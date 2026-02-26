Lufthansa: arrivato a Monaco l’A380 con la blue anniversary livery

Per celebrare il centenario della fondazione di Lufthansa, il più grande aereo passeggeri del mondo ora brilla con uno special blue design.

“Ieri sera, l’Airbus A380 è atterrato a Munich Airport con numero di volo LH9901. Proveniva da Shannon, iIrlanda, dove era stato dipinto con una XXL crane e le scritte “1926 | 2026” e “100”.

35 colleghi hanno lavorato all’Airbus A380 per esattamente 34 giorni. Hanno dato vita alla gru stilizzata lunga 47 metri sull’aereo e dipinto una superficie totale di oltre 4.000 metri quadrati. Ciò equivale a circa 16 campi da tennis. L’Airbus, con registrazione D-AIMH, entrerà in servizio regolare a marzo”, afferma Lufthansa.

“L’Airbus A380 è già il quarto aeromobile a presentare questo straordinario design. All’inizio del mese, un blue Airbus A350-900 appena verniciato è atterrato a Monaco. Anche un Boeing 787-9 e un Airbus A320neo, entrambi basati a Francoforte, volano con i colori del centenario. Domani, venerdì, è previsto a Monaco un altro Airbus A320neo con una XXL crane”, prosegue Lufthansa.

“Un Boeing 747-8 e un Airbus A350-1000 seguiranno nelle prossime settimane. Un totale di sette livree speciali saranno quindi in servizio per celebrare il centenario della fondazione della prima “Luft Hansa”. Gli aeromobili riceveranno il design speciale come parte di un regular repainting program o, nel caso di nuove consegne, come verniciatura iniziale in fabbrica. Ciò significa che per questa special fleet appearance nell’anno dell’anniversario di Lufthansa ci saranno solo costi aggiuntivi minimi”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)