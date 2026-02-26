ANA lancia tre nuove livree per il 30° anniversario dei Pokémon

All Nippon Airways (ANA) e The Pokémon Company presenteranno nel corso del 2026 tre nuovi Pokémon Jet con livree personalizzate per commemorare il 30° anniversario del brand Pokémon.

“La collaborazione si fonda su una partnership iniziata nel 1998 con il primo Pokémon Jet al mondo. ANA opera attualmente il “Pikachu Jet NH” e l’“Eevee Jet NH” nell’ambito del progetto Pokémon Air Adventures, un’iniziativa dedicata a collegare persone e comunità in tutto il mondo.

Ad oggi, un totale di otto aeromobili hanno sfoggiato livree speciali dedicate ai Pokémon.

Gli aeromobili con le nuove livree entreranno in servizio gradualmente nel corso del 2026″, afferma ANA.

“Questo progetto va oltre la semplice livrea: si tratta di creare un mondo coinvolgente che stimoli l’immaginazione, ispiri la curiosità e porti la gioia della scoperta ai nostri passeggeri durante tutto il loro viaggio”, ha affermato Keiji Omae, Executive Vice President of Customer Experience di ANA. “Che il viaggio sia cominciato sullo schermo di un Game Boy decenni fa o si stiano esplorando nuove regioni attraverso le app mobili, invitiamo tutti a vivere la prossima ‘avventura’ nel mondo reale con ANA. Molti dei passeggeri che volano con noi oggi sono gli stessi bambini che nel 1998 hanno ammirato con stupore il nostro primo Pokémon Jet. Siamo onorati di essere le ali che trasportano non solo i passeggeri, ma anche i loro ricordi più cari e le loro avventure future”.

“Il 2026 segna una pietra miliare per entrambe le aziende. È il trentesimo anniversario di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, usciti il 27 febbraio 1996, e il quarantesimo anniversario del primo volo internazionale di ANA.

ANA considera questa storica coincidenza come un”opportunità per esprimere gratitudine ai fan di tutto il mondo e creare nuove esperienze per la prossima generazione di viaggiatori, incentrate sul concetto: “Prova l’emozione e il divertimento del viaggio con Pokémon”.

Le livree dei nuovi jet traggono ispirazione dai giochi originali Pokémon Rosso, Verde e Blu:

– Pokémon Jet Red (Boeing 787-8): operativo sulle rotte nazionali in Giappone.

– Pokémon Jet Green (Boeing 787-9): operativo sulle rotte internazionali.

– Pokémon Jet Blue (Boeing 737-800): operativo sulle rotte nazionali in Giappone.

I design dei tre aeromobili saranno collegati tra loro per raccontare una storia coerente basata sul tema originale di ciascun gioco. I design specifici delle livree e le date di lancio saranno annunciati in maggio”, prosegue ANA.

“Oltre alle livree degli aeromobili, il progetto includerà campagne speciali che consentiranno ai passeggeri di immergersi completamente nel mondo di ANA e Pokémon.

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web di ANA“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – The Pokémon Company – Photo Credits: ANA – The Pokémon Company)