McLaren Racing annuncia Etihad Airways come Official Partner

McLaren Racing ha annunciato che Etihad diventerà Official Partner of the McLaren Mastercard Formula 1 Team e del McLaren United Autosports WEC Hypercar Team per la stagione 2026 e oltre.

“La partnership unisce due organizzazioni con un impegno comune per l’innovazione, l’ambizione e l’offerta di esperienze eccezionali per tifosi e clienti in tutto il mondo. Grazie a una forte sinergia tra corse e viaggi, questa partnership unica avvicinerà i tifosi all’azione attraverso la rete in rapida crescita di Etihad, che conta oltre 100 destinazioni.

Mentre McLaren compete in diversi campionati in tutto il mondo, Etihad supporterà il team attraverso la sua rete globale che si estende dalle premier racing destinations come Emirati Arabi Uniti, Australia, Cina e Giappone, fino a Regno Unito, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Il brand Etihad sarà presente in modo prominente sulle McLaren Mastercard Formula 1 Team race cars e sulle auto del McLaren United AS WEC Hypercar Team, inclusi l’alettone posteriore e l’halo della MCL40, nonché i McLaren Mastercard F1 Team driver helmets. La partnership prevede inoltre ampi diritti digitali ed esperienziali, consentendo a McLaren ed Etihad di creare esperienze significative per i fan nel corso della partnership”, afferma Etihad.

“Più avanti nel corso dell’anno, Etihad darà il benvenuto a una nuova livrea nella sua flotta, con il McLaren Racing brand presente su uno dei suoi aeromobili di punta, il Boeing 787 Dreamliner. La partnership si basa sulla consolidata dedizione di Etihad al mondo delle corse automobilistiche, che include il ruolo di title sponsor of the Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix dal 2009″, prosegue Etihad.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Etihad Airways come Official Partner. Partecipiamo sempre più spesso a gare in tutto il mondo e collaborare con una compagnia aerea globale che condivide la nostra passione per l’eccellenza è una scelta naturale. L’impegno di Etihad nell’offrire esperienze di alta qualità è fortemente in linea con i nostri valori e non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto sia in Formula 1 che nel WEC”.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Oggi siamo entusiasti di collaborare con McLaren Racing per dare inizio a una partnership straordinaria. La Formula 1 riunisce appassionati da tutto il mondo in uno degli sport più entusiasmanti e siamo entusiasti di vedere il brand Etihad sulla McLaren 2026 mentre gareggia in tutto il mondo. Per celebrare la partnership, sveleremo anche una nuova, splendida aircraft livery, disegnata con il brand McLaren, che volerà sul network Etihad in rapida crescita, interagendo con gli appassionati di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)