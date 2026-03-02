IATA: air cargo demand in crescita del 5,6% a gennaio 2026

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets per il mese di gennaio 2026.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 5,6% rispetto ai livelli di gennaio 2025 (+7,2% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 3,6% rispetto a gennaio 2025 (+5,7% per le operazioni internazionali).

“La domanda per l’air cargo ha avuto un inizio 2026 robusto, registrando una crescita del 5,6% su base annua a gennaio. A livello regionale, la situazione è più polarizzata. I vettori in Africa, Medio Oriente, Asia-Pacifico ed Europa hanno tutti registrato una crescita più rapida rispetto alla media globale. Al contrario, i vettori nelle Americhe hanno registrato contrazioni aggregate. La resilienza dell’air cargo continuerà a essere messa alla prova nei prossimi mesi. Oltre alle persistenti incertezze legate all’evoluzione delle politiche commerciali statunitensi, lo scoppio delle ostilità in Medio Oriente peserà sulle supply chain globali. Affrontare questi argomenti aggiungerà ulteriore importanza alle discussioni del prossimo World Cargo Symposium a Lima, Peru (10-12 marzo 2026), dove il rafforzamento dell’adattabilità e dell’efficienza dell’air cargo attraverso la digitalizzazione e altre misure sarà un obiettivo chiave”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Le compagnie aeree europee hanno registrato un aumento del 6,9% su base annua della domanda per l’air cargo a gennaio. La capacità è aumentata del 4,9% su base annua.

