Delta Air Lines nomina Matt Long Managing Director, Alliances – Europe & Africa

Delta Air Lines ha nominato Matt Long Managing Director, Alliances – Europe & Africa, mentre la compagnia aerea continua a investire nel mercato transatlantico, in vista di implementare il network transatlantico più esteso di sempre per la regione. In questo ruolo, Matt aiuterà Delta a continuare a offrire l’esperienza attenta, affidabile e di prim’ordine che i viaggiatori si aspettano quando volano attraverso l’Atlantico.

“L’Europa e l’Africa continuano ad essere regioni strategicamente importanti, che generano una percentuale significativa della domanda di voli a lungo raggio e dei ricavi premium di Delta. Matt guiderà il coordinamento delle iniziative commerciali, operative e di customer experience in 35 mercati europei e africani, lavorando a stretto contatto con i team Delta nella regione e i partner di joint venture di Air France-KLM e Virgin Atlantic per sostenere le ambizioni commerciali a lungo termine della compagnia aerea. Contribuirà inoltre a definire i principali progetti di modernizzazione e infrastrutturali negli hub chiave di Delta ad Amsterdam, Parigi-Charles de Gaulle e Londra Heathrow, promuovendo al contempo la trasformazione della customer experience in Europa e Africa“, afferma Delta Air Lines.

“Il network transatlantico di Delta conta ora più di cento voli giornalieri in Europa e Africa, comprese nuove rotte come quelle da Seattle per Roma e Barcellona, da New York-JFK per Olbia, Malta e Porto, e da Atlanta per Marrakech, in aggiunta ai collegamenti potenziati per Accra e Lagos. Oltre a plasmare la presenza di Delta in Europa e Africa in un contesto di domanda in continua crescita, Matt lavorerà per garantire che Delta continui a offrire un’esperienza coerente e di alta qualità sia ai viaggiatori leisure che a quelli d’affari, in particolare per tutti coloro che volano in coincidenza con Delta e i suoi partner di joint venture”, prosegue Delta Air Lines.

“Matt è un leader collaborativo e lungimirante con una profonda conoscenza del nostro business globale e delle partnership che alimentano il successo di Delta”, ha affermato Perry Cantarutti, Senior Vice President – Alliances International. “La sua competenza nel migliorare l’esperienza dei clienti, rafforzare l’allineamento delle joint venture e collegare i team oltre i confini lo rende il leader ideale per questo nuovo ruolo fondamentale. L’Europa e l’Africa sono essenziali per la crescita internazionale di Delta e la leadership di Matt ci aiuterà a continuare a migliorare le prestazioni e a fornire un servizio eccezionale ai nostri passeggeri”.

“Da quando è entrato a far parte di Delta nel 2013, Matt ha svolto un ruolo chiave nel plasmare il modo in cui Delta e i suoi partner ascoltano i clienti, migliorano il viaggio e creano esperienze senza soluzione di continuità in aeroporto, a bordo e in tutte le aree geografiche. Matt porta con sé una combinazione di profonda conoscenza dei consumatori, acume sui prodotti e leadership nell’esperienza dei clienti, e si baserà su oltre un decennio di esperienza di leadership in Delta che spazia dalle funzioni internazionali, alle alleanze, alla strategia dell’esperienza dei clienti e alle funzioni commerciali.

Nel suo ruolo più recente alla guida del team International Customer Experience Integration & Strategy di Delta, Matt ha coordinato gli sforzi per approfondire la collaborazione tra Delta e i suoi partner di joint venture, contribuendo a miglioramenti significativi nella soddisfazione dei clienti in tutto il network internazionale del vettore. Matt lavorerà dagli uffici Delta di Amsterdam”, conclude Delta Air Lines.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)