Eurowings amplia ulteriormente la sua presenza a Berlino

Eurowings continua ad espandere la sua presenza a Berlin Brandenburg Airport (BER). Dopo un significativo aumento del suo 2026 summer flight schedule a 47 destinazioni e oltre 230 voli settimanali, la compagnia aerea ha annunciato la sua prossima fase di espansione in vista dell’inizio di ITB, la principale fiera mondiale del turismo: per la prima volta, Eurowings opererà la sua popolare rotta Berlino-Dubai oltre la tradizionale stagione invernale.

“I viaggiatori in partenza da BER potranno volare verso la metropoli fino a undici volte a settimana fino alla fine di aprile, seguite da sei frequenze settimanali a maggio e giugno. Estendendo il servizio fino all’inizio dell’estate, la compagnia aerea offre ancora maggiore flessibilità e ulteriori interessanti opzioni di viaggio, soprattutto per chi preferisce il sole quando le temperature a Berlino e nel Brandeburgo possono essere ancora imprevedibili.

Oltre all’ampliamento del suo schedule a Berlino, la compagnia aerea estenderà anche il suo servizio per Dubai oltre la stagione invernale presso altre basi. Fino a metà maggio, Eurowings continuerà a collegare Stoccarda (sei voli settimanali), Colonia/Bonn (quattro voli settimanali) e Hannover (tre voli settimanali) con una delle destinazioni più attraenti della regione del Golfo.

Nell’attuale 2025/26 winter schedule, i servizi notevolmente ampliati per la regione del Golfo si sono dimostrati di gran lunga le rotte più popolari e di successo, inclusa Abu Dhabi. Con un totale di 31 collegamenti settimanali per Dubai da Berlino, Düsseldorf, Colonia/Bonn, Stoccarda e Hannover, Eurowings offre più opzioni di viaggio che mai”, afferma Eurowings.

“Nell’ambito del suo 2026 summer schedule, Eurowings sta ampliando notevolmente la sua presenza a BER, con particolare attenzione al rafforzamento dei collegamenti con le capitali e le principali città europee. Per la prima volta la compagnia aerea collegherà Berlino con Londra (fino a dodici voli settimanali), Lisbona (fino a tre voli settimanali) e Sarajevo (due volte alla settimana). Dal 2 novembre, un’altra capitale europea si unirà alla rete: Eurowings lancerà un volo quattro volte alla settimana tra Berlino e Roma, operativo il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica.

L’offerta sta diventando significativamente più interessante anche per i turisti e le famiglie. Olbia in Sardegna e Napoli saranno servite due volte alla settimana in futuro. Durante l’alta stagione, anche la città greca di Kavala verrà aggiunta alla rete di rotte con un massimo di due voli settimanali.

Allo stesso tempo, la più grande leisure airline tedesca sta aumentando le frequenze sulle sue rotte più popolari. Palma di Maiorca vedrà sei voli settimanali aggiuntivi, Stoccolma quattro in più, mentre Zurigo e Spalato guadagneranno due collegamenti extra ciascuna. Anche le frequenze per Bilbao, Faro, Göteborg, Helsinki e Larnaca saranno ulteriormente aumentate, offrendo ai viaggiatori ancora più flessibilità e scelta.

Palma di Maiorca rimane la destinazione principale indiscussa della rete di rotte: con fino a 28 voli settimanali, Eurowings è la compagnia aerea leader su questa rotta, trasportando oltre 150.000 passeggeri all’anno da BER all’isola turistica più popolare d’Europa. Complessivamente, la compagnia aerea offre ai viaggiatori d’affari e di piacere di Berlino oltre 2,3 milioni di posti quest’anno, circa 700.000 in più rispetto a tre anni fa”, prosegue Eurowings.

“Il nostro sviluppo a Berlino dimostra che ci stiamo assumendo una responsabilità a lungo termine per la sede”, ha affermato Max Kownatzki, CEO di Eurowings, aggiungendo che l’obiettivo è affermare Eurowings come compagnia aerea leader a Berlin Brandeburg Airport, basata su solide basi operative e una chiara strategia di crescita, offrendo servizi interessanti sia per i viaggiatori d’affari che per quelli di piacere. Kownatzki ha sottolineato che Berlino si colloca tra le principali città europee dal punto di vista politico, economico e culturale e che, insieme a Lufthansa Group, Eurowings mira a rafforzare ulteriormente i collegamenti internazionali della capitale.

“Con il suo impegno strategico e la continua espansione della sua offerta di voli, Eurowings invia un chiaro segnale di crescita a BER”, ha dichiarato Aletta von Massenbach, Chair of the Management Board of Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. “Il programma estivo, con la sua ampia offerta di rotte, rafforza direttamente la nostra posizione. In particolare, le nuove capital city connections per Londra, Lisbona, Sarajevo e, nel programma invernale, Roma, ampliano significativamente la nostra rete europea”.

“Con un importante ordine per 40 Boeing 737-8 MAX, del valore di oltre cinque miliardi di dollari USA, Eurowings sta gettando le basi per ulteriori opportunità di crescita nel 2027 e oltre. L’arrivo dei nuovi Boeing segna l’inizio della prossima fase di espansione della compagnia aerea, con un chiaro focus sull’ulteriore sviluppo di Berlin Brandenburg Airport“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)