News Brevi – 27.02.2026

ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE: CONCLUSO IL 2° SEMINARIO SULL’INNOVAZIONE DIGITALE – Si è concluso il 26 febbraio 2026, presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, il 2° Seminario sull’Innovazione Digitale, promosso dal Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.Di.Ma.) quale polo formativo innovativo dell’Aeronautica Militare, che ha coinvolto, per due giornate, 20 Generali della Forza Armata. L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo strategico e periodico, avviato con la prima edizione nel 2025, volto a rafforzare la cultura dell’innovazione e a sostenere l’evoluzione dei processi decisionali dell’Alta Dirigenza dell’Aeronautica Militare, in coerenza con i principi del life long learning e con le direttive delle Superiori Autorità che promuovono l’integrazione dell’approccio di open innovation, arricchendo le capacità di analisi multidisciplinare della Forza Armata attraverso la “contaminazione costruttiva” con competenze esterne. Dopo aver posto le basi della “conoscenza digitale”, nella prima edizione del 2025, con approfondimenti sulle tecnologie emergenti e strategie data-centriche, il 2° Seminario sull’Innovazione Digitale ha concentrato il proprio focus sul Decision Making Strategico in ambito tecnologico, quale competenza chiave per i Dirigenti, chiamati a guidare personale e processi in contesti caratterizzati da complessità, incertezza e crescente interconnessione tra domini operativi, pur non possedendo necessariamente conoscenze tecniche approfondite sulle tecnologie impiegate. Come sottolineato dal Comandante del Comando Scuole A.M./3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito “l’innovazione digitale rappresenta oggi una leva strategica imprescindibile per garantire efficacia operativa, resilienza organizzativa e superiorità decisionale. In un contesto caratterizzato da crescente complessità e interconnessione tra domini, il compito dell’Alta Dirigenza è quello di saper orientare il cambiamento con visione, responsabilità e consapevolezza. Questo Seminario ha offerto un’importante occasione di confronto qualificato, finalizzata a rafforzare la capacità di assumere decisioni tempestive e informate, valorizzando il dato quale elemento abilitante e promuovendo una cultura organizzativa aperta, integrata e orientata all’innovazione. Investire nella formazione significa investire nel futuro della Forza Armata, consolidando competenze manageriali e strategiche necessarie ad affrontare con prontezza le sfide presenti e quelle che ci attendono”. I lavori sono stati moderati da Prof. Carlo Odoardi, docente dell’Università degli Studi di Firenze, che ha posto l’attenzione sul ruolo della cultura organizzativa orientata al decision making quale fattore abilitante dell’innovazione. L’evento ha confermato il valore strategico di un percorso formativo finalizzato a consolidare la cultura dell’innovazione digitale, divenuta indispensabile per affrontare con prontezza le sfide contemporanee e future (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC AD ASSOBIM CONNECT 2026 – Enac informa: “Enac ad ASSOBIM Connect 2026: oggi, 26 febbraio, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Ing. Claudio Eminente, è intervenuto a Bologna al convegno nazionale dedicato alla digitalizzazione della filiera delle costruzioni in Italia, organizzato da ASSOBIM, l’associazione italiana di riferimento per il Building Information Modeling (BIM). Nel suo intervento, l’Ing. Eminente ha portato il proprio contributo sul ruolo dell’Autorità unica nel settore dell’aviazione civile, relativamente all’approvazione e alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo la metodologia BIM. Dal 2017, la progettazione di opere pubbliche prevede infatti la creazione di un “digital twin” (gemello digitale) che, oltre a fornire supporto negli aspetti progettuali, cura la gestione di tali infrastrutture durante l’intero ciclo di vita. Tra i vari temi affrontati: l’aggiornamento delle Linee Guida Enac sul BIM; la centralità di requisiti informativi chiari, proporzionati e orientati all’uso reale dei dati; il costante dialogo con i gestori aeroportuali per accompagnare la crescita della maturità digitale del settore. Nel confronto con gli altri relatori del panel, inclusi i rappresentanti di diverse modalità di trasporto pubblico e operatori del settore, è stato evidenziato come il BIM possa rappresentare anche per Enac una metodologia di governance del processo capace di efficientare le fasi di approvazione dei progetti, riducendo i tempi istruttori e rendendo più affidabili i dati lungo l’intero ciclo di vita delle opere. Prosegue il percorso dell’Ente verso una digitalizzazione consapevole e collaborativa, a supporto della sicurezza, della continuità operativa e dello sviluppo sostenibile del sistema aeroportuale nazionale. All’evento hanno preso parte, per Enac, anche l’Ing. Pasquale Proietti, Direttore Sviluppo e Approvazione Progetti, e l’Ing. Fabio Errico, Process Manager BIM e Digitalizzazione dei processi”.

PILATUS AIRCRAFT: IL PRIMO PC-12 PRO E’ ORA IN VOLO IN MESSICO – Pilatus Aircraft informa: “Single Air, Authorized Pilatus Center, ha effettuato la prima consegna di un PC-12 PRO in Messico. Dotato di un Garmin cockpit completamente nuovo, funzioni di sicurezza innovative come il Safety Autoland System e un comfort ancora maggiore, il nuovo PC-12 PRO stabilisce nuovi standard nella sua categoria. Con questa consegna, l’ultimo membro della famiglia PC-12 fa il suo debutto sul mercato messicano: il PC-12 PRO è ideale per il variegato profilo di missione e le esigenze geografiche di un paese come il Messico. La sua versatilità – da business and charter flights a government operations e all’impiego in condizioni difficili su piste naturali corte e non asfaltate – lo rende una soluzione interessante per gli operatori di tutto il paese”. Intervenendo alla consegna, Adrian Zambrano, Managing Director of Single Air, ha commentato: “In Messico, le capacità uniche del PC-12 e del PC-24 stanno trainando la crescente domanda per entrambi i velivoli. La prima consegna del nuovo PC-12 PRO conferma l’elevata fiducia dei clienti nella forza innovativa di Pilatus”. “Con oltre 2.200 PC-12 consegnati in tutto il mondo e più di undici milioni di ore di volo accumulate, il PC-12 PRO continua fedelmente la tradizione di innovazione, versatilità e affidabilità. Il “Most Advanced Single” è una testimonianza della sua efficienza, popolarità e reputazione di velivolo potente e affidabile”, prosegue Pilatus Aircraft. Adrian Zambrano sottolinea inoltre: “In un single-engine aircraft, la scelta del propulsore è fondamentale per i nostri clienti. Vogliono un prodotto collaudato, che solo il PC-12 PRO può offrire in questa classe di velivoli”. “Con oltre 60.000 motori in servizio e più di 400 milioni di ore di volo, la famiglia di motori PT6 vanta un safety record senza pari. Abbinato all’ultima versione del collaudato Pratt & Whitney Canada PT6 engine e dotato del fully automatic Engine and Propeller Electronic Control System (EPECS), il PC-12 PRO offre una combinazione unica di efficienza, sicurezza e tecnologia all’avanguardia”, conclude Pilatus Aircraft.

COSTRUIRE UNA CARRIERA IN AIR FRANCE – Air France informa: “Come principale datore di lavoro privato nella regione dell’Île-de-France, Air France conta attualmente oltre 44.000 dipendenti e si distingue come un’azienda impegnata a supportare i percorsi di carriera e a incoraggiare lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti. Grazie a una politica dinamica di mobilità interna e formazione, e adottando metodi di reclutamento innovativi e inclusivi, la compagnia aerea accoglie talenti provenienti da un’ampia gamma di background, offrendo a tutti l’opportunità di prosperare in una varietà di professioni e di accedere a concrete opportunità di sviluppo e realizzazione professionale. Con un’anzianità media di servizio di 21 anni e oltre 1.500 cambi di carriera interni ogni anno, i team di Air France dimostrano una profonda lealtà all’azienda, supportata da percorsi di carriera ricchi e variegati durante tutto il loro percorso professionale. Poiché Air France si impegna a offrire a tutti la possibilità di plasmare il proprio percorso di carriera in linea sia con le esigenze aziendali che con le proprie aspirazioni personali, le politiche di sviluppo e supporto alla carriera della compagnia aerea si basano in particolare sulla mobilità interna e sul reclutamento di profili eterogenei. Air France si affida inoltre a nuovi approcci di reclutamento, incoraggiando l’integrazione sia di talenti esperti che di professionisti in cerca di un cambiamento di carriera per arricchire ulteriormente i propri team”. “Tra le sue diverse soluzioni di reclutamento, Air France utilizza in particolare il “Simulation Recruitment Method”, sviluppato in collaborazione con France Travail, il servizio pubblico per l’impiego francese che aiuta chi cerca lavoro a trovare lavoro e supporta i datori di lavoro nelle attività di reclutamento. Questo metodo valuta le competenze e le capacità interpersonali dei candidati in situazioni di vita reale, senza richiedere un CV o qualifiche formali. Permette l’identificazione e la scoperta di talenti motivati con background unici e percorsi di carriera straordinari, spesso nell’ambito di un cambio di carriera. Questo approccio innovativo è particolarmente rilevante per i ruoli riguardanti l’aircraft maintenance, dove Air France recluta professionisti provenienti da altri settori, come quello automobilistico, e offre loro opportunità di riqualificazione. Questo approccio inclusivo e innovativo ha portato all’assunzione di oltre un centinaio di candidati”, prosegue Air France. “Nel 2025 Air France ha accolto oltre 2.500 nuovi dipendenti, di cui oltre 500 in aircraft maintenance. Quest’anno, la compagnia prevede di proseguire su questa strada, con oltre 1.000 nuove assunzioni previste entro il 2027. Nel 2026 Air France prevede oltre 1.500 assunzioni totali, di cui 900 con contratto a tempo indeterminato (CDI), in particolare tra aircraft mechanics, technicians and engineers, ma anche cabin crew, pilots, IT professionals. Per scoprire le opportunità di carriera in Air France: https://corporate.airfrance.com/en/join-us“, conclude Air France.

AIRBUS HELICOPTERS: LE MISSIONI HEMS SONO FONDAMENTALI PER UN SOCCORSO TEMPESTIVO – Airbus Helicopters informa: “Il 31 maggio 2009, Dan Richards ha rischiato di morire in un incidente motociclistico. Quattordici anni dopo, la sua vita è cambiata di nuovo. Dopo l’incidente, Richards ha imparato a pilotare aerei, ha conseguito il brevetto di subacqueo, si è allenato per attraversare l’Atlantico a remi, ha partecipato agli Invictus Games del 2018 e molto altro. Ora motivational speaker, riconosce che niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza l’elicottero che lo ha portato in ospedale prima che fosse troppo tardi”. “Il mio incidente avrebbe comportato un viaggio in ambulanza di 45 minuti fino all’ospedale o un volo di 6 minuti”, racconta Richards. “La gravità delle mie ferite significava che se fossi stato portato in ospedale in ambulanza, sarei morto durante il tragitto”. “Oggi, Eoin Walker è EMS promoter in Airbus Helicopters. I suoi 20 anni di esperienza come paramedico, di cui 10 come flight paramedic, forniscono informazioni cruciali per il suo lavoro”, prosegue Airbus Helicopters. “I medical professionals parlano della Golden Hour, il periodo di 60 minuti immediatamente successivo a un trauma grave”, spiega Walker. “Un paziente che raggiunge un ospedale entro questa finestra temporale ha maggiori probabilità di avere un esito positivo. Ovviamente, in tali circostanze, gli elicotteri possono fare la differenza tra la vita e la morte. Airbus Helicopters è market leader per le helicopter emergency medical services (HEMS) operations”, spiega Walker, sottolineando come gli elicotteri dell’azienda vadano oltre i loro intrinseci vantaggi in termini di risparmio di tempo. “Migliorando la medical cabin con una varietà di opzioni di equipaggiamento, maggiore flessibilità e una migliore connettività, un ospedale, in un certo senso, vola verso il paziente. Tutte queste caratteristiche aumentano le possibilità di sopravvivenza del paziente e migliorano le prospettive di una buona guarigione”, continua Airbus Helicopters. “Il modo in cui gli elicotteri vengono utilizzati per questa vitale assistenza medica può variare notevolmente in tutto il mondo, ma la costante è che i prodotti Airbus sono la scelta preferita”, osserva Walker, sottolineando caratteristiche come la capacità di decollare entro due minuti, una caratteristica che fa la differenza quando ogni secondo conta. L’attuale colonna portante della Airbus medical fleet sono gli H145 e gli H135. Con oltre 700 elicotteri H135 e oltre 550 H145 attualmente impiegati in missioni HEMS, si tratta di macchine collaudate. “Questi elicotteri offrono ciò di cui gli operatori HEMS hanno bisogno”, prosegue Walker. “Sono sufficientemente compatti da raggiungere i pazienti praticamente ovunque, sono rapidi, efficienti e affidabili e persino il loro downwash è minimo, il che contribuisce a una maggiore sicurezza dei pazienti”. Walker ritiene che l’H140 e l’H160 offriranno maggiori opzioni e possibilità agli operatori medici. “Abbiamo progettato l’H140 in stretta collaborazione con la nostra comunità di operatori HEMS”, afferma Walker. “Con una medical cabin ottimizzata, completamente modulabile e personalizzabile da ciascun operatore, supporterà il personale medico e, soprattutto, farà un’enorme differenza per i pazienti. A questo si aggiungono la velocità, le dimensioni e l’autonomia dell’H160, che consentiranno di installare più apparecchiature in cabina, migliorando la sofisticatezza delle procedure mediche e, in definitiva, migliorando l’assistenza ai pazienti”. “Dopo l’incidente, Richards è stato un convinto sostenitore del valore delle operazioni HEMS, ispirando medici e stakeholder con la sua storia. I suoi successi come relatore sono una testimonianza del valore del lavoro salvavita svolto da medici, infermieri e paramedici”, conclude Airbus Helicopters.

ANA E LA KAGAWA PREFECTURE LANCIANO UNA SPRIN TOURISM CAMPAIGN A NARITA AIRPORT – All Nippon Airways Co., Ltd. (ANA) Takamatsu Branch e ANA Akindo Co., Ltd. Takamatsu Branch, in collaborazione con la Prefettura di Kagawa, lanceranno una campagna turistica della durata di un mese, dal 1° al 31 marzo 2026, presso Narita International Airport. La campagna si rivolge ai viaggiatori domestiche e internazionali, nonché ai professionisti in transito al Terminal 1 di Narita Airport questa primavera. Segnaletica digitale e annunci pubblicitari di spicco appariranno nell’atrio principale della Narita Airport Station, un corridoio chiave ad alto traffico utilizzato da circa la metà dei passeggeri dell’aeroporto. Oltre ai display visivi, verrà trasmesso un accattivante video di 15 secondi che illustra la bellezza naturale e i monumenti iconici di Kagawa, pensato per ispirare i viaggiatori e incoraggiare l’utilizzo dei voli ANA per Takamatsu”.

RYANAIR LANCIA IL PROGRAMMA ESTIVO 2026 PER ALICANTE – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo programma estivo 2026 per Alicante, con 89 rotte, tra cui tre nuovi collegamenti per le città tedesche di Friedrichshafen e Saarbrücken (entrambe con due frequenze settimanali) e Bratislava, in Slovacchia (con quattro voli settimanali). Il programma di Ryanair per Alicante aumenterà anche con una capacità aggiuntiva in 40 destinazioni già popolari come Liverpool, Ibiza, Poznan, Budapest, Porto e molte altre, raggiungendo oltre 580 voli settimanali quest’estate. Queste rotte e frequenze aggiuntive vedranno la capacità di Ryanair ad Alicante aumentare del 10%, offrendo ai suoi cittadini e visitatori una scelta più ampia alle tariffe più basse d’Europa. La programmazione estiva 2026 di Ryanair opererà principalmente sui 20 aeromobili della compagnia aerea basati ad Alicante, rappresentando un investimento di 2 miliardi di dollari, sostenendo oltre 7.300 posti di lavoro locali e rafforzando la connettività di Alicante, contribuendo al posizionamento della regione come importante polo turistico”. Alejandra Ruiz, Responsabile Comunicazione e portavoce di Ryanair in Spagna, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare la programmazione estiva 2026 di Ryanair per Alicante, con 89 rotte, tra cui tre nuovi collegamenti per Friedrichshafen, Saarbrücken (Germania) e Bratislava (Slovacchia), oltre a voli aggiuntivi verso 40 destinazioni popolari come Liverpool, Ibiza, Poznan, Budapest, Porto e molte altre. Questa nuova offerta, che raggiunge oltre 580 voli a settimana, aumenta la capacità di Ryanair ad Alicante del 10%, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta alle tariffe più basse”.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA UN COMPLETO NGC2 PROTOTYPE – Lockheed Martin informa: “Durante l’esercitazione Lightning Surge 2, il team Lockheed Martin ha dimostrato con successo come il suo Capability Program Executive Command and Control Information Network (CPE C2IN) consenta di percepire e vedere a distanza attraverso diversi livelli. Lockheed Martin sta collaborando con Raft, Accelint e Rune per dimostrare AI-powered data and mission application layer capabilities, integrate con gli Army C2 Fix transport and compute layers, per fornire un prototipo NGC2 completo”.

TEXTRON AVIATION ANNUNCIA I ‘DOVE 1’ PER IL 2026 SPECIAL OLYMPICS AIRLIFT – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi che Omani e Jeanie Carson, Omaha, Nebraska, sono stati nominati Dove 1 per lo 2026 Special Olympics Airlift. I Carson doneranno il loro velivolo e il loro equipaggio per accompagnare gli atleti a casa al termine dei Giochi, segnando il primo anno in cui è stato istituito questo riconoscimento onorario per il giorno della partenza. Come Dove 1 del giorno di partenza, i Carson guideranno il primo aereo in decollo da Twin Cities di Minneapolis sabato 27 giugno, riunendo gli atleti con le loro famiglie, città natale e comunità dopo una settimana di competizione, determinazione ed esperienze indimenticabili”. “Guardando questi atleti salire a bordo dei loro voli di ritorno, si vede l’orgoglio nei loro occhi e la gioia nei loro sorrisi”, ha dichiarato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “L’impegno di Omani e Jeanie garantisce che il percorso di ogni atleta si concluda con una festa e un senso di realizzazione. La loro leadership ispira tutti noi a dare una spinta agli altri e a fare la differenza”.

EMMANUEL SENARD E’ STATO NOMINATO FALCON SALES DIRECTOR PER DASSAULT AVIATION – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation ha nominato Emmanuel Senard come International Sales Director for Switzerland, Benelux, Scandinavia and West Africa. Nel suo nuovo incarico, Senard sarà responsabile delle Falcon sales in 13 paesi dell’Africa Occidentale, tra cui la Nigeria, e supervisionerà un team di due nuovi Falcon Aircraft Sales Managers. Riporterà a Gilles Gautier, Vice President, Falcon Sales at Dassault Aviation. Senard ha iniziato a lavorare in Dassault nel 2015 come Falcon Commercial Manager, occupandosi dell’analisi dei costi per gli special mission aircraft. Nel 2019 è stato nominato International Sales Manager for new aircraft, con la responsabilità delle Falcon sales in Gran Bretagna, Irlanda, Europa Orientale, Israele, Africa Centrale e Orientale. Prima di entrare nel settore dell’aviazione, ha lavorato nel settore nucleare come nuclear safety engineer, project manager e ricoprendo diverse altre posizioni. Senard si è laureato presso l’École Nationale d’Arts et Métiers in Francia e presso l’Università di Karlsruhe in Germania. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica, industriale e nucleare e parla fluentemente inglese, tedesco e francese. Sportivo e musicista appassionato, Senard è titolare di una private pilot license for single-engine piston aircraft dal 2002 ed ha tre figli”.

AMERICAN LANCIA LA “FOREVER FORWARDSM AT DFW” VIDEO SERIES – American informa: “American Airlines lancia “Forever ForwardSM at DFW”, una nuova serie di video brevi che porta gli spettatori dietro le quinte della pluriennale modernizzazione del Dallas Fort Worth International Airport (DFW). Essendo l’aeroporto di origine di American e il suo hub più grande, DFW ospita più passeggeri di qualsiasi altro aeroporto del network della compagnia aerea. American sta investendo miliardi di dollari per modernizzare e rafforzare il suo hub principale, offrendo un’esperienza molto più fluida ai clienti e ai membri del team, garantendo maggiore sicurezza per i loro orari e coincidenze e migliorando la resilienza di DFW nella gestione di condizioni meteorologiche avverse e altre interruzioni. “Forever ForwardSM at DFW” presenta gli aggiornamenti che i clienti vedranno nei prossimi anni e fa parte dell’impegno di lunga data di American nei confronti del Texas e delle numerose comunità del network della compagnia aerea, accompagnando i clienti nel raggiungimento di importanti traguardi. Nel primo episodio, Jim Moses, Senior Vice President of DFW Hub Operations, illustra l’intero progetto di modernizzazione, il suo impatto sui clienti, sui membri del team di American Airlines e su tutti coloro che contano su American. “Forever ForwardSM a DFW” esamina tutti i prossimi ammodernamenti dell’hub American, dai lavori di costruzione nei Terminal A e C e nel nuovo Terminal F, alle modifiche agli schedule che renderanno i tempi di viaggio più comodi per clienti e membri del team. I passeggeri che volano da o in transito attraverso questi terminal avranno accesso a servizi rinnovati e miglioramenti strutturali per viaggi più efficienti. Le ristrutturazioni a DFW non sono progettate solo per migliorare l’esperienza del cliente, ma anche per fornire al team strumenti e spazi per migliorare il modo in cui lavorano ogni giorno. Come evidenziato nella serie di video, attraverso l’ammodernamento dei terminal e i miglioramenti del back-of-house, American sta migliorando la sicurezza, l’efficienza e il comfort, aiutando i team della compagnia aerea a supportare i clienti in modo più semplice ed efficace. Gli ammodernamenti includeranno anche nuove sale relax e spazi di coworking per rafforzare la comunità e la connessione”.

AMERICAN: IL COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM AIUTA A SVILUPPARE LA PROSSIMA GENERAZIONE DI PROFESSIONISTI DELL’AVIAZIONE – American Airlines informa: “Heather Salah Wood è ingegnere presso American Airlines da oltre un decennio, costruendo la sua carriera a Fort Worth, Texas e formando la prossima generazione di talenti dell’aviazione lungo il percorso. Il duro lavoro, le opportunità e la passione per l’apprendimento hanno permesso a Salah Wood di ottenere un posto nel Cooperative (Co-Op) Education Program di American nel 2015, entrando a far parte dell’Interiors Engineering team e supportando la trasformazione degli interni della cabina del Boeing 777-200. Dopo essersi laureata presso l’UTA nel 2017, ha ottenuto un full-time engineering role. In seguito, Salah Wood ha sviluppato e facilitato corsi di formazione, insegnando ai Co-Op e ai nuovi ingegneri come utilizzare i processi interni per implementare le modifiche agli aeromobili, dall’ideazione alla consegna”. “Non solo ho la possibilità di sbirciare dietro le quinte e apportare contributi significativi che hanno un impatto positivo sui nostri clienti, ma la nostra cultura aziendale in American è davvero un vantaggio competitivo”, ha affermato Salah Wood. “Abbiamo sempre più membri del team con background ed esperienze diverse, e American ne trae beneficio”. “Oggi, Salah Wood è Manager of Aircraft Software Engineering, dove guida un team che mette a disposizione la propria competenza tecnica per la manutenzione della flotta di American. Salah Wood ora dedica il suo tempo ad aiutare gli studenti a scoprire carriere nel settore dell’aviazione. Che si tratti di parlare durante la sessione femminile del pluripremiato Aviation STEM Summer Camp del CR Smith Museum o di fare da mentore attraverso lo stesso programma che ha lanciato la sua carriera, si impegna ad alimentare il bacino di talenti del settore”, prosegue American. “Il Cooperative (Co-Op) Education Program è una parte fondamentale dell’impegno di American Airlines nello sviluppo della prossima generazione di professionisti dell’aviazione. Attraverso questo programma, gli studenti hanno l’opportunità di applicare le loro conoscenze accademiche alle sfide del mondo reale. I Co-Op lavorano a fianco di esperti affermati, acquisendo esperienza pratica, sviluppando competenze professionali e gettando solide basi per la loro futura carriera”, conclude American.