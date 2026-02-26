flydubai registra una solida performance nel 2025

flydubai ha registrato un’altra solida performance finanziaria per l’anno concluso il 31 dicembre 2025, riportando un utile ante imposte di 2,2 miliardi di AED (591 milioni di USD). I ricavi totali hanno raggiunto 13,6 miliardi di AED (3,7 miliardi di USD), con un incremento del 6% rispetto ai 12,8 miliardi di AED (3,5 miliardi di USD) del 2024.

L’utile dopo le imposte di flydubai si è attestato a 1,9 miliardi di AED (531 milioni di USD), riflettendo la solidità dell’espansione strategica del network, dei continui investimenti nell’innovazione, del miglioramento dell’esperienza del cliente e dell’impegno costante nel servire mercati poco collegati.

Commentando i risultati finanziari della compagnia, Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente di flydubai, ha dichiarato: “Grazie alla guida di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai, i risultati di flydubai sono pienamente in linea con l’ampia visione economica di Dubai, in cui l’aviazione resta un pilastro fondamentale della strategia di crescita dell’emirato. Registrare il quinto anno consecutivo di forte redditività è una chiara testimonianza della strategia disciplinata e della resilienza operativa di flydubai.

Durante questo periodo, la compagnia ha saputo valorizzare la posizione di Dubai come principale hub aeronautico globale, riuscendo a intercettare una domanda passeggeri forte e costante. Allo stesso tempo, flydubai ha mantenuto un focus deciso sull’efficienza operativa, continuando a investire in modo oculato nella flotta, nella tecnologia, nel prodotto e nello sviluppo dei talenti per sostenere la sua ambiziosa crescita futura”.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed ha aggiunto: “Sono orgoglioso di vedere flydubai svolgere un ruolo centrale nel supportare Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe Ereditario di Dubai e Presidente del Consiglio Esecutivo, nella realizzazione e nel progresso dell’Agenda Economica di Dubai (D33), con l’obiettivo di diventare un hub aeronautico globale di riferimento. Collegando la città a più di 100 mercati poco serviti, flydubai ha contribuito ad attirare più visitatori e a rafforzare la posizione di Dubai come porta d’accesso al commercio, al turismo e alle opportunità”.

flydubai ha mantenuto un solido EBITDA di 4,0 miliardi di AED (1,1 miliardi di USD) nel 2025. Il costo del carburante ha rappresentato il 25% delle spese operative totali, mentre la liquidità finale (inclusi i pagamenti anticipati di consegna) ha raggiunto 5,6 miliardi di AED (1,5 miliardi di USD). Il miglioramento dell’efficienza operativa è rimasto una priorità strategica, con una puntualità delle partenze migliorata del 6% rispetto al 2024.

La compagnia ha trasportato un numero record di 15,7 milioni di passeggeri nel 2025, grazie alla domanda costante sia per viaggi business sia leisure. La domanda per la Business Class è stata particolarmente forte, con un aumento del 19% rispetto al 2024.

L’aumento delle frequenze e l’espansione del network in mercati chiave hanno ulteriormente sostenuto la crescita passeggeri: Medio Oriente +17%, Africa +12%, Europa +12%.

Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, commentando i risultati dell’intero anno 2025, ha dichiarato: “La nostra solida performance finanziaria riflette la resilienza del modello di business di flydubai e l’agilità del nostro team. Per tutto l’anno abbiamo saputo affrontare l’incertezza geopolitica, le persistenti difficoltà della supply chain e l’aumento dei costi di manutenzione, mantenendo al contempo efficienza operativa e slancio commerciale. Siamo focalizzati su una crescita disciplinata e strategica, espandendo il nostro network e rafforzando la posizione di Dubai come hub aeronautico globale. Oggi colleghiamo 140 aeroporti a Dubai, facilitando commercio, turismo e scambi culturali, contribuendo in modo significativo alla crescita economica della città. Abbiamo inoltre effettuato importanti investimenti nella tecnologia, nell’innovazione e nelle capacità interne, migliorando ulteriormente l’esperienza del cliente. Questi investimenti pongono basi solide per il futuro, garantendo che rimaniamo un’azienda orientata ai clienti e alle persone”.

flydubai ha continuato a potenziare le operazioni per soddisfare la crescente domanda da e verso gli Emirati Arabi Uniti. Nel 2025, la compagnia ha operato 126.604 voli, il secondo numero più alto nel Paese, con oltre 400 partenze in un solo giorno durante i picchi di traffico di dicembre.

flydubai ha proseguito l’espansione strategica delle rotte, lanciando nove nuove destinazioni e portando il network a 140 destinazioni in 58 paesi. Le nuove destinazioni includono: Al Alamein (Egitto); Antalya (Turchia); Bushehr e Qeshm (Iran); Iasi (Romania); Nairobi (Kenya); Peshawar (Pakistan); Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania). La compagnia ha inoltre ripreso i voli verso: Chisinau (Moldavia), Damasco (Siria) e Tabriz (Iran).

La compagnia ha ricevuto 12 Boeing 737 MAX 8, portando la flotta a 97 aeromobili con un’età media di 5,5 anni. La compagnia ha ritirato tre Boeing 737-800 di precedente generazione, restituiti ai lessor.

La compagnia ha inoltre concluso il suo programma di retrofit, aggiornando otto Boeing 737-800 NG e portando il totale degli aeromobili aggiornati a 25, con l’obiettivo di migliorare la coerenza del prodotto e l’esperienza dei passeggeri in entrambe le classi.

L’anno si è concluso con una forte presenza al Dubai Airshow, dove sono stati annunciati nuovi ordini: 150 Airbus A321neo e 75 Boeing 737 MAX. Questa scelta strategica diversifica la flotta narrowbody e rafforza la strategia di lungo termine.

Commentando le prospettive per il 2026, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Mentre guardiamo al 2026, la domanda di viaggio rimane solida nonostante le sfide in corso. I fondamentali del nostro business sono forti e siamo ben posizionati per rispondere alla domanda sostenuta sia per i viaggi leisure sia business attraverso il nostro network.

Il nostro impegno rimane fermamente orientato a costruire le basi per la crescita futura. Stiamo dando priorità agli investimenti in tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, migliorando i nostri processi attraverso una digitalizzazione più avanzata e continuando a sviluppare il nostro personale, mantenendo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo.

Siamo inoltre impazienti di inaugurare il nostro nuovo Aircraft Maintenance Centre a Dubai South, la cui costruzione sarà completata nell’ultimo trimestre del 2026. Questa struttura multimilionaria garantirà un livello più elevato di controllo e tempi di manutenzione più rapidi per la flotta in crescita della compagnia.

Ci aspettiamo di ricevere 12 aeromobili nel 2026, in base ai programmi dei produttori. Sette di questi saranno Boeing 737 MAX 9, aumentando la capacità della Business Class, e cinque saranno Boeing 737 MAX 8. Questi aeromobili a maggiore efficienza energetica supportano sia le nostre ambizioni di crescita sia i nostri impegni in materia di sostenibilità. Aggiungeremo inoltre frequenze su alcune rotte selezionate e continueremo a valutare nuove opportunità di crescita, incluso il lancio di Bangkok entro la fine dell’anno, che rappresenterà un’importante porta d’ingresso nel Sud-Est asiatico.

Nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza la dedizione e la professionalità del nostro team. La loro costante attenzione all’efficienza operativa, all’innovazione, alla puntualità e all’eccellenza del servizio clienti ci posiziona in modo solido per l’anno a venire e rafforza la nostra fiducia nel continuo percorso di crescita sostenibile di flydubai”.

Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)