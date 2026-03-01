Proseguono le chiusure degli spazi aerei in Medio Oriente

Prosegue la chiusura di diversi spazi aerei in Medio Oriente, con notevoli disagi per i passeggeri.

“Le operazioni di volo di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura del Qatari airspace. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 2 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC).

Si consiglia ai passeggeri di monitorare le ultime informazioni sui voli tramite qatarairways.com o l’app mobile di Qatar Airways”, informa Qatar Airways.

Anche Emirates, a causa delle numerose chiusure degli spazi aerei nella regione, ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai.

“A causa delle numerose chiusure dello spazio aereo regionale, Emirates ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15:00 (ora degli Emirati Arabi Uniti) di lunedì 2 marzo.

Se si è prenotato un viaggio nelle prossime 72 ore, le opzioni sono:

– Cambio prenotazione su un volo alternativo. Si può cambiare la prenotazione su un altro volo per la destinazione desiderata fino a 10 giorni dalla data originale del viaggio. Se hai prenotato il volo con un agente di viaggio, contattalo. Se hai prenotato direttamente con noi, contattaci.

– Richiesta di rimborso. Si può richiedere il rimborso del biglietto compilando il modulo di rimborso se hai prenotato direttamente con noi. Se hai prenotato i voli con un agente di viaggio, contattalo.

Si consiglia a tutti i clienti di controllare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

I clienti interessati dalla cancellazione del volo sono pregati di contattare la propria agenzia di viaggi per effettuare una nuova prenotazione. Se la prenotazione è stata effettuata direttamente con Emirates, contattaci.

Per ricevere gli ultimi aggiornamenti, invitiamo i clienti a verificare che i propri recapiti siano corretti visitando la sezione Gestire una prenotazione.

Stiamo monitorando attivamente la situazione e interagendo con le autorità competenti. Ci scusiamo con i clienti interessati da irregolarità per qualsiasi inconveniente causato. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e dei nostri equipaggi sono la nostra priorità assoluta”, informa Emirates.

Etihad Airways informa: “Le chiusure dello spazio aereo regionale continuano a influire sulle operazioni di Etihad Airways e tutti i voli da e per Abu Dhabi sono sospesi fino alle 02:00 (ora degli Emirati Arabi Uniti) di lunedì 2 marzo.

Si consiglia ai passeggeri in viaggio di verificare lo stato del volo su etihad.com prima di recarsi in aeroporto. Assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati nella prenotazione.

Gli ospiti in possesso di biglietti Etihad emessi entro il 28 febbraio 2026, con date di viaggio originali fino al 3 marzo 2026, possono effettuare una nuova prenotazione gratuita sui voli operati da Etihad fino al 15 marzo 2026.

Gli ospiti su tutti i voli Etihad fino al 3 marzo possono richiedere un rimborso completo su etihad.com o tramite il proprio agente di viaggio.

Gli ospiti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio devono contattare direttamente il proprio agente.

Stiamo ricevendo un elevato volume di chiamate e apprezziamo la vostra pazienza, poiché la risposta potrebbe richiedere più tempo del solito. La situazione rimane in continua evoluzione e gli orari potrebbero subire modifiche con breve preavviso.

Etihad continua a lavorare in stretto coordinamento con le autorità competenti e riprenderà le normali operazioni non appena le condizioni lo consentiranno. La sicurezza degli ospiti e del personale Etihad è la nostra massima priorità. Ci scusiamo per il disagio e apprezziamo la comprensione dei nostri ospiti”.

Naturalmente diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli verso l’area.

ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all’8 marzo (incluso il volo AZ809 del 9 marzo) e di estendere fino al 4 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai.

I seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino al 7 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam e Iran. In aggiunta, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 4 marzo.

Inoltre, per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Riyadh dal 2 al 4 marzo.

I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto.

Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per Lufthansa Group“.

Lufthansa Group comunica: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, le compagnie aeree di Lufthansa Group ospenderanno i voli per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam e Teheran fino all’8 marzo.

Anche i seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino all’8 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrein, Dammam e Iran.

Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Dubai e Abu Dhabi fino al 4 marzo. Inoltre, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 4 marzo.

Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri passeggeri. Lufthansa Group monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è sempre la massima priorità per Lufthansa Group.

I passeggeri interessati possono prenotare un nuovo volo gratuitamente per una data successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto”.

KLM informa: “A causa dei continui disordini in Medio Oriente, KLM non opererà alcun volo da Amsterdam a Dubai, Riyadh o Dammam fino al 5 marzo. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale è sempre la massima priorità per KLM. I passeggeri i cui voli sono stati cancellati sono già stati informati. Verranno riprenotati il prima possibile. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione”.

Air France comunica: “A causa della situazione di sicurezza locale, la compagnia aerea ha deciso di cancellare i suoi voli di linea da e per Tel Aviv, Beirut, Dubai e Riyadh dal 28 febbraio 2026 al 3 marzo 2026. Air France fornirà ulteriori aggiornamenti in merito al suo programma di voli verso queste destinazioni per i giorni successivi e ricorda che la sicurezza dei suoi clienti e degli equipaggi è la sua massima priorità”.

British Airways informa: “Stiamo monitorando attentamente la situazione e abbiamo cancellato diversi voli per il Medio Oriente. La sicurezza è sempre la nostra massima priorità e non opereremmo mai un volo se non fosse sicuro farlo.

Se devi volare tra London Heathrow e Abu Dhabi, Amman, Bahrain, Doha, Dubai o Tel Aviv fino al 15 marzo incluso, puoi modificare gratuitamente la data del volo per viaggiare entro il 29 marzo. I clienti che viaggiano fino all’8 marzo incluso possono anche richiedere un rimborso completo”.

