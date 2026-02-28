Pet on board: primo volo Aeroitalia con 2 cani di taglia medio-grande in cabina

Enac informa: “Nuovo traguardo per il trasporto aereo Pet Friendly: ieri, 27 febbraio, primo collegamento Aeroitalia dall’aeroporto di Roma-Fiumicino a Palermo e ritorno con due cani di taglia medio-grande in cabina. Ad accoglierli, al rientro presso lo scalo romano, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini e il Presidente Enac Pierluigi Di Palma”.

“Un’importante evoluzione di civiltà resa possibile dalle disposizioni adottate da Enac sul trasporto on board degli animali domestici, che possono finalmente viaggiare accanto ai proprietari senza obbligo di trasportino, in sicurezza e nel rispetto di tutti i passeggeri”, prosegue Enac.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, afferma: “Coerentemente con l’art. 9 della Costituzione, Enac ha posto l’aviazione civile italiana all’avanguardia, fornendo soluzioni concrete alle nuove sensibilità sociali. L’Ente si conferma così protagonista del cambiamento, consolidando la cultura del benessere animale nel trasporto aereo e trasformando l’aviazione del futuro in uno spazio sempre più inclusivo, quale modello per l’intera comunità internazionale”.

Il Vicepremier e Ministro MIT Sen. Matteo Salvini, afferma: “L’Italia si conferma apripista di questo passo in avanti verso la civiltà, che promuove un turismo consapevole e sostenibile. I cani rappresentano per molte persone degli autentici compagni di vita e non possono viaggiare in stiva come bagagli o pacchi. Auspico che, sulla scia di questo esempio, molti altri Paesi, partendo dall’Europa, possano presto abbattere questa barriera culturale”.

“Ad accogliere i nostri amici a quattro zampe presso l’aeroporto di Fiumicino, anche l’AD Aeroitalia Gaetano Intrieri, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e la Sen. Michaela Biancofiore”, conclude Enac.

(Ufficio Stampa Enac)