Emirates SkyCargo opera due ulteriori freighters per l’India, ampliando la capacità per soddisfare la crescente domanda

Forte del suo impegno quarantennale, Emirates SkyCargo punta a un’ulteriore crescita in India, con l’impiego di due ulteriori freighters settimanali, uno per Mumbai e uno per Ahmedabad. La divisione cargo della compagnia aerea continua a rafforzare le rotte commerciali e a collegare le aziende in India con partner, fornitori e clienti in tutto il mondo, con un incremento medio di 3.000 tonnellate a settimana.

“Emirates serve attualmente l’India con tre freighters settimanali – uno per Mumbai e due per Ahmedabad – oltre a una bellyhold capacity su 167 voli passeggeri verso nove gateway. Il nuovo servizio cargo per Mumbai sarà lanciato il 4 marzo 2026 e collegherà Dubai, Singapore e l’India, mentre il servizio per Ahmedabad sarà un volo cargo diretto e dedicato, anch’esso lanciato a marzo. La compagnia aerea prevede di trasportare merci essenziali come prodotti farmaceutici, frutta fresca, verdura e altri prodotti deperibili, nonché dispositivi elettronici personali su entrambi i voli cargo.

Oltre ai voli cargo per l’India, Emirates SkyCargo opererà anche un volo cargo settimanale dedicato per Dhaka, Bangladesh, a partire da aprile 2026. Questo amplia ulteriormente il freighter network della compagnia aerea, riaffermando la crescente domanda e l’impegno di lunga data di Emirates SkyCargo nella regione”, afferma Emirates.

“Le nostre nuove frequenze cargo per l’India riflettono sia la forza dei corridoi commerciali indiani, sia il nostro impegno a lungo termine nel supportarli”, ha dichiarato Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo. “L’India è una potenza nel settore manifatturiero, farmaceutico, dei prodotti deperibili e dell’e-commerce e la domanda di capacità affidabili e stabili continua a crescere. Questi voli cargo aggiuntivi rafforzano le nostre operazioni esistenti, offrendo maggiore connettività e capacità per garantire che continueremo a servire i nostri clienti in India e in tutto il mondo”.

“Con l’avvicinarsi del terzo anniversario dell’UAE-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), il commercio bilaterale è in forte espansione, con le esportazioni indiane verso gli Emirati Arabi Uniti in crescita più rapida rispetto alla crescita complessiva delle esportazioni. Emirates SkyCargo supporta l’accordo commerciale, movimentando merci ogni settimana, tra cui 600 tonnellate di prodotti farmaceutici, 500 tonnellate di prodotti deperibili, un tonnellaggio significativo di indumenti, tessuti e abbigliamento e un numero crescente di dispositivi elettronici personali come telefoni cellulari, laptop e tablet.

Oltre alla aircraft capacity, Emirates SkyCargo ha costruito una vasta rete di autotrasporti per raggiungere più destinazioni offline in tutta l’India.

Dall’avvio delle operazioni verso Mumbai e Delhi nel 1985, Emirates SkyCargo ha ampliato significativamente la sua rete e ora serve nove città: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkota, Mumbai e Thiruvananthapuram.

Questa settimana, Emirates SkyCargo ha partecipato a dibattiti e workshop di settore in occasione di Air Cargo India, uno degli eventi più importanti del settore”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)