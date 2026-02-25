Lufthansa introduce la “IATA Turbulence Aware” technology

Con “IATA Turbulence Aware”, Lufthansa raccoglierà dati anonimi sulle turbolenze dai voli operati dalle compagnie aeree partecipanti.

“Questi dati in tempo reale forniscono ai piloti informazioni accurate sulle condizioni atmosferiche attuali. Attraverso “IATA Turbulence Aware”, Lufthansa contribuisce in modo significativo al miglioramento della qualità dei dati a disposizione delle compagnie aeree di tutto il mondo. Anche le Lufthansa Group airlines Swiss International Air Lines ed Edelweiss Air parteciperanno a “IATA Turbulence Aware”.

“IATA Turbulence Aware” si basa sull’intelligenza collettiva dei cieli: migliaia di aeromobili in tutto il mondo sono dotati di sensori che misurano costantemente l’intensità della turbolenza e inviano dati anonimi a un database centrale. I piloti possono visualizzare i dati direttamente sulla navigation map in cockpit. Simboli colorati indicano la posizione, l’altitudine, l’ora e l’intensità della turbolenza misurata. Queste informazioni in tempo reale integrano le previsioni meteorologiche tradizionali e consentono una pianificazione del volo più precisa”, afferma Lufthansa.

Francesco Sciortino, Hub Manager Frankfurt, afferma: “Con “IATA Turbulence Aware”, stiamo definendo nuovi standard di sicurezza e comfort nel settore dell’aviazione. Questa tecnologia ci consente di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di volo più fluida e piacevole, contribuendo al contempo in modo significativo alla safety nella global aviation”.

“Con “IATA Turbulence Aware”, Lufthansa Airlines sottolinea ancora una volta il suo impegno per l’innovazione, la sicurezza e una first-class travel experience. Grazie ai real-time data, i piloti possono avvisare in anticipo i cabin crew, in modo da poter pianificare o interrompere il servizio in tempo utile e garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Partecipando a “IATA Turbulence Aware”, Lufthansa contribuisce in modo significativo al miglioramento delle previsioni meteorologiche globali. Oltre a essere trasmessa al database, ogni misurazione registrata da un aereo Lufthansa viene inviata al German Weather Service, contribuendo a calibrare i modelli previsionali a lungo termine e a renderli ancora più accurati”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)