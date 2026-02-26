Blue Skiues Aviation lancia una Tecnam-powered Flight Training Academy

Tecnam annuncia una nuova partnership con Blue Skies Aviation Solutions (Pvt) Ltd, che segna il lancio di una nuova ATO (Approved Training Organization) in Sri Lanka. Per costruire sin dalle fondamenta una world-class pilot training capability, Blue Skies Aviation ha selezionato una flotta interamente Tecnam, acquisendo tre P-Mentor e un P2006T NG.

“Appositamente progettata per offrire un addestramento professionale strutturato per piloti in tutta la regione dell’Asia meridionale, la nuova Blue Skies Aviation Academy inizierà le operazioni con un’ammissione iniziale di 15 allievi piloti. Supportata da quattro iscrizioni all’anno, l’accademia è stata ampliata per raggiungere una capacità di addestramento annuale fino a 60 studenti.

L’ambito di addestramento approvato comprende Private Pilot License (PPL), Commercial Pilot License (CPL) and Visual/Instrument Flight Rules (VFR/IFR) training. Grazie alla standardizzazione sul Tecnam P-Mentor e sul bimotore P2006T NG, l’accademia offre un percorso di progressione completo e senza interruzioni, dalle qualifiche di pilotaggio ab-initio a quelle avanzate, basato su una filosofia aeronautica comune e su una modern glass-cockpit avionics”, afferma Tecnam.

Don Asitha Manage, Accountable Manager and Managing Director of Blue Skies Aviation Solutions, ha dichiarato: “Il lancio della nostra Approved Training Organization segna un’importante pietra miliare per Blue Skies Aviation Solutions, che investe nella creazione di una capacità di addestramento piloti all’avanguardia in Sri Lanka. Grazie alla partnership con Tecnam e alla standardizzazione della nostra flotta su velivoli da addestramento appositamente progettati, stiamo gettando solide basi incentrate sulla sicurezza, sulla qualità dell’addestramento e sulla conformità normativa fin dal primo giorno. Questa prima fase rappresenta la prima fase di un modello di addestramento scalabile progettato per supportare lo sviluppo a lungo termine di piloti professionisti in linea con gli standard internazionali”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha accolto con favore la nuova partnership: “Siamo onorati di essere la scelta di Blue Skies Aviation Solutions per portare questa nuova accademia in Sri Lanka. Avviare una nuova ATO richiede una base impeccabile e la combinazione del P-Mentor e del P2006T NG è esattamente questo. Si tratta della flotta di addestramento più moderna, efficiente e redditizia disponibile oggi sul mercato. Siamo entusiasti di supportare Blue Skies Aviation nella sua missione di migliorare l’addestramento dei piloti professionisti nella regione dell’Asia meridionale e non vediamo l’ora di vedere i loro cadetti volare a bordo dei nostri velivoli”.

(Ufficio Stampa Tecnam Aircraft – Photo Credits: Tecnam Aircraft)