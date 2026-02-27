Airbus presenta il nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition

Airbus Corporate Helicopters (ACH) e Mercedes Benz hanno presentato il nuovo elicottero ACH145 Mercedes-Benz Edition in occasione di un evento che si è tenuto a San Paolo, una delle città con la più alta concentrazione al mondo di elicotteri privati e business.

“Attiva dal 2010, questa pionieristica collaborazione tra l’industria automobilistica e quella aeronautica ha portato alla consegna di 26 esemplari esclusivi della precedente versione ACH145 Mercedes-Benz Style.

Con il rinnovo dell’accordo nel 2021, la partnership tra le due aziende si è ulteriormente rafforzata, ponendo un accento speciale sull’integrazione della nuova filosofia stilistica di Mercedes-Benz, “Sensual Purity”, oggi espressa anche nel nuovo nome ACH145 Mercedes-Benz Edition.

Disponibile in configurazioni da quattro a otto posti, l’elicottero offre ora ai clienti la possibilità di scegliere tra sei distintivi concept di design, per un’esperienza realmente su misura”, afferma Airbus Corporate Helicopters.

“Con il rinnovo di una collaborazione di design di grande successo – che nel 2010 ha segnato l’inizio di una partnership pionieristica tra l’industria automobilistica e quella aerospaziale – ACH e Mercedes-Benz hanno saputo fondere il DNA di due icone: la versatilità e la robustezza dell’ACH145 e il carisma distintivo di Mercedes-Benz. Oggi, i clienti più esigenti possono viveere un’esperienza di viaggio che offre i livellli di confort e di stile Mercedes-Benz, su strada come in volo”, ha dichiarato Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters.

“Basato sull’ultima five-bladed variant dell’H145, l’ACH145 garantisce un’esperienza di volo ancora più fluida, un comfort superiore a bordo e livelli di rumorosità significativamente ridotti, oltre a un un incremento di 150 kg del carico utile.

Questo prestazioni consentono ai clienti di raggiungere qualsiasi destinazione, utilizzando l’aeromobile non solo come mezzo di trasporto, ma anche come strumento di business per imprenditori globali che necessitano di operare e spostarsi tra regioni e fusi orari diversi”, conclude Airbus Corporate Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters – Photo by Christian Keller)