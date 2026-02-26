News Brevi – 26.02.2026

ITA AIRWAYS: DISAGI LIMITATI PER LO SCIOPERO DEL 26 FEBBRAIO E DISPONIBILITA’ A DIALOGO CON I SINDACATI – ITA Airways informa: “ITA Airways comunica che, con riferimento allo sciopero odierno, si sono registrati limitati disagi per i passeggeri grazie al lavoro di informazione e gestione preventiva dei circa 21mila passeggeri coinvolti dalle cancellazioni effettuate nei giorni scorsi. La Compagnia ha infatti riprotetto la quasi totalità dei passeggeri su altri voli previsti tra il 26 e il 28 febbraio. ITA Airways ribadisce la propria disponibilità al confronto, peraltro già ripreso con alcuni incontri nelle scorse settimane, per arrivare a definire condizioni del rinnovo contrattuale che diano risposte alle richieste avanzate dal Personale all’interno di un percorso di sostenibilità per l’Azienda. In tal senso ITA Airways sta lavorando ad una modifica del Piano industriale approvato lo scorso luglio in una prospettiva più ambiziosa, che assicuri uno sviluppo sostenibile e progressivo della Compagnia. L’obiettivo è la crescita della flotta di lungo raggio fino a 30 aerei entro il 2030 e l’estensione del network focalizzata sul mercato intercontinentale, per un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi di euro, a cui è strettamente connessa la crescita e la valorizzazione del personale, già avviata con la campagna di assunzioni di 100 piloti e 400 assistenti di volo. La Compagnia auspica che tale confronto possa proseguire in maniera costruttiva per arrivare al comune scopo di definire il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e condividere i prossimi passi relativi alla modifica del piano industriale”.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A TORINO – Si è concluso nel primo pomeriggio del 25 febbraio 2026 con l’atterraggio a Torino il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Alghero all’Ospedale Maria Vittoria di Torino. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie, dopo aver imbarcato il piccolo paziente proveniente dall’U.O. di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, insieme alla mamma del piccolo e ad un’equipe medica, il G650 è decollato dall’aeroporto di Alghero. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Torino, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto del bimbo verso la struttura ospedaliera torinese per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE INAUGURA UN CORSO INNOVATIVO PER MEDICI E INFERMIERI MILITARI – Si è conclusa presso l’IPAMAS (Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale) la prima edizione del corso BIO-CBRN Medical, un progetto d’avanguardia volto a formare medici e infermieri militari nella gestione di emergenze legate ad agenti biologici e contaminazioni complesse. L’iniziativa, nata su impulso del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, Generale Ispettore Capo Pietro Perelli, si ispira all’eccellenza americana di Fort Detrick, uno dei centri di eccellenza mondiale nel campo della biosicurezza, per rispondere alle sfide degli attuali scenari geostrategici. Il corso, svoltosi dal 2 al 13 febbraio, ha visto la sinergia tra l’IPAMAS, il 3° Stormo di Villafranca e l’Infermeria Principale di Pratica di Mare, articolandosi in due moduli specialistici. La prima parte, diretta dal Colonnello Paolo Marcatili, ha fornito ai partecipanti competenze specialistiche in medicina CBRN, con focus su triage, primo soccorso in ambienti contaminati e gestione delle comunicazioni d’emergenza. Le esercitazioni pratiche, condotte con simulatori MEGACODE, hanno consentito di integrare assistenza sanitaria e protezione CBRN. Elemento chiave è stata la C.C.A. Med Line, (Contaminated Control Area), linea di decontaminazione sanitaria che consente la stabilizzazione iniziale del paziente contaminato prima del successivo iter sanitario. L’addestramento si è avvalso della realtà virtuale per simulare scenari complessi in sicurezza, concludendosi con la visita al Point of Entry Sanitario (POE), avveniristica struttura operativa modulare per la gestione delle emergenze sanitarie, utilizzabile sia in contesti militari che civili. La seconda parte del corso, sotto la guida del Colonnello Alessandro Fiorini, si è invece concentrata sul trasporto e sulla gestione del trasporto aereo di pazienti in alto biocontenimento. In questo ambito, i frequentatori hanno acquisito competenze sulle procedure e sulle tecniche più avanzate per il trasporto aereo in sicurezza, sull’impiego di sistemi isolatori (come le barelle di biocontenimento, rivelatesi fondamentali durante le emergenze sanitarie legate ai virus Ebola e COVID-19), nonché sulla capacità operativa finalizzata a concorrere alla realizzazione di catene logistiche sanitarie dedicate per distribuzione di pazienti infettivi in situazioni emergenziali sul territorio nazionale e internazionale. Il Brigadier Generale Emanuele Garzia, Capo del Servizio Sanitario del Comando Logistico, alla presentazione dei lavori ha sottolineato: “Il corso BIO CBRN rappresenta un traguardo strategico per l’intero sistema di difesa nazionale. L’integrazione tra professionalità mediche e capacità operative militari consente infatti di rispondere con efficacia a crisi sanitarie complesse, sia in ambito militare sia civile, in coordinamento con le altre istituzioni della Difesa e della Protezione Civile”. “Questa iniziativa conferma la strada intrapresa con lungimiranza dall’Aeronautica Militare oltre venti anni fa con i primi passi del trasporto in alto biocontenimento”, ha ricordato il Brigadier Generale Ezio Fiore, Direttore dell’IPAMAS, “e rafforza la capacità di proiezione internazionale della Sanità Militare in scenari di crisi umanitaria o bioterroristica, garantendo l’impiego di personale altamente qualificato, in linea con i più alti standard di sicurezza e di gestione sanitaria” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VISITA ISTITUZIONALE IN ITALIA DEL DIRETTORE REGIONALE ICAO RALLO – Enac informa: “Visita ufficiale in Italia del Direttore Regionale ICAO EUR/NAT Nicolas Rallo, dove ieri, con il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna, in Puglia, ha visitato lo Spazioporto di Taranto-Grottaglie e l’innovativa Torre di controllo digitale Enav dell’aeroporto di Brindisi. Nel corso degli incontri istituzionali, il Direttore Regionale ICAO Rallo ha avuto modo di esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da Enac in ambito internazionale, anche in relazione ai progetti futuri che coinvolgeranno tutto il settore dell’aviazione civile italiana, riconoscendo il costante impegno e il significativo contributo del nostro Paese al sistema del trasporto aereo globale. Importante occasione di confronto anche in vista del meeting ICAO DGCA 2026 del prossimo giugno che, per la prima volta, si svolgerà fuori dall’Host Country, in Puglia, con la partecipazione dei Direttori Generali dell’aviazione civile di circa 60 Paesi”.

SRILANKAN ENGINEERING SIGLA UN ACCORDO DI MANUTENZIONE DI LINEA CON BATIK AIR MALAYSIA – SriLankan Engineering, divisione tecnica di SriLankan Airlines, ha ufficialmente sottoscritto un accordo di lungo termine per la manutenzione di linea con Batik Air Malaysia, a supporto di tutti i voli operati dalla compagnia verso Colombo, Sri Lanka. In base all’intesa, SriLankan Engineering fornirà servizi completi di assistenza tecnica sugli aeromobili Batik Air Malaysia presso il Bandaranaike International Airport, assicurando elevati standard di sicurezza, affidabilità operativa ed efficienza, a sostegno dell’espansione delle attività del vettore malese. L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del ruolo di SriLankan Engineering nel settore internazionale dei servizi MRO (Maintenance, Repair and Overhaul). La collaborazione conferma la reputazione della compagnia quale partner tecnico affidabile per vettori globali, grazie a competenze ingegneristiche consolidate e al rispetto dei più elevati standard internazionali di qualità e sicurezza. SriLankan Airlines ha espresso il proprio apprezzamento per tutte le parti coinvolte nella finalizzazione dell’accordo e guarda con fiducia alla collaborazione con Batik Air Malaysia, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel panorama globale dei servizi di manutenzione aeronautica.

RYANAIR ANNUNCIA UN PROGRAMMA ESTIVO RECORD PER LUBLINO – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un programma estivo record da Lublino che copre sei destinazioni, tra cui una nuova rotta per Trapani-Marsala e il ritorno della rotta di successo dello scorso anno: Barcellona-Girona. Il programma di quest’anno prevede un’offerta record per Lublino e un aumento del 20% del numero di rotte e collegamenti disponibili rispetto all’anno precedente, offrendo ai passeggeri la rete più ricca nella storia delle operazioni Ryanair nella regione. L’ampliamento della rete si tradurrà anche in un’ulteriore crescita del traffico passeggeri: nel 2026, Ryanair prevede di servire 250.000 viaggiatori da e per Lublino, a conferma della crescente popolarità dell’aeroporto e del costante sviluppo delle operazioni del vettore in questa regione. Il programma estivo 2026 di Ryanair per Lublino include sei rotte da Lublino, tra cui Bergamo, Dublino, Danzica e Londra; una nuova rotta: Trapani-Marsala (Sicilia), il ritorno di Barcellona-Girona, il successo dell’estate 2025; un’offerta da record: la più grande rete estiva nella storia di Lublino”. Alicja Wojcik-Golebiowska, Responsabile delle Comunicazioni CEE e Paesi Baltici di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un programma estivo da record da Lublino, che copre sei rotte, tra cui una nuova – Trapani Marsala – e il ritorno della popolarissima Barcellona Girona. L’aumento del 20% della nostra offerta significa che i residenti della regione hanno la più ampia scelta di collegamenti della storia, il che si sposa perfettamente con la nostra strategia di sviluppo a lungo termine a Lublino”. Marcin Kowalewski, Vicepresidente dell’Aeroporto di Lublino, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter collaborare con il nostro partner Ryanair per sviluppare la nostra offerta in risposta alle esigenze dei residenti, dei passeggeri e dei partner commerciali della regione. Vi ringraziamo per la fiducia e siamo lieti che il nostro aeroporto stia diventando un punto di riferimento importante per l’aviazione in Polonia e in questa parte d’Europa. Ryanair è il nostro partner di fiducia, che ci accompagna fin dall’inizio delle operazioni dell’Aeroporto di Lublino. La nostra collaborazione, che dura da oltre un decennio, sta portando ulteriori risultati. La nuova rotta per la Sicilia e il ripristino del collegamento per Barcellona sono un’espressione di fiducia nel nostro aeroporto e un riconoscimento del potenziale della regione. Sono anche la prova della crescente popolarità dell’Aeroporto di Lublino”.

AMERICAN ANNUNCIA UN NUOVO INVESTIMENTO A MIAMI – American informa: “Forte di quasi 40 anni di impegno a Miami, American Airlines e i suoi partner stanno definendo la prossima generazione di viaggi al Miami International Airport (MIA). Oggi, il CEO Robert Isom e i funzionari della compagnia aerea si sono uniti ai rappresentanti di Miami-Dade County, Miami-Dade Aviation Department (MDAD) e ai partner locali, statali, federali e comunitari per presentare progetti e rendering per un Concourse D riprogettato, che migliorerà le operazioni, l’esperienza del cliente e renderà i viaggi internazionali più fluidi”. “Miami è un hub essenziale e un gateway internazionale per American Airlines, ed è una parte fondamentale della nostra storia e del nostro futuro”, ha affermato Isom. “Il nuovo e riprogettato D60 è un progetto di trasformazione che offrirà un’esperienza notevolmente migliorata ai nostri clienti e al nostro team. Questo investimento, insieme alle nuove lounge premium e alle nuove rotte, riflette il nostro impegno condiviso con la Contea di Miami-Dade e l’aeroporto, per garantire che Miami rimanga la principale porta d’accesso degli Stati Uniti all’America Latina”. “Previsto per il 2027, il Gate D60 project traccia il prossimo capitolo del viaggio a Miami, con una nuova espansione del terminal progettata per un aeroporto di prim’ordine. Attualmente attrezzata per supportare le operazioni di terra per jet regionali più piccoli, la nuova estensione del Concourse D su tre livelli creerà 17 nuovi gate per ospitare aeromobili più grandi ed eliminare l’imbarco dall’esterno. Il progetto amplierà un’unica area di imbarco condivisa per includere spazi di imbarco adiacenti per ogni gate, migliorando il flusso e offrendo ai clienti più spazio e comfort. L’ampliamento renderà i viaggi internazionali più fluidi, con la possibilità di accogliere arrivi internazionali e l’accesso diretto al terzo piano della MIA customs hall. Il nuovo Concourse offrirà spazi luminosi e ampi, con ampie palme interne, oltre a nuove opzioni di ristorazione e shopping per i viaggiatori”, prosegue American. “Le attuali operazioni di American Airlines contano circa 400 partenze al giorno. La compagnia aerea prevede di operare quest’anno il suo programma estivo più ricco di sempre e di operare oltre 380 voli giornalieri di punta da Miami verso 155 destinazioni in 45 paesi. American Airlines rappresenta oltre il 60% del traffico a Miami e continua la sua serie di voli record. MIA funge da gateway internazionale della compagnia aerea, offrendo una rete leader del settore verso l’America Latina e i Caraibi e offrendo ai clienti l’accesso a oltre 90 destinazioni uniche, servite solo da American Airlines a MIA, tra cui il nuovo servizio di quest’anno per Milano, Italia, e Bimini, Bahamas”, conclude American. “American e Miami-Dade hanno costruito una partnership decennale che intreccia il nostro successo e la nostra vitalità. Condividiamo una visione e un’eredità che hanno reso Miami la principale porta d’accesso globale che è oggi e ci posizionano per una crescita entusiasmante”, ha dichiarato Juan Carlos Liscano, American VP of MIA Operations. “Il nostro continuo slancio è alimentato da 15.500 membri del team con sede a MIA, che riflettono la vivacità delle comunità che serviamo. Questa espansione è una testimonianza del nostro impegno a lungo termine, grazie ai nostri clienti, al nostro team e ai nostri partner nella Contea di Miami-Dade”.

L’EASA PUBBLICA UNA BRIEFING NOTE SUI SAF PRICES NEL 2025 NELL’EUROPEAN UNION – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato la “2025 Aviation Fuels Reference Prices for ReFuelEU Aviation” briefing note, che fornisce i prezzi di riferimento chiave per i SAF e altri relevant aviation fuels per l’Unione Europea (UE). La nota informativa presenta i prezzi di riferimento 2025 per gli aviation fuels ammissibili ai sensi del regolamento ReFuelEU Aviation, nonché per i conventional aviation fuels (CAF). Questi prezzi di riferimento sono destinati a fungere da riferimento per gli Stati membri dell’UE nella determinazione delle sanzioni ai sensi del ReFuelEU Aviation Regulation, nonché per il meccanismo di sostegno all’uso dei SAF ai sensi della EU Emissions Trading Scheme Directive (EU ETS). La briefing note funge da pre-pubblicazione degli aviation fuels reference prices che saranno inclusi nella prima relazione tecnica dell’EASA, la cui pubblicazione è prevista per settembre 2026, e fornirà una valutazione completa dello stato di conformità delle parti obbligate ai sensi del ReFuelEU Aviation Regulation, nonché dello stato e dello sviluppo del SAF market nell’UE e nei suoi Stati membri”.

TEXTRON SYSTEMS RICEVE UN PROTOTYPE AGREEMENT PER IL DAMOCLESTM SYSTEM – Textron informa: “Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un prototype agreement dall’U.S. Army per il Low Altitude Stalking & Strike Ordnance (LASSO) program. In base all’accordo prototipo, Textron Systems fornirà un DamoclesTM system and e ne mostrerà il funzionamento all’U.S. Army. Per il LASSO program, il Damocles system è integrato con vertical take-off and landing (VTOL) uncrewed aircraft system (UAS). Nella configurazione VTOL, non sono necessari o launch or recovery equipment”.

FAA: I LASER STRIKES DIMINUISCONO PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO – La FAA informa: “I piloti hanno segnalato 10.994 laser strikes alla Federal Aviation Administration (FAA) nel 2025, un calo del 14% rispetto all’anno precedente, ma comunque troppo elevato. Puntare un laser contro un aereo rappresenta una grave minaccia per la sicurezza ed è un reato federale. La FAA ha condotto attività di sensibilizzazione e formazione con le forze dell’ordine locali, statali e federali durante tutto l’anno per contrastare i laser strikesnelle aree con i numeri più elevati”. “I laser strikes stanno diminuendo, grazie a una solida cultura di segnalazione da parte dei piloti, che fornisce i dati necessari per il coinvolgimento della comunità e la collaborazione con le forze dell’ordine locali”, ha affermato Ben Supko, Associate Administrator, Security and Intelligence Organization. “Ma anche un solo laser strike è troppo quando i piloti hanno centinaia di vite nelle loro mani”. “La FAA incoraggia vivamente le persone a segnalare i laser strikes alla FAA e alle forze dell’ordine locali. Una segnalazione dettagliata può aiutare a identificare le tendenze relative a luogo e orario. Gli strumenti di visualizzazione della FAA mostrano i laser-strike data dal 2010 a oggi, evidenziando le tendenze per area geografica, ora del giorno e anno”, conclude la FAA.

HELLAS SAT, CNES, THALES ALENIA SPACE E SAFRAN SIGLANO UN FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT PER SVILUPPARE UN OPTICAL COMMUNICATIONS SYSTEM PER IL FUTURO HELLAS SAT 5 SATELLITE – L’operatore Hellas Sat, la French Space Agency (CNES), Thales Alenia Space – una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%) – e Safran hanno firmato un framework cooperation agreement per sviluppare un next-generation optical communications system che sarà ospitato sul futuro satellite geostazionario per telecomunicazioni Hellas Sat 5 e sulla relativa Optical ground station che verrà installata a Cipro. Questa partnership fornirà servizi di trasferimento dati ad altissime prestazioni e altissima velocità dall’orbita geostazionaria, consentendo comunicazioni satellitari più veloci, più sicure e più resilienti per applicazioni critiche. Si basa sul CNES SOLiS project, guidato da Thales Alenia Space nell’ambito della componente spaziale del France 2030 program, e dimostrerà very high-data-rate laser communications services attraverso l’atmosfera. Nell’ambito di questa cooperazione europea, Thales Alenia Space fornirà il SOLiS system e l’onboard optical payload per l’Hellas Sat 5 geostationary telecommunications satellite. Safran fornirà un prototype commercial (“pilot”) ground station, che sarà installato presso l’Hellas Sat teleport in Cyprus (CyOGS). Questa stazione pilota comunicherà con la CNES FROGS station, già operativa presso l’Osservatorio della Costa Azzurra sulla costa mediterranea. Questo sistema di comunicazione sarà progettato per consentire l’interoperabilità con altri sistemi di comunicazione ottica satellitare in fase di sviluppo. Destinate a rivoluzionare le telecomunicazioni satellitari, le comunicazioni ottiche in spazio libero potrebbero diventare un nuovo standard per la trasmissione dati sicura dallo spazio, grazie a capacità notevolmente migliorate in grado di raggiungere velocità di trasmissione dati nell’ordine del terabit al secondo, nonostante le distanze coinvolte e le interruzioni causate dalle turbolenze atmosferiche. L’accordo di cooperazione è stato firmato durante una cerimonia speciale tenutasi in occasione della Battlefield Redefined 2026 Conference (Nicosia, Cyprus), un evento co-organizzato con la DG DEFIS della Commissione Europea in occasione della presidenza cipriota dell’Unione Europea. A questo importante evento hanno partecipato ministri greci e ciprioti e rappresentanti di Hellas Sat, CNES, Thales Alenia Space e Safran, nonché il National Observatory of Athens, l’Hellenic Space Center (the Hellenic Space Agency), numerosi organi ministeriali e autorità governative cipriote e greche, nonché importanti attori del settore spaziale, sottolineando così il carattere europeo dell’iniziativa.

QANTAS FREQUENT FLYER SVELA LE PIÙ IMPORTANTI MODIFICHE ALLO STATUS NELLA STORIA DEL PROGRAMMA – Qantas Group informa: “Qantas Frequent Flyer sta introducendo le modifiche più significative all’acquisizione e al mantenimento dello status dall’inizio del programma, offrendo per la prima volta ai membri la possibilità di riportare i Credit Status non utilizzati e di guadagnarli tramite le spese quotidiane”. Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha affermato: “I nostri membri hanno un’incredibile voglia di accumulare punti, ma sappiamo anche che attribuiscono un valore immenso al loro status. I nostri frequent flyer più assidui ci dicono che il mantenimento dello status è il traguardo più importante per un membro, con migliaia di persone che raggiungono o mantengono il loro livello ogni giorno. Questi cambiamenti mirano a creare maggiori opportunità per i membri di sbloccare lo status, garantendo al contempo che il programma rimanga rilevante e gratificante in futuro come lo è stato negli ultimi quattro decenni”. Il CEO di Qantas Loyalty and Customer, Andrew Glance, ha affermato: “Tradizionalmente, i Credit Status sono stati un benefit guadagnato esclusivamente volando. Tuttavia, la sperimentazione dello scorso anno ha battuto ogni record di coinvolgimento dei membri, dimostrando che desiderano più modi per accelerare il loro status. Rendere questo un’opzione permanente è un’ottima notizia per i nostri membri e anche per i nostri partner, che trarranno beneficio dall’aumento di attività che questo creerà”.