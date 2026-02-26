Enac: Ampliata l’operatività degli aeroporti di Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì

Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì sono gli aeroporti per i quali, a seguito di valutazioni, Enac ha dato parere positivo per ampliare progressivamente l’attuale scenario di operatività, in termini di estensione dell’orario e di upgrade della tipologia di servizio offerto da ENAV, la società che fornisce servizi di navigazione aerea.
“Questa nuova configurazione non solo risponde alle richieste dei gestori, ma permette anche di utilizzare al meglio il potenziale di crescita di questi aeroporti, garantendo anche la piena operatività ed efficacia degli oneri di servizi pubblico. L’ampliamento operativo, al contempo, aiuta a decongestionare la domanda su scali quasi prossimi alla saturazione, migliorando l’efficienza di tutta la rete aeroportuale nazionale.
Queste le variazioni aeroporto per aeroporto:
Aeroporto di Rimini: estensione da 16 a 24 ore, con avvio entro il primo semestre 2027.
Aeroporto di Crotone: estensione da 12 a 16 ore, con avvio dal 1° aprile 2026.
Aeroporto Comiso: estensione da 16 ore a 18 ore con avvio dell’attività prevista dal 1° giugno 2026.
Aeroporto di Parma: estensione da 16 a 18 ore, con avvio 1° febbraio 2027.
Aeroporto di Salerno: 18 ore passando da servizio AFIS a servizio Tower, con avvio entro il primo semestre 2027.
Aeroporto di Cuneo: estensione, già in vigore, da 10 a 14 ore sia nella stagione invernale, sia in quella estiva.
Aeroporto di Forlì: operatività invariata di 16 ore con copertura dei costi a carico del sistema tariffario.
La copertura dei costi incrementali correlati alla modifica dell’operatività non ricade sui gestori aeroportuali, ma è assicurata attraverso il sistema tariffario incardinato nel piano delle performance di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che, con riferimento al periodo regolatorio 2025-2029, è stato presentato dall’Enac, in qualità di Autorità nazionale di vigilanza, all’approvazione della Commissione europea”, afferma l’Enac.
Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Per questi aeroporti coinvolti, si tratta di un risparmio importante, oltre che essere un ulteriore elemento per sviluppare il progetto Enac per la mobilità aerea regionale – RAM. Ampliando l’orario di operatività di questi scali, garantiamo anche una riserva di capacità operativa a supporto degli scali maggiori, innescando nuove opportunità di investimento e di sviluppo economico e turistico dei territori connessi”.
(Ufficio Stampa Enac)