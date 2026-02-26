Swissport inaugura la “Catullo Lounge by Aspire” presso l’Aeroporto di Verona

Swissport inaugura la "Catullo Lounge by Aspire" presso l'Aeroporto di VeronaAspire, il brand dedicato all’ospitalità aeroportuale di Swissport International, porta una nuova esperienza di alto livello all’Aeroporto di Verona (VRN) con l’inaugurazione della Catullo Lounge by Aspire. Situata dopo i controlli di sicurezza al piano terra, la sala ha aperto ufficialmente le porte il 24 febbraio. Di proprietà dell’Aeroporto Catullo di Verona (parte del Gruppo SAVE) e gestita da Aspire, la lounge offre ai viaggiatori la giusta tranquillità prima dell’imbarco. Luci soffuse, vista sulla pista e 95 confortevoli sedute creano un’atmosfera rilassata, progettata per garantire comfort, privacy e produttività prima della partenza.

“Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con il Gruppo SAVE S.p.A. in Italia attraverso l’apertura della Catullo Lounge by Aspire a Verona, valorizzando l’esperienza aeroportuale complessiva con un’offerta di alta qualità”, ha dichiarato Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. “Dopo il lancio della nostra lounge temporanea a Venezia, questa apertura sottolinea l’attenzione di Swissport verso il mercato italiano e l’ambizione di espandere le attività nei settori hospitality, ground handling e cargo.”

Aperta tutti i giorni dalle 05:30 alle 21:00, la lounge offre una selezione culinaria accuratamente curata che valorizza la cucina e i vini del territorio veneto. I servizi aggiuntivi includono docce, zone silenziose, postazioni di lavoro e Wi-Fi ad alta velocità.

La Catullo Lounge by Aspire si trova dopo i varchi di sicurezza al piano terra ed è accessibile tramite i circuiti Priority Pass, DragonPass, MileonAir e Dreamfolks. nonché per i passeggeri in possesso di un biglietto di Business Class delle compagnie di Lufthansa Group. Inoltre, l’accesso può essere acquistato indipendentemente dalla compagnia aerea o dalla classe di prenotazione al prezzo di 42 euro per tutti i passegeri.

L’apertura della Catullo Lounge by Aspire si inserisce nella più ampia strategia di Swissport volta a sviluppare e rinnovare costantemente il proprio portafoglio lounge, in linea con le aspettative dei viaggiatori di oggi. Aspire accoglie ogni anno circa 6,4 milioni di ospiti e gestisce a livello globale una rete di lounge flagship, partner, di alleanza, nonché lounge dedicate a banche e carte di credito.

All’inizio del 2026, il portafoglio lounge di Swissport conta oltre 93 lounge in tutto il mondo e continua a investire in concept di ospitalità aeroportuale premium nei mercati chiave. Per il 2026 sono inoltre previste 22 nuove aperture o ristrutturazioni, tra cui lounge a Stoccolma, Ginevra, Calgary, Manchester e Vilnius.

(Ufficio Stampa Swissport – Photo Credits: Swissport)

