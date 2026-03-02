Brussels Airlines investe in un servizio di bordo migliorato per tutti i passeggeri

Brussels Airlines migliorerà la passenger experience nelle sue diverse classi di prenotazione, sia sui voli a corto che a lungo raggio. L’investimento maggiore riguarda la Premium Economy sui voli a lungo raggio, con stoviglie migliorate, più opzioni per i pasti e un flusso di servizio migliorato, ma anche altre classi di prenotazione saranno oggetto di miglioramenti.

“Brussels Airlines è impegnata a migliorare l’esperienza dei suoi passeggeri. La compagnia aerea ha già annunciato la ristrutturazione completa di THE LOFT, la pluripremiata lounge a Brussels Airport, nonché il Wi-Fi gratuito per tutti i passeggeri e cabine completamente nuove sulla flotta a lungo raggio.

Parallelamente, Brussels Airlines sta migliorando il suo soft product: i voli in Business Class in partenza da Brussels offrono ora un’esperienza culinaria unica, creata dallo chef due stelle Michelin Glen Verhasselt, che mette in risalto il meglio della cucina belga. Da quest’anno, i voli in partenza dalle destinazioni africane offrono piatti di ispirazione africana, tutti serviti su stoviglie rinnovate, moderne e di alta qualità”, afferma brussels Airlines.

“L’attrazione principale della prossima serie di miglioramenti è la Premium Economy migliorata. I miglioramenti per questo servizio a lungo raggio includono:

– Nuove stoviglie, con porcellane di alta qualità, posate in acciaio e un tovagliolo di alta qualità.

– Tre scelte di piatti caldi durante il main meal service.

– Pre-landing meals migliorati sui voli più lunghi.

– Un antipasto migliorato.

– Menù cartacei.

– Auricolari migliorati per l’intrattenimento a bordo.

Tutti questi miglioramenti saranno implementati nel corso del 2026, con il debutto delle nuove stoviglie a partire da metà marzo.

Tutti i passeggeri che viaggiano con Brussels Airlines noteranno miglioramenti di prodotto nei prossimi mesi, tra cui:

– Un extra food component sul main meal tray in Economy Class sui voli a lungo raggio.

– Reusable premium cups per bevande alcoliche in Economy Class sia sui voli a corto che a lungo raggio.

– Fresh towels e una bottiglia d’acqua prima del decollo in Business Class sui voli a corto raggio.

– Una tenda divisoria tra Business Class ed Economy Class sui voli a corto raggio“, prosegue Brussels Airlines.

“Brussels Airlines è impegnata a rinnovare l’intera esperienza dei passeggeri. Da investimenti importanti e audaci, come il Wi-Fi, nuove cabine e una lounge rinnovata, a piccoli miglioramenti come menu e stoviglie migliorati: i passeggeri percepiranno la nostra dedizione alla loro esperienza di viaggio in tutti i punti di contatto. Il nostro obiettivo è creare un boutique hotel in volo e a terra, e questi investimenti riflettono esattamente questo”, afferma Thibaut Dewilde, Head of Inflight Product, Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)