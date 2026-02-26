Nuovo treno ad alta velocità tra Colonia e Brussels Airport di Deutsche Bahn in codeshare con Brussels Airlines

A partire da settembre 2026, Deutsche Bahn collegherà Brussels Airport con Colonia con un treno ad alta velocità, collegando i passeggeri tedeschi in sole 2 ore alle oltre 180 destinazioni dirette da Brussels Airport. Brussels Airlines ha siglato un codeshare agreement con la compagnia ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, il che significa che il collegamento ferroviario avrà anche un numero di volo di Brussels Airlines, in modo che i passeggeri possano contare su coincidenze fluide a Brussels Airport. I biglietti per questa nuova tratta sono in vendita da oggi.

“Deutsche Bahn aggiungerà Brussels Airport alla sua rete di fermate ferroviarie ad alta velocità a partire da settembre 2026. Il primo treno di questo nuovo collegamento partirà da Colonia il 7 settembre alle 06:11. Il treno effettuerà fermate a Colonia, Aquisgrana, Liegi, Lovanio e a Brussels Airport. Successivamente, il treno proseguirà per Anversa. Il viaggio tra Colonia e Brussels Airport durerà circa 2 ore.

Il treno sarà operato in codeshare con Brussels Airlines. Ciò significa che i biglietti per la tratta sono in vendita anche su brusselsairlines.com, tramite le agenzie di viaggio e tutti gli altri canali di vendita di Brussels Airlines. Con Brussels Airlines Express Rail, i passeggeri possono connettersi agevolmente a Brussels Airport con l’intero network di Brussels Airlines. I passeggeri hanno un’unica prenotazione per l’intero viaggio, una coincidenza garantita in caso di ritardo e possono accumulare miglia tramite il programma Miles and More“, afferma Brussels Airport.

“La continua espansione della nostra collaborazione con Deutsche Bahn è un pilastro fondamentale della strategia intermodale di Lufthansa Group, che avvicina ulteriormente aereo e treno per i nostri clienti. Migliorando l’accesso ferroviario ai nostri hub e collegando meglio le regioni e le città circostanti, rendiamo i viaggi più fluidi, efficienti e sostenibili per i nostri clienti”, afferma Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group.

“Siamo molto lieti di annunciare il primo collegamento ferroviario internazionale ad alta velocità per Brussels Airport. Il nostro codeshare con Deutsche Bahn offre collegamenti fluidi nel modo più sostenibile. Stiamo lavorando ad altri collegamenti in futuro”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

“Siamo molto lieti che Brussels Airport sia nuovamente collegato alla rete ferroviaria ad alta velocità, un passo importante per la connettività internazionale del Belgio. L’intermodalità è infatti uno dei nostri obiettivi strategici e siamo fortemente impegnati nello sviluppo di una rete solida e orientata al futuro che rafforzi il nostro ruolo di importante hub intermodale. Questo nuovo collegamento ad alta velocità con Deutsche Bahn, in codeshare con Brussels Airlines, offrirà ai passeggeri un accesso rapido e senza interruzioni dalle regioni occidentali della Germania alle nostre oltre 180 destinazioni in tutto il mondo, offrendo un modo ancora più efficiente e sostenibile per viaggiare da e per l’aeroporto”, afferma Arnaud Feist, CEO di Brussels Airport.

“Sempre più persone scelgono mezzi di trasporto ecosostenibili per raggiungere i propri voli. Collegare il trasporto ferroviario e quello aereo è molto di tendenza. Il nuovo collegamento diretto da Colonia ad Anversa tramite Brussels Airport come hub presenta due aspetti positivi: stiamo ancora una volta soddisfacendo l’elevata domanda dei nostri passeggeri per i viaggi ferroviari internazionali e, allo stesso tempo, stiamo espandendo la nostra offerta intermodale grazie alla collaborazione con Brussels Airlines”, afferma Michael Peterson, Member of the Management Board for Long Distance Passenger Transport, Deutsche Bahn.

