Emirates guida la domanda turistica per Mauritius

Per oltre due decenni, Emirates ha svolto un ruolo chiave nel sostenere le ambizioni turistiche di Mauritius, incrementando gli arrivi di visitatori e aprendo le porte a nuovi mercati di origine a livello globale.

“Dal 2022, oltre un milione di arrivi turistici registrati a Mauritius sono stati trasportati da Emirates, rappresentando oltre il 20% del numero totale di turisti atterrati a Mauritius nel periodo 2022-2025. La crescita dei visitatori ha generato un impatto positivo lungo tutta la filiera del turismo, dagli hotel e ristoranti ai tour operator, supportando migliaia di posti di lavoro e apportando benefici significativi all’economia locale.

Grazie alla sua rete di oltre 150 destinazioni, oltre alla sua rete più ampia di oltre 1.700 offline points serviti tramite i suoi airline partners, Emirates ha svolto un ruolo determinante nella ripresa del turismo di Mauritius, con il 2025 che ha segnato un anno record per gli arrivi di visitatori sull’isola.

Lo scorso anno Emirates ha portato a Mauritius quasi 309.000 turisti provenienti da mercati chiave in tutta Europa, tra cui Regno Unito, Germania, Russia, Francia, Italia, Belgio, Polonia, Paesi Bassi e Svizzera, tra gli altri. La compagnia aerea ha inoltre collaborato con partner del settore dei viaggi per coltivare altri key leisure source markets come Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Regno dell’Arabia Saudita, incrementando significativamente gli arrivi di visitatori e dando un notevole impulso alla crescita turistica di Mauritius.

Secondo gli ultimi dati ufficiali sul turismo, Mauritius ha accolto un numero record di 1.436.250 visitatori nel 2025, con un aumento del 3,9% rispetto agli arrivi del 2024. Emirates ha seguito questo trend, registrando un aumento del 5,7% dei turisti volati a Mauritius nel 2025 rispetto all’anno precedente”, afferma Emirates.

Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President Passenger Sales & Country Management, ha dichiarato: “Mauritius rimane un gioiello nel nostro portfolio nell’Oceano Indiano e una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori della nostra rete. Emirates si impegna a elevare il profilo globale dell’isola attraverso partnership strategiche lungo tutta la filiera turistica, collaborando con enti turistici, hotel leader e altri partner di viaggio per creare esperienze di viaggio curate e di alto livello che mettano in risalto la bellezza naturale e la calorosa ospitalità di Mauritius.

Desideriamo ringraziare le autorità di Mauritius per il loro continuo supporto nel garantire il regolare funzionamento dei nostri servizi di punta con l’A380 e il Boeing 777. Il nostro programma di voli costante è stato fondamentale per sbloccare la connettività verso i mercati chiave della nostra rete globale e suscitare l’interesse degli acquirenti di viaggi internazionali, aiutandoci a mantenere il nostro impegno comune di promuovere una crescita sostenibile del numero di visitatori. Siamo inoltre lieti di supportare e integrare le operazioni della compagnia aerea nazionale, Air Mauritius, i cui servizi hanno contribuito in modo significativo al successo di questa rotta.

Spinti dal nostro impegno nei confronti di Mauritius e dalle esigenze in continua evoluzione dei clienti della nostra rete, siamo orgogliosi di presentare il nostro retrofitted Boeing 777 con la Premium Economy a partire dal 29 marzo. operato quotidianamente sui voli EK709 ed EK710. Questo aeromobile offrirà anche molti altri miglioramenti a bordo che eleveranno l’esperienza di viaggio per i clienti sulla rotta Mauritius-Dubai, offrendo al contempo un valore eccezionale per i viaggiatori”.

“Con l’obiettivo strategico condiviso di promuovere Mauritius come destinazione turistica chiave per il pubblico globale, Emirates collabora a stretto contatto con la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) dal 2012, supportata dai suoi scheduled services che hanno raggiunto tre voli al giorno da dicembre 2025. Emirates opera due voli giornalieri con A380 e un terzo volo giornaliero con un Boeing 777, offrendo circa 10.500 posti a settimana per Mauritius.

L’impegno costante negli sforzi promozionali congiunti con la MTPA, frutto del costante impegno di Emirates nei confronti del Paese, ha portato oltre 30 importanti agenti di viaggio provenienti da key European and GCC markets a partecipare a viaggi di familiarizzazione dal 2022 per vivere Mauritius in prima persona, consentendo loro di promuovere il suo fascino per viaggiatori con budget, gusti e preferenze diversi.

Gli agenti di viaggio dell’ampia rete di Emirates hanno inoltre partecipato a roadshow, workshop e presentazioni dedicati all’ospitalità, oltre a collaborazioni congiunte con gli hotel, organizzati da Emirates, e hanno ricevuto incentivi e benefit a valore aggiunto per promuovere la destinazione alla propria clientela, con pacchetti esclusivi e personalizzati.

Attraverso le sue attività di pubbliche relazioni e marketing, Emirates supporta costantemente la destinazione anche attraverso campagne pubblicitarie mirate, per presentare Mauritius come meta ideale per le vacanze al suo pubblico globale. La compagnia aerea organizza regolarmente experiential trips selezionati per influencer e media, per consentire loro di apprezzare le offerte uniche dell’isola e fornire ispirazione al proprio pubblico altamente coinvolto.

Solo nell’ultimo anno, Emirates ha promosso le vacanze a Mauritius in numerose campagne stagionali, incentivato i clienti attraverso una doppia promozione Emirates Skywards per i soggiorni presso gli hotel Marriott e collaborato con RIU Resorts per promuovere l’offerta alberghiera attraverso viaggi di familiarizzazione”, prosegue Emirates.

Dinesh Burrenchobay, Chairman of the MTPA, ha dichiarato: “Emirates ha svolto un ruolo chiave nell’incrementare il numero di turisti verso la destinazione Mauritius dal 2002, attraverso il suo hub di Dubai che ci collega al resto del mondo. Ha inoltre fornito alla nostra offerta di destinazione e ai nostri ospiti l’esclusivo aeromobile A380, ora operativo quotidianamente presso SSR International Airport. Attendiamo con ansia future collaborazioni a beneficio della destinazione Mauritius e per garantire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che l’MTPA si è prefissata”.

“Emirates Holidays, la divisione tour operating di Emirates Group, promuove Mauritius su tutti i suoi canali media, a pagamento e di proprietà, tra cui le sue pubblicazioni digitali, i social media e il sito web globale. Con una maggiore visibilità sulle piattaforme globali di Emirates Holidays, la compagnia aerea sta portando il suo supporto al settore turistico mauriziano a nuovi livelli.

Mauritius continua a guadagnare terreno tra i clienti Emirates in tutto il mondo. Secondo l’ultimo rapporto di Emirates sulle tendenze di viaggio per l’estate 2025, le ricerche di voli per Mauritius sono aumentate del 41% la scorsa estate, rendendo l’isola la seconda destinazione più ambita della rete della compagnia aerea, subito dopo il Vietnam.

Di conseguenza, Emirates ha introdotto un terzo volo giornaliero per Mauritius per soddisfare la domanda durante l’alta stagione, migliorando ulteriormente i collegamenti e aumentando la capacità del 30% tra Dubai e l’isola.

Nel 2025, Emirates ha lanciato il suo nuovo experiential Travel Store in Port-Louis, un ulteriore investimento nell’impegno di lunga data della compagnia aerea verso Mauritius.

Emirates è oggi l’unica compagnia aerea a servire l’isola con l’A380 e l’unica a offrire posti in First Class sulla rotta.

La partnership di lunga data tra Emirates e Mauritius risale al 2002. Oggi, centinaia di mauriziani lavorano per Emirates, da piloti e cabin crew a ruoli di ingegneria, assistenza clienti e corporate”, conclude Emirates.

