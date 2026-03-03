EASA, Airbus Helicopters e Loft Dynamics lanciano un VR safety program in Nepal

Loft Dynamics, leader mondiale in virtual reality (VR) flight training, ha annunciato il lancio di una nuova helicopter safety training initiative in Nepal, in collaborazione con l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e Airbus Helicopters. Il programma mira a ridurre gli helicopter accidents e a rafforzare la preparazione dei piloti nell’ambiente aeronautico più impegnativo al mondo, supportando gli sforzi del Nepal per raggiungere lo zero-fatality goal.

“Il settore aeronautico nepalese opera in un ambiente unico, caratterizzato da terreni ad alta quota e condizioni meteorologiche variabili. Il Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) 2025 Safety Report sottolinea che la gestione di queste condizioni complesse richiede i massimi livelli di pilot proficiency. Ciò è particolarmente vero per le operazioni con elicotteri, che rappresentano un’ancora di salvezza per il Paese, fornendo servizi essenziali per il trasporto, il soccorso e il turismo alle regioni più remote del Nepal.

Il nuovo month-long safety program, con sede a Kathmandu, includerà un Loft Dynamics H125 VR flight simulator, oltre a helicopter training courses sviluppati da Airbus Helicopters in conformità con gli standard ICAO. Nell’ambito dell’iniziativa, tutti i piloti di elicotteri nepalesi saranno tenuti a completare quattro ore di simulator-based training incentrato sul volo in montagna e sull’H125 recurrent emergency training. L’addestramento sarà tenuto da istruttori di fama mondiale, tra cui Lorenz Nufer e Nick Mayhew, che guideranno la mountain-flying instruction, Klaus Kraus di Airbus International Services e Yann Guérin, head of training operations at Airbus Helicopters, che supervisioneranno il recurrent emergency training”, afferma Loft Dynamics.

“In Airbus Helicopters, la nostra priorità assoluta è guidare il settore verso un futuro a zero incidenti”, ha affermato Arnd von Fabeck, head of aviation safety management and international network at Airbus Helicopters. “Per raggiungere questo obiettivo non bastano velivoli all’avanguardia, servono piloti preparati ad affrontare le condizioni più difficili. Presentando la VR technology di Loft Dynamics con i nostri programmi di formazione specializzati durante questo Safety Roadshow dedicato, offriamo ai piloti nepalesi un’esperienza di addestramento pratica e concreta per padroneggiare il volo in montagna e gli scenari di emergenza. Questa iniziativa è un passo fondamentale nella nostra missione globale volta a migliorare la sicurezza operativa attraverso l’innovazione e la responsabilizzazione locale”.

“Fin dal primo giorno, Loft Dynamics è stata fondata per rendere accessibile un pilot training eccezionale, immersivo e sicuro, soprattutto in luoghi in cui è stato storicamente irraggiungibile, e questa partnership concretizza questa missione”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CTO di Loft Dynamics. “I full-flight simulators tradizionali non sono solitamente praticabili in luoghi come l’Himalaya. Portando un compact, immersive VR training system direttamente in Nepal, i piloti possono ora addestrarsi in modo sicuro e più efficace per le condizioni e gli scenari esatti in cui volano. Questo accesso non è limitato ai piloti nepalesi, ma apre anche le porte a piloti e operatori dei paesi limitrofi dell’Asia meridionale. Collaborando con l’EASA e Airbus Helicopters, abbiamo creato un punto di accesso tanto necessario al training, un tempo difficile, costoso o semplicemente non disponibile”.

“L’iniziativa è implementata nell’ambito dell’EU-South Asia Aviation Partnership Project, un regional technical cooperation program implementato dall’EASA che supporta aviation safety, regulatory convergence and capacity-building attraverso una collaborazione costante con le civil aviation authorities e gli stakeholder del settore in tutta l’Asia meridionale”, conclude Loft Dynamics.

