IATA: ll 2026 inizia con una crescita della passenger demand

IATA ha pubblicato i dati sulla global passenger demand per il mese di gennaio 2026.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 3,8% rispetto a gennaio 2025. La capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 3,5% su base annua. Il load factor è stato pari all’82,0% (+0,2 punti percentuali rispetto a gennaio 2025), un livello record per gennaio.

La domanda internazionale è aumentata del 5,9% rispetto a gennaio 2025. La capacità è aumentata del 5,8% su base annua e il load factor è stato pari all’82,5% (+0,1 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

La domanda domestica è aumentata dello 0,1% rispetto a gennaio 2025. La capacità è diminuita dello 0,4% su base annua. Il load factor è stato pari all’81,2% (+0,4 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

La domanda a gennaio è stata influenzata dallo spostamento del Capodanno lunare da gennaio 2025 a febbraio 2026. Il Capodanno lunare in genere determina un picco nella domanda, poiché le famiglie si riuniscono per celebrare la festività. Il confronto su base annua fa apparire la domanda di gennaio 2026 leggermente più debole.

“La concomitanza con il Capodanno lunare spiega in parte l’espansione leggermente più lenta del 3,8% a gennaio, ma ci sono i presupposti affinché la domanda continui a crescere a ritmo sostenuto nel 2026. Gli schedule data, ad esempio, indicano un aumento del 5,2% della global seat capacity entro marzo, che rappresenterebbe l’espansione più rapida da aprile 2024. Gli eventi del fine settimana, tuttavia, hanno introdotto una certa incertezza nell’evoluzione del traffico e dei costi del carburante. Tutti auspichiamo una rapida risoluzione pacifica delle attuali ostilità. Nel frattempo, è fondamentale che gli Stati rispettino il loro obbligo di proteggere i civili e l’aviazione civile da danni”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Si prevede che le tariffe medie diminuiranno in termini reali nel corso del 2026, proseguendo una tendenza consolidata per viaggi aerei sempre più accessibili. Questo nonostante le persistenti pressioni sui costi derivanti dall’aumento delle tariffe infrastrutturali, dagli onerosi oneri normativi e dai crescenti costi della transizione energetica. Di fronte a queste pressioni sui costi e sulla regolamentazione, è degno di nota che il 2025 abbia registrato il tasso più basso di nuove airline start-ups dal 1999. I governi che apprezzano la concorrenza dovrebbero considerare questo. Per proteggere e migliorare i vantaggi della connettività per i consumatori, è necessario affrontare queste problematiche relative ai costi e alla regolamentazione”, ha proseguito Walsh.

International Passenger Markets

La crescita del RPK internazionale ha raggiunto il 5,9% a gennaio su base annua. Tutte le regioni sono cresciute, ma la crescita annua ha rallentato, in particolare nell’area Asia-Pacifico, riflettendo la coincidenza del Capodanno lunare a febbraio. Il load factor internazionale, all’82,5%, ha raggiunto un livello record per il mese.

Le compagnie aeree dell’area Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 4,4% su base annua. La capacità è aumentata del 5,2% su base annua e il load factor è stato pari all’85,9% (-0,7 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 6,3% su base annua. La capacità è aumentata del 5,7% su base annua e il load factor è stato pari al 79,4% (+0,5 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 3,4% su base annua. La capacità è aumentata del 2,6% su base annua e il load factor si è attestato all’82,3% (+0,6 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 7,2% su base annua. La capacità è aumentata del 7,8% su base annua e il load factor è stato pari all’83,2% (-0,4 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda dell’11,4% su base annua. La capacità è aumentata dell’8,9% su base annua. Il load factor è stato pari all’86,5% (+2,0 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda dell’11,7% su base annua. La capacità è aumentata del 10,1% su base annua. Il load factor si è attestato al 77,4% (+1,1 punti percentuali rispetto a gennaio 2025).

Domestic Passenger Markets

L’RPK domestico è aumentato solo dello 0,1% rispetto a gennaio 2025, principalmente a causa dello spostamento del Capodanno lunare. Il load factor è aumentato leggermente di 0,4 punti percentuali, raggiungendo il massimo storico di gennaio dell’81,2%, mentre la capacità è diminuita dello 0,4%. Cina, Australia e Stati Uniti hanno tutti registrato un calo del traffico, ma il Brasile ha registrato ancora una volta una performance positiva, con un aumento del 10,9% su base annua.

(Ufficio Stampa IATA)