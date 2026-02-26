TAP Air Portugal annuncia la nuova rotta Lisbona – Orlando e presenta il piano strategico per il 2026

TAP Air Portugal ha annunciato oggi, in occasione della BTL – Borsa del Turismo di Lisbona – il lancio di una nuova rotta diretta tra Lisbona e Orlando, operativa a partire dal 29 ottobre 2026. Nel corso dello stesso evento il CEO Luís Rodrigues ha presentato un articolato pacchetto di iniziative strategiche per il prossimo anno, volto a consolidare l’espansione internazionale della compagnia. Il piano prevede un crescente focus strategico su Porto e sulla valorizzazione dell’identità portoghese, oltre a un impegno costante nel continuare a elevare la qualità dell’esperienza dei passeggeri.

Nel 2026 TAP celebrerà inoltre il 60° anniversario dei voli regolari verso il Brasile: una tappa storica nella propria attività.

Nuova rotta per Orlando

Il nuovo collegamento diretto tra Lisbona e Orlando sarà inaugurato il 29 ottobre 2026, e prevede tre frequenze settimanali, operate il lunedì, il giovedì e il sabato. Con questa operazione, TAP consolida ulteriormente la propria presenza nel mercato nordamericano ampliando significativamente il proprio network transatlantico.

60 anni di voli regolari per il Brasile e leadership rafforzata

Nel 2026 TAP celebrerà il 60° anniversario dei voli regolari verso il Brasile, il suo principale mercato internazionale e un legame storico che ha contribuito in modo determinante a plasmare l’identità della compagnia.

Per celebrare questa ricorrenza, TAP annuncia due nuove destinazioni nel Paese:

– Lisbona – Curitiba, dal 2 luglio 2026, con tre voli settimanali operati con Airbus A330-200.

– Lisbona – São Luís do Maranhão, dal 26 ottobre 2026, con due voli settimanali operati con Airbus A321LR.

A partire dalla stagione estiva, la compagnia incrementerà inoltre le proprie operazioni nel sud del Brasile, introducendo una quarta frequenza settimanale sulle rotte Lisbona – Porto Alegre e Lisbona – Florianópolis.

TAP consolida anche la propria presenza nel continente americano attraverso:

– La rotta Porto – Boston, che diventa operativa tutto l’anno.

– La ripresa del collegamento Lisbona – Caracas.

“TAP with the North”: piano strategico dedicato a Porto

Nell’ambito della strategia “TAP with the North”, la compagnia rafforza in modo significativo la propria presenza a Porto attraverso l’apertura di nuove rotte: Porto – Terceira (dal 1° luglio), Porto – Praia (dal 2 luglio), e Porto – Tel Aviv (dal 25 ottobre). Si potenziano inoltre le operazioni intercontinentali, con il collegamento Porto – Boston che diventa operativo tutto l’anno.

TAP realizzerà inoltre un Maintenance Hub a Porto, un investimento strategico del valore di 20 milioni di euro che genererà circa 200 posti di lavoro altamente qualificati.

Questo insieme di iniziative consolida il ruolo di TAP come motore di sviluppo economico e turistico del Nord del Portogallo, ampliando la connettività della regione verso i principali mercati internazionali.

Nuove rotte europee e rafforzamento del network nazionale

Accanto alla crescita sul lungo raggio, TAP amplia le proprie operazioni in Europa e sul territorio nazionale:

– Lisbona – Atene, dal 1° luglio, con cinque voli settimanali (operati con Airbus A320neo nella stagione estiva ed Embraer E190 in inverno).

– Lisbona – Tel Aviv, dal 29 marzo.

Le nuove rotte da Porto a Terceira, Praia e Tel Aviv si inseriscono in questo più ampio piano di rafforzamento dell’offerta. Il collegamento Funchal – Faro sarà inoltre operato anche durante la stagione invernale, con due voli settimanali, diventando così una rotta attiva tutto l’anno.

Nuova cabina: più spazio, privacy e comfort

Nell’estate 2026 TAP introdurrà una nuova classe di cabina, posizionata tra Business ed Economy, disponibile sugli Airbus A330 e A321LR. La nuova classe, configurata con 12 posti esclusivi, offrirà:

– maggiore privacy

– check-in, gestione bagagli e imbarco prioritari

– accesso al fast track

– servizio di ristorazione premium con preselezione del pasto

– amenity kit esclusivo e cuffie di qualità superiore

– accumulo di miglia potenziato

– maggiore flessibilità tariffaria

Questa iniziativa rafforza l’impegno di TAP nel garantire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole e personalizzata.

Identità portoghese ancora più forte a bordo

TAP presenta una nuova carta dei vini composta esclusivamente da etichette portoghesi: 55 selezioni scelte tra quasi 1.300 proposte, rappresentative di nove regioni vitivinicole nazionali. La carta sarà introdotta nel corso del 2026 e articolata in otto diverse categorie. I passeggeri potranno inoltre accedere a una mappa interattiva dell’enoturismo, disponibile nel sistema di intrattenimento di bordo e tramite QR Code, senza costi aggiuntivi.

La compagnia conferma così il proprio impegno nella valorizzazione della cucina e dei prodotti portoghesi, rinnovando costantemente i menù di bordo firmati da alcuni dei più prestigiosi e talentuosi chef del Paese. Alla BTL la tradizione gastronomica portoghese è stata rappresentata dallo Chef Ricardo Luz (Algarve), responsabile dei menù da aprile a luglio 2026, e dallo Chef António Galapito (Lisbona), i cui piatti saranno serviti da dicembre 2026 a marzo 2027. Completerà il programma 2026 la Chef Rita Magro (Porto), protagonista a bordo tra agosto e novembre.

Partnership strategiche

TAP rafforza il proprio impegno a sostegno dello sport nazionale attraverso due nuove partnership strategiche:

– Compagnia Aerea Ufficiale del Team Portugal, a supporto del ciclo olimpico fino a Los Angeles 2028.

– Compagnia Aerea Ufficiale della Nazionale di Calcio, a sostegno dei cicli mondiali 2026 e 2030.

Altitude Film Fest: terza edizione nel 2026

Nel 2026 TAP organizzerà la terza edizione dell’Altitude Film Fest, il festival di cortometraggi che celebra il talento nazionale e rafforza la missione della compagnia di promuovere la cultura portoghese nel mondo. L’iniziativa valorizza opere incentrate sulla cultura, le storie e la creatività del Portogallo, offrendo una piattaforma internazionale ai nuovi protagonisti del panorama cinematografico.

2026: un anno di ambizione ed espansione

Con questo insieme di iniziative, TAP si prepara ad affrontare il 2026 con una strategia orientata alla crescita sostenibile, alla valorizzazione dell’eccellenza portoghese, al rafforzamento dello storico legame con il Brasile e al continuo miglioramento dell’esperienza del cliente, consolidando ulteriormente il proprio ruolo di porta d’accesso del Portogallo verso il mondo.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)