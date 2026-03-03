Il Presidente e il Direttore Generale Enac consegnano il Premio “Fiorenza de Bernardi” 2025 a 10 giovani donne pilota

Dieci giovani donne pilote hanno ricevuto oggi, 3 marzo 2026, presso la sede Enac, il “Premio Fiorenza de Bernardi”, un riconoscimento ideato dall’Ente e attribuito a donne pilota che, nell’anno di riferimento 2025, sono state le più giovani ad aver conseguito certificazioni e licenze di volo nelle diverse categorie previste dall’Ente.

Il premio, istituito da Enac nel 2020, e giunto alla sua settima edizione, è dedicato alla memoria della comandante Fiorenza de Bernardi, la prima donna pilota di linea in Italia, con l’obiettivo di promuovere modelli e percorsi d’eccellenza che possano ispirare altre donne a intraprendere una carriera nel settore aeronautico.

Oltre a rappresentare un tributo alla comandante De Bernardi, scomparsa nel dicembre dello scorso anno, il premio intende valorizzare il percorso formativo delle giovani pilote, incentivando la loro partecipazione attiva in un comparto tecnologico e professionale ricco di opportunità e prospettive.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra l’11 febbraio di ogni anno, istituita dall’ONU con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e incoraggiare l’accesso femminile alle carriere STEM e valorizzare il loro contributo nella ricerca.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Generale Alexander D’Orsogna che hanno consegnato i riconoscimenti alle vincitrici congratulandosi per la determinazione e la passione dimostrate nel percorso professionale.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Il futuro del volo ha il volto di queste giovani donne pilote. A loro vanno le mie congratulazioni per la passione che le ha portate a intraprendere questa rotta professionale. Siamo certi che insieme potremo costruire l’aviazione civile del domani, green, innovativa, intermodale e con il passeggero sempre al centro del viaggio”.

“Con il “Premio Fiorenza de Bernardi” – ha commentato il DG Enac Alexander D’Orsogna – vogliamo celebrare il talento di giovani pilote che rappresentano modelli di ispirazione per l’intero settore dell’aviazione civile. Non si tratta di un mero tributo simbolico, ma per noi è un impegno concreto per valorizzare la parità di genere e promuovere l’accesso paritario nelle discipline STEM. Il nostro comparto ha sempre più bisogno della visione delle nuove generazioni per affrontare le sfide della mobilità aerea del futuro”.

Di seguito i nominativi delle premiate e le motivazioni:

– “Premio Fiorenza De Bernardi” 2025 a Diana Birca, nata nel 2008, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA SFCL (Sailplane Flight Crew Licensing) Licenza di Pilota di alianti.

– “Premio Fiorenza De Bernardi” 2025 a Linda Calistri, nata nel 2001, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA ATPL(A), (Airline Transport Pilot License) Licenza di Pilota di Linea di velivolo.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Cristina Cociancich, nata nel 1982, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA CPL(H) (Commercial Pilot License – Helicopter) Licenza di Pilota Commerciale di elicottero.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Sofia Colaninno, nata nel 2005, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA CPL(A) (Commercial Pilot Licence – Aeroplane) Licenza di Pilota Commerciale di velivolo.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Emanuela Di Vito, nata nel 1983, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA BFCL (Balloon Flight Crew Licensing) Licenza di Pilota di Palloni Aerostatici.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Donata Radaelli, nata nel 1972, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA ATPL(H) (Airline Transport Pilot Licence – Helicopter) Licenza di Pilota di Linea di elicottero.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Nicole Tironi, nata nel 2008, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA PPL(A) (Private Pilot License – Aeroplane) Licenza di Pilota Privato di Aeroplano.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Benedetta Verlato, nata nel 2002, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence – Aeroplane) Licenza di Pilota di Aeroplani Leggeri.

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Azzurra Larivera, nata nel 2009, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA A1/A3 Attestato di Pilota Remoto (Categoria “Open”).

– “Premio Fiorenza de Bernardi” 2025 a Maria Sofia Petroselli, nata nel 2008, la più giovane ad aver conseguito, nel 2025, la licenza EASA A2 Attestato di Pilota Remoto (Categoria “Open”).

Alla cerimonia di premiazione, oltre al Presidente Di Palma e al DG D’Orsogna, hanno partecipato il Direttore Centrale Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca Giovanna Laschena, il Direttore Centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica Carmela Tripaldi, la responsabile dell’Ufficio Autorità di Vigilanza di Mercato e di Notifica Stefania Randisi e tutte le donne dirigenti della Direzione Generale Enac, a sottolineare l’importanza della leadership femminile nella gestione e nello sviluppo tecnico del settore.

