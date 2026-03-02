LATAM Airlines rafforza il suo network tra Europa e Sud America e annuncia sei voli settimanali sulla rotta Amsterdam – San Paolo

LATAM Airlines ribadisce il proprio impegno strategico in Europa con il lancio della nuova rotta diretta tra Amsterdam (AMS) e San Paolo (GRU), il cui avvio è previsto per il 30 marzo. Con questa nuova operazione, la compagnia aerea entra ufficialmente nel mercato olandese ed espande la propria presenza nel Nord Europa.

La rotta inizierà con quattro frequenze settimanali. Tuttavia, ancora prima del debutto, LATAM Airlines ha già confermato un aumento della capacità: a partire dal 18 aprile, i voli diventeranno sei alla settimana. Questa decisione anticipata riflette la risposta positiva del mercato e l’importanza strategica di questo collegamento all’interno del network del gruppo.

“L’aumento delle frequenze sulla rotta Amsterdam – San Paolo riflette il nostro impegno nel rafforzare ulteriormente le connessioni tra Europa e Sud America e nell’adattarci alla crescente domanda di viaggi tra le due regioni”, ha dichiarato Thibaud Morand, General Manager di LATAM Airlines per Europa, Asia e Oceania. “San Paolo è un hub fondamentale del nostro network, che consente ai passeggeri di accedere comodamente a un’ampia gamma di destinazioni in Brasile e nel resto del continente”.

Con l’espansione a sei frequenze settimanali, i voli da Amsterdam opereranno il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica, con partenza alle 13:10 e arrivo a San Paolo lo stesso giorno alle 20:20. L’orario è stato studiato per facilitare connessioni efficienti verso oltre 50 destinazioni in Brasile e verso le principali capitali sudamericane, rafforzando il ruolo dell’aeroporto di Guarulhos come uno dei principali hub di collegamento della regione.

San Paolo, una delle città più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina, unisce il suo ruolo di principale motore economico del Brasile a una scena culturale, gastronomica e artistica riconosciuta a livello internazionale. La città rappresenta non solo una destinazione strategica per i viaggiatori d’affari, ma anche una porta d’accesso privilegiata per scoprire la diversità naturale e culturale del Sud America attraverso l’ampio network di LATAM Airlines.

La rotta sarà operata con aeromobili Boeing 787-9, configurati con 30 posti in Business Class e 270 in Economy Class, offrendo un’esperienza di viaggio moderna e confortevole, con servizio di ristorazione a bordo e sistema di intrattenimento di ultima generazione.

Con questa espansione, LATAM Airlines consolida la propria crescita in Europa e rafforza la proposta di valore nella connettività internazionale, ampliando le opzioni sia per i viaggiatori business sia per quelli leisure e intensificando il ponte aereo tra Europa e Sud America.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)