L’A380 di Etihad debutta in Thailandia ad ottobre

Etihad informa: “Etihad Airways introdurrà per la prima volta a Bangkok il suo A380 questo ottobre, portando in Thailandia The Residence, l’unica three-room suite in volo, aumentando significativamente la capacità su una delle sue rotte turistiche più popolari.

L’aeromobile opererà sul servizio giornaliero serale di Etihad tra l’Abu Dhabi Zayed International Airport (AUH) e Bangkok (BKK), rafforzando ulteriormente la connettività tra il Sud-est asiatico, il Medio Oriente e l’Europa”.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Abbiamo riscontrato un enorme entusiasmo per le destinazioni in cui volerà il nostro prossimo A380 e Bangkok è stata una delle destinazioni più richieste. È una città che unisce energia, cultura e ospitalità di livello mondiale, il che la rende la scelta perfetta per il nostro aereo di punta. L’A380 trasforma il viaggio in una vera e propria vacanza. Da The Residence, l’unica three-room suite in the sky al mondo, ai nostri First Apartments privati, fino alle spaziose poltrone Business completamente reclinabili e alla cabina Economy attentamente migliorata, ogni ospite vive un’esperienza speciale a bordo. Con l’A380 in volo verso Bangkok, offriamo una scelta più ampia e una capacità aggiuntiva significativa su una delle nostre rotte turistiche più popolari. Gli ospiti possono immergersi nelle spiagge thailandesi e nella vivace vita cittadina, oppure scegliere di prolungare il loro viaggio con uno scalo ad Abu Dhabi, trasformando una vacanza in due e scoprendo tutto ciò che la nostra città ha da offrire”.

“L’introduzione dell’A380 anticipa l’alta stagione invernale, supportando la domanda sostenuta di viaggi tra Thailandia, Medio Oriente ed Europa.

Posizionata come porta naturale tra i continenti, Abu Dhabi offre ai viaggiatori l’opportunità di trasformare un viaggio in due grazie all‘Abu Dhabi Stopover Programme di Etihad. Gli ospiti possono estendere il loro viaggio oltre Bangkok per scoprire la capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Gli ospiti entrano in un mondo di lusso raffinato a bordo dell’A380 di Etihad, dove ogni viaggiatore viene trattato con un’esperienza unica e indimenticabile.

Con i First Apartments, il lusso raggiunge nuovi livelli. Questi nove spazi privati sono dotati di stoviglie di design, una spaziosa poltrona in pelle e un pouf separato che si trasforma in un letto completamente reclinabile da 203 cm. Gli ospiti in First hanno anche accesso a mobili da toeletta personali e all’esclusiva First shower room.

Sul ponte superiore, la cabina Business offre 70 spazi privati, ognuno con sedili completamente reclinabili e accesso diretto al corridoio, per un viaggio senza stress. Il ponte superiore ospita anche The Lobby, una lounge and bar area tra le cabine First e Business, dove gli ospiti possono rilassarsi e socializzare. Il Wi-Fi completo mantiene i viaggiatori connessi durante tutto il viaggio.

In Economy, il viaggio inizia con un’area di benvenuto dedicata che definisce l’atmosfera per un’esperienza di volo piacevole. La cabina dispone di 68 posti Economy Space, che offrono 10 cm aggiuntivi di spazio per le gambe, oltre a 337 posti Economy. Questi posti sono progettati per il massimo comfort e vantano i poggiatesta ad ala fissa caratteristici di Etihad e ampi cuscini”, prosegue Etihad.

“Al vertice del lusso c’è The Residence. In grado di ospitare fino a due persone, The Residence dispone di soggiorno privato, camera da letto e bagno privato, completo di doccia a 40.000 piedi di altezza.

Un team dedicato a bordo garantisce un servizio ineguagliabile. Gli ospiti di The Residence possono godersi un viaggio culinario con un menu à la carte, servito su stoviglie di design nel soggiorno privato, o anche optare per la colazione a letto. Dalla cucina gourmet allo champagne e caviale, fino al tè pomeridiano esclusivo di The Residence, la scelta è ampia e sontuosa”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)