Turkish Airlines premiata da APEX per l’intrattenimento a bordo per il quarto anno consecutivo

Turkish Airlines informa: “L’intrattenimento a bordo di Turkish Airlines è stato nuovamente premiato da APEX (Airline Passenger Experience Association) con il “Best in Entertainment Award in Europe” nell’ambito dell’APEX Official Airline Ratings 2026. È il quarto anno consecutivo che la compagnia di bandiera turca ottiene questo riconoscimento, a testimonianza del costante apprezzamento dei passeggeri per l’esperienza di intrattenimento a bordo.

Gli APEX Official Airline Ratings si basano interamente sui feedback neutrali, anonimi dei passeggeri, verificati e raccolti in collaborazione con TripIt® e Concur®, due delle principali piattaforme di travel management a livello mondiale. Nell’ambito del processo di valutazione 2026, i passeggeri hanno recensito oltre un milione di voli operati da oltre 600 compagnie aeree in tutto il mondo utilizzando un’unica interfaccia con punteggi da una a cinque stelle”.

“Le compagnie aeree sono state valutate in base a cinque categorie fondamentali che caratterizzano l’esperienza complessiva dei passeggeri: comfort dei sedili, servizio in cabina, cibo e bevande, intrattenimento in volo e connettività Wi-Fi. Il rinnovato riconoscimento di Turkish Airlines nella categoria intrattenimento sottolinea la sua costante attenzione nel fornire esperienze di bordo coinvolgenti e di qualità.

Con un approccio incentrato sul passeggero che abbraccia i sistemi di intrattenimento in volo, il comfort in cabina, i servizi digitali e la connettività a bordo, Turkish Airlines continua a migliorare l’esperienza di viaggio su tutta la sua rete. Il premio Best in Entertainment Award in Europe, ricevuto per il quarto anno consecutivo, sottolinea l’impegno costante della compagnia aerea nel soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei passeggeri e nell’offrire un viaggio perfetto in tutte le sue fasi”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)