Delta continua il rinnovamento della flotta con ulteriori narrowbody aircraft

Delta Air Lines sta portando avanti la sua strategia di modernizzazione della flotta a lungo termine esercitando le opzioni per 34 ulteriori aeromobili Airbus A321neo, rafforzando il ruolo dell’A321neo come pilastro della Delta next generation narrowbody fleet.

Le consegne di questo ordine sono previste a partire dal 2029.

“L’A321neo si è dimostrato un aeromobile eccezionale per Delta, offrendo un’efficienza leader del settore e l’esperienza premium che i nostri clienti apprezzano”, ha dichiarato Kristen Bojko, Delta’s vice president of Fleet. “Esercitando queste opzioni, continuiamo a investire in una flotta che migliora la nostra struttura dei costi, supporta i nostri obiettivi di sostenibilità e ci offre un’elevata flessibilità per servire i nostri clienti anche nel prossimo decennio”.

“Con questa transazione, la total A321neo fleet di Delta crescerà fino a 189 aeromobili, diventando la largest-scale fleet type nella storia di Delta e sottolineando l’attenzione della compagnia all’efficienza e alla crescita premium.

Delta ha ricevuto il suo primo A321neo nel 2022 e da allora la flotta si è ampliata fino a 92 aeromobili in servizio, con 97 ordini fermi aggiuntivi, incluso l’esercizio di questa opzione. Delta mantiene inoltre opzioni per altri 36 A321neo, garantendo la flessibilità necessaria per supportare le future esigenze della flotta e del network.

L’A321neo offre un ottimo rapporto costi-benefici, supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità di Delta. L’aeromobile offre l’unit cost più basso tra tutti i narrowbody della Delta fleet e un risparmio di carburante del 20-30% rispetto all’attuale generazione di aeromobili che sostituisce”, afferma Delta.

“Elemento fondamentale della strategia premium di Delta, l‘A321neo offre più posti Delta First e Delta Comfort rispetto a qualsiasi altro narrowbody aircraft della flotta Delta. Questa capacità premium consente alla compagnia di soddisfare al meglio la premium demand sui mercati domestici e internazionali a corto raggio. Da inizio anno, l’A321neo ha ottenuto i punteggi di soddisfazione di cabina più elevati tra la narrowbody fleet di Delta, secondo un’analisi interna.

La moderna cabina dell’aeromobile include Delta First, Delta Comfort e Delta Main, con caratteristiche incentrate sul cliente come seatback entertainment, presa elettrica per ogni posto, vani portaoggetti più ampi e sedute migliorate progettate per aumentare il comfort in tutte le cabine”, prosegue Delta.

“Tutti gli aeromobili di questo ordine saranno dotati di motori Pratt & Whitney GTF™, che offrono vantaggi in termini di consumo di carburante e riduzione del rumore, a supporto degli obiettivi di efficienza e sostenibilità di Delta. La partnership di lunga data di Delta con Pratt & Whitney (che dura da oltre 90 anni) è ulteriormente supportata da Delta TechOps, che si occupa della manutenzione di questi motori utilizzando inhouse maintenance, repair and overhaul (MRO) capabilities leader del settore. Delta TechOps è entrata a far parte del GTF MRO network nel 2019 e ha costantemente ampliato le proprie capacità, aprendo una GTF facility dedicata di 14.500 metri quadrati ad Atlanta e supportando sia i motori Pratt & Whitney di nuova generazione che quelli legacy.

Mentre Delta posiziona la sua flotta per supportare la crescita nel prossimo decennio, l’A321neo rimane centrale nella strategia della compagnia aerea per servire i clienti in modo più efficiente, continuando a migliorare l’esperienza di bordo”, conclude Delta.

Questo è il terzo ordine di aeromobili annunciato da Delta quest’anno. Il mese scorso la compagnia aerea ha annunciato due ordini separati, per un totale di oltre 60 aeromobili widebody, per il Boeing 787 Dreamliner (leggi anche qui) e per gli Airbus A330-900 e A350-900 (leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)