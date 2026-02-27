Piper Aircraft annuncia AIROS® Digital Pilot Logbook come nuova Industry Affiliate della Flight School Alliance

Piper Aircraft ha annunciato una collaborazione strategica con AIROS®, l’intelligent digital pilot logbook progettato per ridurre il carico di lavoro amministrativo e consentire ai piloti e alle training organization di concentrarsi maggiormente sul flight time.

“Siamo davvero onorati di essere stati nominati il primo Flight School Alliance Industry Affiliate di Piper e di lavorare al fianco di un brand iconico che da tempo si distingue per la qualità nell’addestramento al volo”, ha dichiarato il Capitano David Spektor, fondatore e CEO di AIROS. “Questa collaborazione riflette un impegno condiviso nel supportare le scuole di volo a livello nazionale. Introducendo strumenti digitali moderni e intelligenti nell’ambiente di addestramento, AIROS aiuta flight schools and CFIs a operare in modo più efficiente e migliora l’esperienza degli studenti, offrendo un percorso formativo più professionale e tecnologicamente avanzato fin dal primo giorno”.

“Forte del consolidato impegno di Piper per una customer-tailored fleet management experience, questa collaborazione offrirà ai membri della Piper Flight School Alliance, e ai loro studenti, l’accesso ad AIROS a una tariffa esclusiva riservata alla Flight School Alliance. La collaborazione tra Piper e AIROS dà il via a una nuova iniziativa volta ad ampliare i vantaggi attualmente disponibili per i membri della Flight School Alliance, affermando un fleet ownership model incentrato sul valore aggiunto in un mercato dinamico”, afferma Piper Aircraft.

“Piper Aircraft si impegna a fornire le migliori soluzioni per l’addestramento al volo, che arricchiscano la vita degli studenti durante tutto il loro percorso di formazione”, ha dichiarato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing, Customer Support, and Quality at Piper Aircraft. “Combinando la trainer manufacturing expertise di Piper Aircraft con la AIROS smart digital logbook platform, continuiamo a rafforzare la gamma di vantaggi offerti ai membri della Flight School Alliance. Il nostro obiettivo è fornire la best trainer fleet del settore e fornire ai nostri clienti strumenti che li aiutino a distinguersi come leader in flight training”.

“L’AIROS Digital Pilot Logbook offre agli utenti notevoli vantaggi operativi, tra cui una riduzione delle checkride cancellations dovute a logbook errors o a requisiti mancanti, nonché un notevole risparmio di tempo amministrativo”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft)