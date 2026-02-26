Lufthansa Technik: partnership ampliata con Embraer per i Praetor 500E e Praetor 600E

Lufthansa Technik annuncia il suo ruolo di partner chiave per lo sviluppo e la fornitura della prossima generazione di business aviation cabins sugli Embraer Praetor 500E e Praetor 600E (leggi anche qui).

“La collaborazione offre innovazioni senza precedenti nel settore, come il 42” curved OLED Smart Window™, un fully integrated Inflight Entertainment and Cabin Management System (IFE & CMS), gli award-winning Omni-Fi membrane speakers e una fully customized Embraer graphical user interface (GUI). Inoltre, è stata introdotta per la prima volta una gamma di digital platform services per migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza complessiva in cabina.

Basandosi sulla proficua collaborazione per il Phenom 100EX e il Phenom 300E, questo programma dimostra l’ampia collaborazione tra Embraer e Lufthansa Technik, che spazia dalla progettazione iniziale e industriale fino a system architecture, engineering and production readiness, dando vita a innovazioni rivoluzionarie sviluppate congiuntamente per il business aviation market”, afferma Lufthansa Technik.

“Per la prima volta, Lufthansa Technik presenta un first-of-its-kind OLED display, un 42” curved touchscreen integrato direttamente nella parete laterale, che funge da base per l’esclusiva Smart Window™ technology di Embraer. Grazie all’accesso a tre telecamere esterne, può fungere da finestra sull’esterno tramite IFE e CMS completamente integrati. Include inoltre la nuova fully custom Embraer graphical user interface che gestisce ogni aspetto dell’ambiente di cabina, dall’illuminazione e dall’aria condizionata alla connettività e alla ricarica wireless, garantendo un’esperienza per i passeggeri senza pari. Con i suoi Red Dot Design Award winning Omni-Fi speakers, Lufthansa Technik offre un’esperienza audio completamente immersiva per diverse posizioni di installazione in cabina. La tecnologia Ring-mode Converter/Transducer, con licenza esclusiva, consente un design estremamente elegante che non compromette la qualità del suono grazie a una dispersione omnidirezionale ottimale.

Come spina dorsale digitale delle operazioni future, il Lufthansa Technik digital ground portal consente aggiornamenti over-the-air senza interruzioni, funzionalità di configurazione remota e scalabili che si evolvono con le esigenze dei clienti”, prosegue Lufthansa Technik.

“Questo programma è una chiara testimonianza della forza innovativa e della competenza ingegneristica di Lufthansa Technik”, ha affermato Andrew Muirhead, Vice President OEM and Special Engineering Services at Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi di essere un partner chiave per lo sviluppo e la fornitura della prossima generazione di business aviation cabins sugli Embraer Praetor 500E e Praetor 600E. Questo traguardo segna un’espansione significativa della nostra partnership di lunga data tra Embraer e Lufthansa Technik e stabilisce un nuovo standard per le digital, design-led and future-ready business jet cabins”.

“Il nostro approccio alla cabina dei Praetor 500E e Praetor 600E inizia con l’ascolto attento dei nostri clienti e la comprensione del modo in cui utilizzano l’aereo nelle loro operazioni”, ha affermato Alvadi Serpa Jr., Vice President of Market and Product Strategy of Embraer Executive Jets. “Lavorando a stretto contatto con Lufthansa Technik, siamo stati in grado di sviluppare ulteriormente la cabin technology e di tradurre queste intuizioni in un’esperienza integrata e intuitiva progettata da Embraer, in cui advanced systems, digital services and cabin controls si fondono perfettamente per aumentare la produttività e il comfort in volo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Embraer Executive Jets)