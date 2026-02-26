Rolls-Royce: risultati solidi nel 2025, con orientamento al rialzo nel medio termine

Rolls-Royce Holdings Plc ha comunicato i 2025 Full Year Results.

“Risultati solidi nel 2025, con orientamento al rialzo a medio termine. Progressi significativi nel 2025, trainati dal programma di trasformazione, che ha anche permesso di ottenere una crescita redditizia.

Underlying operating profit pari a 3,462 miliardi di sterline (2,464 miliardi di sterline nel 2024), con un margine del 17,3%, che riflette l’impatto delle nostre iniziative strategiche e dell’ottimizzazione commerciale.

Revenue pari a 20,059 miliardi di sterline (17,848 miliardi di sterline nel 2024).

Free cash flow pari a 3,270 miliardi di sterline (2,425 miliardi si sterline nel 2024), trainato da un solido operating profit, a supporto di un net cash balance pari a 1,9 miliardi di sterline al 31 dicembre 2025.

Guidance per il 2026 di 4,0-4,2 miliardi di sterline per l’underlying operating profit e 3,6-3,8 miliardi di sterline per il free cash flow.

Obiettivi a medio termine aggiornati a 4,9-5,2 miliardi di sterline per l’underlying operating profit, margine operativo del 18%-20%, free cash flow 5,0-5,3 miliardi di sterline e ritorno sul capitale del 23%-26% sulla base di un 2028 timeframe”, afferma Rolls-Royce.

“L’underlying operating profit è aumentato a 3,5 miliardi di sterline nel 2025 rispetto ai 2,5 miliardi di sterline del 2024, con un margine operativo del 17,3% (2024: 13,8%). Civil Aerospace ha registrato un underlying operating margin del 20,5% (2024: 16,6%), trainato da large engine aftermarket performance, contractual margin improvements e una più alta spare engine profitability. Defense ha registrato un underlying operating margin del 14,4% (2024: 14,2%). Power Systems ha registrato un operating margin del 17,4% (2024: 13,1%), trainato da power generation e dal settore governativo. In tutto il Gruppo, il miglioramento della redditività è stato supportato dal nostro continuo programma di efficienza e semplificazione”, prosegue Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “La nostra trasformazione prosegue con ritmo e intensità. Stiamo costantemente raggiungendo risultati che non erano possibili prima della nostra trasformazione. Grazie alle nostre nuove capacità e alla nostra nuova mentalità, abbiamo superato sfide che spaziano dalla supply chain alle tariffe, ottenendo ottime performance nel 2025, il tutto gettando le basi per una crescita significativa negli anni a venire.

In base alle nostre previsioni per il 2026, prevediamo di raggiungere un underlying operating profit entro l’intervallo delle precedenti previsioni a medio termine, con due anni di anticipo rispetto al previsto. I nostri obiettivi a medio termine rivisti al rialzo includono un underlying operating profit compreso tra 4,9 e 5,2 miliardi di sterline e un free cash flow compreso tra 5,0 e 5,3 miliardi di sterline. Oltre il medio termine, continuiamo a registrare una crescita significativa sia dalle attività esistenti che dalle nuove opportunità di business

Con un bilancio solido, investimenti significativi a supporto della nostra crescita a lungo termine e fiducia nel futuro, annunciamo un riacquisto di azioni proprie da 7 a 9 miliardi di sterline per il 2026-2028, di cui 2,5 miliardi di sterline da completare quest’anno”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)