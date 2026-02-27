IAG ha comunicato i risultati dell’intero anno 2025

IAG ha comunicato i full year results 2025.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Abbiamo registrato un altro anno di performance eccezionali nel 2025, offrendo ai nostri clienti continui miglioramenti in termini di puntualità e soddisfazione del cliente.

Questa performance operativa leader del settore si sta traducendo in risultati finanziari di livello mondiale, con margini eccezionali e un ritorno sul capitale superiore.

L’attuazione della nostra strategia e del nostro programma di trasformazione sta creando valore per gli azionisti, con una crescita dell’adjusted EPS del 22,4% e, in linea con il nostro rigoroso quadro di allocazione del capitale, abbiamo aumentato il dividendo per azione dell’8,9% e annunciamo oggi un ulteriore ritorno di liquidità in eccesso di 1,5 miliardi di euro.

Guardiamo al futuro con fiducia, grazie a dinamiche di mercato convincenti, una crescita a lungo termine e un piano chiaro per sfruttare il nostro modello di business e realizzare la nostra strategia. Desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti di IAG per il loro duro lavoro e la loro dedizione e mi aspetto un anno di ulteriori successi nel 2026″.

“IAG ha registrato una performance finanziaria record nel 2025, trainata da una solida performance operativa.

Revenue in crescita del 3,5%, a 33,213 miliardi di euro (2024: 32,100 miliardi di euro). Operating profit before exceptional items in crescita del 13,1%, a 5,024 miliardi di euro (2024: 4,443 miliardi di euro).

Il margine operativo è cresciuto di 1,3 punti, al 15,1%.

Adjusted earnings per share in crescita del 22,4%, 69,5 centesimi di euro per azione.

Significativo free cash flow di 3,1 miliardi di euro (2024: 3,6 miliardi di euro)”, afferma IAG.

“Il 2025 è stato un altro anno molto positivo, in cui abbiamo registrato un utile operativo record. Abbiamo aumentato il fatturato del 3,5%, aumentato l’operating profit before exceptional items del 13,1% e aumentato l’adjusted earnings per share del 22,4%. Questo evidenzia la solidità della domanda di viaggi nonché l’attrattiva dei mercati, dei brand e dei clienti di IAG.

Questa diversificazione è uno dei punti di forza del nostro portafoglio. L’andamento degli scambi è stato generalmente positivo in tutti i nostri mercati e, nonostante la debolezza del terzo trimestre, abbiamo comunque registrato un utile record e chiuso l’anno in modo positivo.

Continuiamo a portare avanti la nostra trasformazione, che sta generando margini leader di mercato a livello di Gruppo e di singole compagnie, I margini di Gruppo del 15,1% sono ora al vertice del nostro through-the-cycle range, mentre Iberia ha registrato un margine del 16,2%, una performance eccellente, con British Airways non molto indietro al 15,2%. I nostri margini, come negli anni precedenti, continuano a essere significativamente migliori rispetto a quelli dei nostri concorrenti globali.

Abbiamo investito nel business, con 3,4 miliardi di euro spesi in aeromobili, prodotti orientati al cliente, IT e immobili. Ciò ha contribuito a eccellenti performance operative, oltre a migliorare il Net Promoter Score (NPS) dei clienti.

La solidità della nostra performance operativa e dell’allocazione del capitale ha generato una significativa creazione di valore per i nostri azionisti. Proponiamo un dividendo finale di 228 milioni di euro, portando il dividendo totale per il 2025 a 448 milioni di euro, con un aumento del dividendo totale per azione dell’8,9%.

Con solide basi, la nostra prossima priorità è investire nel business per creare valore attraverso una crescita degli utili a lungo termine”, prosegue IAG.

“Il nostro maggiore investimento di capitale è nella flotta. Questo investimento supporta la nostra strategia di rafforzamento del core business e fornisce la piattaforma per la differenziazione dei brand, aumentando così l’NPS dei clienti e promuovendo operazioni più efficienti e sostenibili.

Nel Nord Atlantico, IAG sta incrementando i rendimenti e i margini principalmente attraverso il ripristino della capacità premium di British Airways ai livelli pre-COVID e attraverso i nuovi aeromobili A321XLR di Iberia e Aer Lingus, che stanno già superando le aspettative sia dal punto di vista dei clienti che finanziario.

Nel mercato latinoamericano, la crescita degli utili di Iberia è accelerata dalla sua flotta di aeromobili A350 e ora A321XLR.

Nel mercato del corto raggio, il nostro obiettivo generale è quello di mantenere le dimensioni complessive della nostra flotta, realizzando una certa crescita attraverso l’upgrading e risparmi sui costi grazie a nuovi aeromobili efficienti. In particolare, ciò è previsto attraverso l’introduzione di una flotta di Boeing 737 presso Vueling, che comporterà una significativa riduzione dei costi di proprietà e operativi per la compagnia aerea.

Nel 2025 il Gruppo ha ordinato 71 aeromobili a lungo raggio di ultima generazione a basso consumo di carburante, la cui consegna è prevista tra il 2028 e il 2033, oltre a opzioni per altri 23 aeromobili. Questi saranno destinati a una combinazione di sostituzione e crescita”, prosegue IAG.

“Le prospettive per i trend del settore dei viaggi continuano a essere positive, in particolare nei nostri mercati principali. Continueremo a implementare la nostra strategia, supportati dal nostro programma di trasformazione. Ciò consentirà di continuare a generare una crescita degli utili con margini di livello mondiale e un significativo free cash flow, che contribuirà a rafforzare il bilancio mentre ci prepariamo a incrementare gli investimenti in conto capitale.

Continueremo a premiare gli azionisti con un dividendo sostenibile e prevediamo significativi ritorni in termini di liquidità in eccesso per gli azionisti, a partire da 1,5 miliardi di euro da erogare nei prossimi 12 mesi.

Sono profondamente grato ai nostri dipendenti per il loro duro lavoro nel garantire un altro anno di successi in tutto il Gruppo nel 2025 e attendiamo con impazienza un anno positivo nel 2026”, conclude IAG.

Sean Doyle, CEO di British Airways, in una lettera ai dipendenti, afferma: “Stamattina, IAG ha annunciato i risultati finanziari del gruppo per il 2025. In British Airways abbiamo registrato un operating profit di 2,230 miliardi di sterline, in aumento di 182 milioni di sterline rispetto al 2024, con un margine operativo del 15,2% (+1,0 punti rispetto allo scorso anno), con un incremento dell’1,7% rispetto ai livelli del 2024, a dimostrazione di un anno positivo sia in termini di performance operativa che finanziaria.

Nel 2025 abbiamo registrato un solido utile operativo, proseguendo la trasformazione aziendale per modernizzare la nostra compagnia aerea, migliorare ogni esperienza per clienti e colleghi e costruire una compagnia più resiliente e sostenibile per il futuro. Grazie al duro lavoro dei team di tutta la compagnia, lo scorso anno abbiamo completato 600 progetti di miglioramento, arrivando a oltre 1.200.

Questi progressi stanno iniziando a vedersi. La nostra operatività è più solida, la puntualità è a livelli record e la soddisfazione dei clienti continua a migliorare. È un risultato fantastico e di cui sono molto orgoglioso, mentre continuiamo a costruire una BA migliore.

Quest’anno ha segnato un record di puntualità su tutto il nostro mainline network, con l’82% dei voli in partenza entro 15 minuti (D15), in aumento rispetto al 73% del 2024. Si tratta della nostra migliore performance operativa dal 2011 e della migliore performance invernale (Q4) mai registrata.

Abbiamo trasportato 46,7 milioni di clienti verso 183 destinazioni con quasi 308.000 voli. I miglioramenti apportati alle nostre operazioni e all’esperienza di bordo hanno contribuito ad aumentare il nostro Net Promoter Score – l’indicatore di soddisfazione del cliente – di 10,5 punti rispetto al 2024, 5,2 punti in più rispetto all’obiettivo prefissato e il nostro miglior risultato dal 2019.

Oltre alla consegna di nuovi aeromobili con le nuove short-haul interior cabins, abbiamo inaugurato la nuova era della First Wing presso la nostra sede di London Heathrow e presentato il nostro nuovo global lounge concept a Miami e Dubai, ricevendo entrambi un feedback eccellente dai clienti. Queste lounge stabiliscono lo standard per i futuri sviluppi delle lounge, con le nostre lounge di Heathrow prossime a essere completamente riqualificate. Dietro le quinte, abbiamo anche lanciato BA Engineering Gatwick (BAEG), rafforzando la crescita e la trasformazione a lungo termine di British Airways Engineering.

Nel 2025, continuiamo a impegnarci per ridurre il nostro impatto ambientale, realizzando progetti di riduzione delle emissioni di carbonio in tutta la compagnia, aumentando l’utilizzo di SAF e collaborando con il governo e l’industria per ampliare le soluzioni di rimozione delle emissioni di carbonio. Il SAF ha rappresentato il 4,5% del nostro consumo totale di carburante, rendendo British Airways il maggiore utilizzatore di SAF all’interno di IAG. Dal 2022 abbiamo eliminato a bordo oltre 380 tonnellate di plastica monouso e il BA Better World Community Fund ha raccolto oltre 10 milioni di sterline a sostegno di 367 enti di beneficenza e progetti comunitari”.

“Nel 2026, i nostri clienti e colleghi continueranno a vedere la differenza. Il Wi-Fi Starlink gratuito ad alta velocità, un nuovo posto in First Class, il lancio della nostra nuova music venue, il British Airways ARC all’Olympia, e un’app riprogettata contribuiranno ad alzare ulteriormente l’asticella. Un impegno chiave per l’anno è “Find it, Fix it”: affrontare i problemi ovunque li incontriamo, in modo da continuare a migliorare l’esperienza per i nostri clienti e colleghi.

Il lancio di Starlink sta procedendo a grandi passi e sono lieto di annunciare che il primo volo British Airways con Wi-Fi Starlink gratuito decollerà a marzo. Si tratta di un aggiornamento complesso e altamente qualificato per la nostra flotta e desidero ringraziare tutti i nostri team che stanno lavorando duramente per renderlo possibile. So che i nostri clienti non vedranno l’ora di utilizzare questo servizio.

L’anno scorso abbiamo annunciato un ordine per 32 nuovi Boeing 787-10. Sono lieto di annunciare che il primo di questi nuovi aeromobili sarà consegnato a Gatwick nel 2029, dando inizio alla sostituzione della nostra flotta attuale di 777-200. Questi nuovi aeromobili, dotati di crew bunks, ci aiuteranno a continuare a migliorare l’esperienza di bordo sia per i clienti che per i colleghi, supportando al contempo la continua crescita della nostra rete.

Grazie a tutti coloro che continuano a contribuire alla nostra trasformazione mentre costruiamo una BA migliore per i nostri clienti, investitori e colleghi”, conclude Sean Doyle, British Airways CEO.

