Diamond Aircraft amplia il Diamond Authorized Training Center (DATC) program con due nuovi partner europei

Diamond Aircraft annuncia la continua espansione del suo Diamond Authorized Training Center (DATC) program con la firma di due nuovi accordi durante Pilot Expo 2026, il più grande pilot recruitment and training event in Europa.

“AELO Swiss Academy e Atlantic Flight Academy (AFA), con sede in Turchia, sono le ultime istituzioni ad unirsi alla rete in crescita, rafforzando ulteriormente l’impegno di Diamond nel migliorare i global pilot training standards.

Lanciato all’inizio di quest’anno, il DATC program premia le scuole di volo che utilizzano aeromobili Diamond e che soddisfano i rigorosi criteri dell’azienda in termini di strutture, curriculum, sicurezza ed eccellenza operativa. Le scuole certificate ottengono il diritto di utilizzare il brand Diamond e beneficiano di un supporto OEM migliorato e di una visibilità internazionale del programma”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad AELO Swiss Academy e Atlantic Flight Academy nel Diamond Authorized Training Center program. Entrambe le organizzazioni sono un esempio della professionalità, della qualità della formazione e dell’eccellenza operativa che il DATC network rappresenta”, ha affermato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “La loro integrazione non solo rafforza la nostra presenza in Europa, ma garantisce anche che un numero sempre maggiore di aspiranti piloti avrà accesso alla flotta di addestramento più sicura e moderna dell’aviazione generale”.

“Con queste ultime aggiunte, il DATC program prosegue la sua missione di fornire agli studenti l’accesso a una formazione standardizzata e di alta qualità sui piston aircraft più avanzati del settore. La Diamond Aircraft interactive DATC map consente ai potenziali studenti di esplorare ciascuna scuola partner e di entrare in contatto direttamente con i training providers”, prosegue Diamond Aircraft.

“AELO Swiss Academy, una delle principali accademie aeronautiche d’Europa, addestra piloti dal 1985 e ha base presso l’aeroporto di Locarno, in Svizzera. La sua moderna training fleet comprende velivoli Diamond DA42 e DA40, a cui si aggiungono attualmente i nuovi modelli DA20 Katana, in seguito alla reintroduzione dell’aeromobile nella produzione europea.

Fondata nel 2011, Atlantic Flight Academy (AFA) è uno dei principali fornitori per il professional pilot training in Turchia, con autorizzazione della DGCA turca. AFA è anche official Diamond Aircraft distributor per la Turchia e regional service center per Diamond Aircraft e Austro Engine. La sua training fleet è composta quasi interamente da velivoli Diamond DA20, DA40 e DA42, a dimostrazione di un livello eccezionale di standardizzazione della flotta e di allineamento con l’integrated training ecosystem di Diamond“, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)