News Brevi – 28.02.2026

AGGIORNAMENTO OPERATIVO WIZZ AIR: SOSPENSIONE VOLI PER ISRAELE, DUBAI, ABU DHABI E AMMAN – Wizz Air informa: “Wizz Air conferma che, a seguito della recente escalation della situazione di sicurezza in Iran, la compagnia aerea ha sospeso con effetto immediato tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman, fino al 7 marzo compreso. La compagnia sta monitorando attentamente gli sviluppi e resta in costante contatto con le autorità locali e internazionali, le agenzie per la sicurezza aerea e gli organi governativi competenti. Le decisioni operative continueranno a essere riviste e il programma dei voli potrà subire ulteriori modifiche in base all’evolversi della situazione. La sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e dei propri aeromobili rimane la massima priorità di Wizz Air. Siamo consapevoli del disagio che ciò potrebbe causare e ringraziamo i nostri clienti per la comprensione. I passeggeri coinvolti saranno contattati direttamente e riceveranno informazioni riguardanti le opzioni a loro disposizione. I voli da e per l’Arabia Saudita saranno cancellati fino al 2 marzo compreso”.

I VOLI DI QATAR AIRWAYS RIMANGONO TEMPORANEAMENTE SOSPESI A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLO SPAZIO AEREO DEL QATAR – Qatar Airways informa: “Qatar Airways Group conferma che le operazioni di volo per Doha rimangono temporaneamente sospese fino alla mezzanotte UTC di questa sera, a causa della chiusura del Qatar airspace. La compagnia aerea continua a collaborare a stretto contatto con le autorità governative e le autorità competenti per ripristinare la normale operatività non appena lo spazio aereo verrà riaperto. Una volta riprese le operazioni, i passeggeri potrebbero subire ritardi e sono invitati a controllare le informazioni aggiornate sui voli su qatarairways.com o tramite l’app Qatar Airways. All’Hamad International Airport, i passeggeri interessati sono attualmente assistiti da personale di terra aggiuntivo, impegnato a gestire la situazione. Qatar Airways sta adottando tutte le misure necessarie per garantire che venga fatto ogni sforzo per ridurre al minimo i disagi durante questa interruzione. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dipendenti rimangono la nostra massima priorità. I passeggeri possono richiedere il rimborso o modificare i loro voli per i prossimi 7 giorni. Qatar Airways continuerà a condividere aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni”.

L’EASA EMETTE CZIB PER IL MEDIO ORIENTE E IL GOLFO PERSICO – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato un Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) per Middle East and Persian Gulf. Il CZIB è inizialmente valido fino a lunedì 2 marzo 2026 e sarà successivamente rivisto. Il testo completo è disponibile qui: https://www.easa.europa.eu/en/domains/air-operations/czibs/2026-03“.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa della situazione geopolitica e della chiusura di diversi spazi aerei nella regione del Golfo, KLM attualmente non vola nell’airspace di Iran, Iraq e Israele, né su diversi paesi della regione del Golfo. Di conseguenza, oggi non opereremo voli per Tel Aviv, Dubai, Riyadh e Dammam. A causa dell’incertezza della situazione, non è ancora chiaro cosa ciò comporterà per i voli previsti per domani. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati sono stati informati. I passeggeri saranno riprenotati il prima possibile. I passeggeri che scelgono di non viaggiare più possono richiedere un voucher o un rimborso completo. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione. All’inizio di questa settimana, KLM ha deciso, per motivi operativi e commerciali, di sospendere temporaneamente i voli tra Amsterdam e Tel Aviv a partire dal 1° marzo”.

DELTA SOSPENDE I VOLI TRA NEW YORK-JFK E TEL AVIV FINO AL 1° MARZO – Delta informa: “Delta ha sospeso i voli per Tel Aviv (TLV) da New York-JFK fino al 1° marzo in risposta al conflitto in corso nella regione. I clienti interessati dalle cancellazioni dei voli riceveranno notifiche tramite l’app Delta e i recapiti indicati nella loro prenotazione, man mano che tali cancellazioni vengono elaborate nel sistema Delta. È stato emesso un travel waiver per offrire opzioni flessibili a tutti i clienti con viaggi da/per TLV interessati da modifiche dal 28 febbraio al 5 marzo. I clienti sono invitati a visitare l’app Delta o il sito delta.com per verificare lo stato del volo o esplorare le opzioni di riprenotazione. La sicurezza dei nostri clienti e dipendenti rimane la nostra massima priorità. Delta monitora costantemente l’evoluzione della sicurezza e valuta le nostre operazioni sulla base delle linee guida sulla sicurezza e dei rapporti di intelligence. Gli aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili”.

LEONARDO PUBBLICA GLI ORIENTAMENTI DEL CdA SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CdA PER IL PROSSIMO MANDATO – Leonardo informa: “Leonardo rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione, ha approvato il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa dell’organo amministrativo ritenuta ottimale all’interno del nuovo Consiglio di Amministrazione. Con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, infatti, verrà a scadere il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata, tra l’altro, a deliberare sul rinnovo dell’organo amministrativo. In ragione di ciò, il Consiglio invita gli Azionisti a tenere conto delle indicazioni contenute nell’Orientamento ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Gli Orientamenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società all’indirizzo www.leonardo.com, sezione: “Investitori/Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione/Orientamenti e Criteri”. In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, la pubblicazione dell’Orientamento è effettuata con congruo anticipo rispetto alla diffusione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e alla messa a disposizione della documentazione assembleare, al fine di agevolare gli Azionisti in vista della prossima Assemblea, programmata, come previsto dal calendario finanziario, in una data utile tra il 4 e il 15 maggio 2026″.