Qantas Group ottiene buoni risultati nel primo semestre dell’anno fiscale 2026

Qantas Group ha dichiarato i risultati del primo semestre dell’anno fiscale 2026.

Underlying profit before tax pari a 1,46 miliardi di dollari. Statutory profit after tax pari a 925 milioni di dollari.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, afferma: “Mentre entriamo in una nuova ed entusiasmante era per Qantas Group, il nostro obiettivo continua a essere quello di soddisfare le esigenze dei nostri clienti, dipendenti e azionisti. Grazie a una crescita costante degli utili, possiamo continuare a investire nel più grande rinnovamento della flotta della nostra storia. Stiamo già riscontrando i benefici degli aeromobili di nuova generazione in servizio, che, insieme alla forte domanda, alla nostra strategia a doppio brand e all’espansione del Loyalty business, ci hanno aiutato a ottenere un altro ottimo risultato. Questi nuovi aeromobili non solo migliorano l’esperienza dei nostri clienti e aprono nuove opportunità per i nostri dipendenti, ma contribuiscono anche a migliorare la nostra performance finanziaria.

Circa il 60% dell’aumento della redditività di Jetstar nel semestre è stato trainato dai suoi nuovi aeromobili, attraverso una combinazione di crescita, nuove opportunità di rete e il riposizionamento degli aeromobili esistenti su altre rotte. Questo ci dà fiducia nei benefici che deriveranno una volta che i nuovi aeromobili di Qantas raggiungeranno una dimensione di mercato. Abbiamo già iniziato a vedere un’accelerazione nelle consegne per Qantas, con sei nuovi aeromobili in arrivo nel semestre e altri 30 nei prossimi 18 mesi.

Alcuni di questi nuovi aeromobili sostituiranno quelli più vecchi, mentre altri sosterranno la crescita aprendo nuove rotte, come gli A350 a lunghissimo raggio, che opereranno i voli del Project Sunrise.

Oltre all’investimento che stiamo facendo nei nostri clienti e nelle nostre risorse umane, stiamo anche aumentando i rendimenti per gli azionisti.

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza la dedizione e la professionalità dei nostri 30.000 dipendenti di Qantas Group. Sono loro che ogni giorno apportano questi miglioramenti ai nostri clienti e desidero ringraziarli per il loro continuo impegno.

Nonostante le ottime performance, abbiamo assistito a un forte aumento di alcuni costi, come le tasse aeroportuali e le tasse governative, che sono aumentate al doppio del tasso di inflazione negli ultimi 12 mesi. Stiamo compensando questi costi, ove possibile, attraverso la trasformazione e stiamo lavorando in tutto il settore per individuare le misure necessarie per garantire che ciò non influisca sulla sostenibilità economica dei viaggi aerei in questo Paese”.

“Qantas e Jetstar hanno continuato a registrare una crescita sostenuta della domanda di viaggi nel mercato domestico, nonché i benefici del rinnovo della flotta, che hanno contribuito a far registrare a Group Domestic un Underlying EBIT di 1,05 miliardi di dollari, con un aumento del 14%. Entrambe le compagnie aeree hanno inoltre registrato un miglioramento delle prestazioni in termini di puntualità e soddisfazione dei clienti, con Qantas che ha registrato la più alta performance in termini di puntualità tra le principali compagnie aeree domestiche.

Il fatturato di Qantas Domestic è aumentato del 5%, sostenuto da un aumento del 4% della capacità.

La forte domanda di viaggi internazionali è continuata, con Qantas e Jetstar che hanno aggiunto nuove rotte e frequenze verso destinazioni popolari come Giappone, Bali e l’intera Tasmania, investendo al contempo nell’esperienza del cliente, inclusi gli upgrade delle lounge. Il Group International Underlying EBIT per il primo semestre 2026, escludendo Jetstar Asia e Jetstar Japan, è diminuito del 6%, attestandosi a 463 milioni di dollari. Questo calo è stato dovuto in gran parte all’aumento dei costi di Qantas International“, afferma Qantas.

“Anche Qantas Freight ha registrato una crescita, con un fatturato in crescita del 5%, favorito dai progetti di trasformazione in corso e dai nuovi vantaggi della flotta. Qantas Freight inizierà le operazioni presso il Western Sydney Airport 24-hour cargo precinct a metà del 2026, contribuendo a soddisfare la crescente domanda di e-commerce”, conclude Qantas.

Qantas operera il primo volo diretto dall’Australia a Las Vegas

Inoltre, questo dicembre, Qantas diventerà la prima compagnia aerea al mondo a operare una rotta non-stop tra l’Australia e Las Vegas.

“Il nuovo servizio stagionale Sydney-Las Vegas sarà operativo fino a marzo 2027 e farà risparmiare ai clienti fino a cinque ore di viaggio, eliminando la necessità di coincidenze in un’altra città degli Stati Uniti.

Questa diventa la 101a destinazione del network Qantas e l’ottava città della compagnia aerea in Nord e Sud America, unendosi a Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Dallas, New York, Vancouver e Santiago.

Disponibile per le prenotazioni da oggi, il servizio sarà operativo durante alcuni dei più grandi eventi e fiere globali della città, tra cui il Consumer Electronics Show (CES), la fiera tecnologica più grande e influente al mondo, e mentre Las Vegas ospita il Las Vegas Festival, l’evento di apertura annuale della National Rugby League (NRL), che è rapidamente diventato un evento di punta per gli appassionati di sport australiani e internazionali. Las Vegas ospita anche spettacoli di intrattenimento di livello mondiale, tra cui concerti di alcuni dei più grandi nomi della musica, e funge da porta d’accesso ad attrazioni come il Grand Canyon e le più ampie regioni del sud-ovest americano”, afferma Qantas.

Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato: “L’interesse degli australiani per i viaggi internazionali continua a essere incredibilmente forte. Roma e Sapporo ci hanno dimostrato che esiste una reale domanda di servizi stagionali verso destinazioni che le persone desiderano visitare in determinati periodi dell’anno, e stiamo continuando ad espandere questi collegamenti diretti in tutto il mondo. Il nostro storico rinnovo della flotta ci offre la flessibilità di operare aeromobili dove vediamo la domanda, aprendo possibilità di rotte che prima semplicemente non c’erano. Las Vegas diventa la nostra 101a destinazione ed è un ottimo esempio di come stiamo sfruttando questa capacità. Questa crescita crea anche reali opportunità per il nostro personale, in particolare per i nostri piloti e il personale di cabina, man mano che espandiamo le nostre destinazioni”.

“La rotta Sydney (SYD) – Las Vegas (LAS) sarà operata come QF55, con il volo inaugurale che decollerà il 29 dicembre 2026 e sarà operativa fino al 12 marzo 2027.

La nuova rotta sarà operata con un Boeing 787 Dreamliner tre volte a settimana, martedì, giovedì e domenica.

La partenza da Sydney del volo QF55 è prevista per le 21:00 e l’arrivo a Las Vegas alle 15:55 (la durata del volo è di circa 13 ore e 55 minuti)”, conclude Qantas.

(Ufficio Stampa Qantas Group)