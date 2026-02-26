Wizz Air presenta i piani di espansione verso la Spagna da Roma Fiumicino

Wizz Air e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato oggi a Roma i piani di espansione verso la Spagna per la stagione estiva 2026.

“Dopo il successo della tappa milanese, l’incontro capitolino ha celebrato il profondo legame storico e culturale che unisce la romanità allo spirito iberico, confermando la base di Fiumicino come porta d’accesso privilegiata per i flussi turistici tra le due nazioni.

L’evento, un media breakfast tenutosi in una location simbolo dell’abbraccio tra le due culture, la sede dell’Ufficio Spagnolo del Turismo proprio in Piazza di Spagna, ha offerto l’occasione per fare il punto sui risultati d’eccellenza registrati nella Città Eterna. Dal 2005, Wizz Air ha trasportato 27,9 milioni di passeggeri a Fiumicino, raggiungendo nell’ultimo anno la cifra record di oltre 6,8 milioni di viaggiatori. Con 16 aeromobili basati stabilmente a Roma, il vettore si conferma un pilastro fondamentale per la mobilità del territorio laziale.

Per l’estate 2026, Wizz Air metterà a disposizione dei passeggeri in partenza da Roma una capacità complessiva verso la Spagna di oltre 2,2 milioni di posti, con una crescita del 21%. L’offerta coprirà 12 destinazioni chiave con frequenze potenziate: Madrid e Barcellona diventeranno collegamenti plurigiornalieri (rispettivamente 16 e 14 voli a settimana); Valencia, Palma di Maiorca e Malaga saranno collegate con voli giornalieri o doppi giornalieri (14 frequenze settimanali); per rispondere alla domanda estiva Ibiza vedrà 12 voli a settimana, frequenze strategiche per Siviglia, Alicante e Bilbao da 4 a 7 volte a settimana; infine, Tenerife, Minorca e Saragozza – collegate rispettivamente 5, 3 e 4 volte a settimana.

Il legame Italia-Spagna si conferma pilastro strategico del network con complessivamente 25 rotte dedicate, di cui 4 annunciate negli ultimi due mesi, e una flotta di 35 aerei basati sul territorio nazionale nel 2026, pronti a trasportare milioni di passeggeri verso le destinazioni spagnole più amate”, afferma Wizz Air.

Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Essere qui oggi, nel cuore di Roma, ha un significato speciale. Esiste una naturale affinità tra la ‘romanità’ e l’accoglienza spagnola, un modo comune di intendere la vita e la convivialità che vogliamo continuare a alimentare. Roma Fiumicino è per noi una base di fondamentale importanza strategica; con oltre 2,2 milioni di posti disponibili per il 2026 verso la Spagna, vogliamo essere il ponte che permette ai romani di sentirsi a casa anche a Madrid, Siviglia o Bilbao. Non potremmo essere più orgogliosi di essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente la base di Fiumicino con Saragozza, rafforzando un’offerta esclusiva verso la Spagna. La nostra missione è rendere questa vicinanza culturale sempre più accessibile grazie a tariffe competitive e a un network che accorcia le distanze tra la Città Eterna e le meraviglie della penisola iberica”.

Gonzalo Ceballos, Consigliere Turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, ha sottolineato. “I collegamenti aerei sono essenziali per il flusso turistico tra Italia e Spagna. Per quanto riguarda il traffico aereo internazionale i collegamenti Italia-Spagna sono al primo posto con oltre 22,5 milioni di passeggeri tra i due paesi. In questo contesto Wizz Air rappresenta una leva fondamentale per la trasformazione del settore turistico e per raggiungere destinazioni meno conosciute, contribuendo all’obiettivo della nuova strategia “Turismo España 2030” e gettare le basi per la trasformazione del turismo spagnolo verso un modello di crescita duraturo e sostenibile. Un modello che sarà sostenuto dal miglioramento della capacità competitiva e della redditività dell’industria, dai valori naturali e culturali distintivi delle destinazioni e da una distribuzione equa dei benefici e degli oneri del turismo. Wizz Air da Roma Fiumicino, ma anche da Napoli, da cui offre un nuovo collegamento con la Spagna, è la compagnia aerea che consentirà ai turisti italiani di scoprire le destinazioni spagnole attraverso un viaggio slow, ricco di spunti d’interesse culturali, gastronomici e naturalistici”.

“Nel 2026, Wizz Air punta a una capacità totale di 9 milioni di posti sullo scalo di Roma Fiumicino, confermando la sua ambizione di rendere il viaggio tra Italia e Spagna un’opportunità quotidiana di scambio e crescita.

Attualmente, Wizz Air opera in Italia un totale di 284 rotte attive verso più di 30 Paesi, servendo 26 aeroporti, di cui 6 basi – Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino e Venezia. Seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato (10,4%) nel 2026, nel corso di quest’anno offrirà 27 milioni di posti (oltre 142,1 milioni dall’inizio delle operazioni). I passeggeri prenotati lo scorso anno hanno superato i 21 milioni (+8% rispetto all’anno precedente), per un totale di oltre 126 milioni dall’inizio delle operazioni in Italia”, conclude Wizz Air.

ROMA – MADRID – 16 volte a settimana

ROMA – BARCELLONA – 14 volte a settimana

ROMA – VALENCIA – 14 volte a settimana

ROMA – PALMA DE MAIORCA – 14 volte a settimana

ROMA – MALAGA – 14 volte a settimana

ROMA – IBIZA – 12 volte a settimana

ROMA – SIVIGLIA – 7 volte a settimana

ROMA – ALICANTE – 7 volte a settimana

ROMA – BILBAO – 4 volte a settimana

ROMA – TENERIFE – 5 volte a settimana

ROMA – MINORCA – 3 volte a settimana

ROMA – SARAGOZZA – 4 volte a settimana

