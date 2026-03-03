News Brevi – 03.03.2026

WIZZ AIR POTENZIA LA CAPACITÀ DALLE PRINCIPALI BASI EUROPEE PER SUPPORTARE I PASSEGGERI COINVOLTI DALLE RESTRIZIONI DELLO SPAZIO AEREO IN MEDIO ORIENTE – Wizz Air informa: “Wizz Air sta adeguando le proprie operazioni in risposta alle recenti restrizioni dello spazio aereo regionale a seguito dell’aggravarsi della situazione di sicurezza in Medio Oriente. In via precauzionale, i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l’Arabia Saudita rimangono sospesi fino al 7 marzo incluso. Sebbene tali restrizioni limitino l’operatività immediata, Wizz Air si sta attivando per supportare i clienti i cui piani di viaggio hanno subito interruzioni. La compagnia aerea sta predisponendo opzioni di riprotezione per aiutare i passeggeri a raggiungere le destinazioni originarie non appena le condizioni lo permetteranno, collaborando strettamente con le autorità aeronautiche e i partner aeroportuali per garantire finestre operative e rotte sicure”. “Per supportare i passeggeri che necessitano di viaggiare da o verso Israele, Wizz Air aggiungerà una consistente capacità extra verso Sharm El Sheikh (SSH) da alcune delle sue maggiori basi europee a partire dal 6 marzo (previa approvazione normativa). Budapest (BUD) da 3 a 10 voli; Roma Fiumicino (FCO) da 11 a 18 voli; Londra Luton (LTN) da 4 a 8 voli; Milano Malpensa (MXP) da 6 a 11 voli; Sofia (SOF) da 0 a 3 voli. Questi voli supplementari creano ulteriori opzioni per i passeggeri colpiti dalla sospensione dei servizi diretti da e per Israele, offrendo la migliore opportunità di collegamento tra Israele e l’Europa. La compagnia ringrazia i propri clienti per la pazienza e la comprensione dimostrate in questo periodo. Wizz Air conferma il proprio impegno nel ripristinare i servizi originali non appena sarà sicuro farlo, offrendo nel contempo soluzioni alternative e aiutando i passeggeri a ricongiungersi con i propri cari”, conclude Wizz Air.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE ENAC A EVENTO IREFI-PACTA – L’Enac informa: “Oggi, 3 marzo, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto all’evento “La decarbonizzazione del trasporto aereo in Europa: proposte congiunte Italia-Francia sui carburanti sostenibili per l’aviazione, le infrastrutture dei trasporti e l’intermodalità”, organizzato a Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, da IREFI – Istituto per le Relazioni Economiche Francia-Italia e dalla Fondazione PACTA. Un’iniziativa mirata alla condivisione di proposte sviluppate da IREFI e dalla Fondazione Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo al fine di fornire un contributo all’azione del Parlamento Europeo sui temi delle infrastrutture dei trasporti in Europa, rafforzando al contempo il dialogo bilaterale Italia-Francia. Ad aprire i lavori, il Presidente IREFI Fabrizio Maria Romano, il Presidente Confrontation Europe Michel Derdevet e l’On. Carlo Fidanza”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, anche in qualità di Presidente del Comitato Istituzionale della Fondazione PACTA: “Questo consesso rappresenta un’importante occasione per sviluppare un dibattito strategico tra due grandi Paesi d’Europa, condividendo percorsi e piattaforme che potranno lasciare in eredità ai nostri figli un mondo migliore, coniugando sostenibilità ambientale ed economica. Anche attraverso la Fondazione PACTA abbiamo realizzato un’integrazione pubblico-privato, elaborando policy portate all’attenzione di meeting internazionali, perseguendo la riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente e lo sviluppo sostenibile del settore, riconosciuto oggi come leva di sviluppo economico globale. Enac continua a investire in questo percorso, ribadito anche nel Piano Nazionale degli Aeroporti in fase di ultimazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, puntando sui SAF e su soluzioni lungimiranti, al fine di rispondere agli obiettivi strategici UE con un approccio pragmatico e non ideologico”. Intervenuti al dibattito, tra gli altri, Valentina Lener, DG Aeroporti2030, e Massimiliano Cardullo di Aeroporti di Roma.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A FEBBRAIO 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di febbraio 2026. A febbrio Ryanair Group ha trasportato 13,3 milioni di passeggeri (febbraio 2025: 12,6 milioni, +6%), con un load factor del 92% (invariato). Ryanair ha operato oltre 75.000 voli a febbraio 2026. Il dato rolling sui 12 mesi a febbraio 2026 si attesta a 207,6 milioni di passeggeri (+4%), con un load factor del 94% (invariato).

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all’8 marzo (incluso il volo AZ809 del 9 marzo) e di estendere fino al 4 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. I seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino all’8 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam e Iran. In aggiunta, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 4 marzo. Inoltre, per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Riyadh dal 2 al 4 marzo. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

VOLI CARGOLUX PER IL MEDIO ORIENTE – Cargolux informa: “Alla luce dei recenti eventi in Medio Oriente e dell’evoluzione della security situation, Cargolux ha deciso di sospendere temporaneamente l’accettazione di tutte le merci destinate al Medio Oriente fino a nuovo avviso, ad eccezione di Muscat”.

RYANAIR RADDOPPIA IL TRAFFICO SU VARSAVIA MODLIN NELLA SUMMER 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato una crescita record a Varsavia per l’estate 2026, guidata da un’importante espansione a Varsavia Modlin e da un programma in crescita a Varsavia Chopin. A Varsavia Modlin, Ryanair baserà 7 velivoli per la S26 (investimento di 700 milioni di dollari) e opererà 49 rotte, tra cui 7 nuove rotte per Alghero, Bratislava, Lamezia, Milano, Palermo, Sofia e Valencia. Ryanair aumenterà anche la frequenza su 29 rotte esistenti, il che porterà il traffico a Modlin a raddoppiare, raggiungendo i 3 milioni di passeggeri all’anno. Da Varsavia Chopin, Ryanair opererà 12 rotte, tra cui 3 nuove rotte per Leeds, Porto e Siviglia, trasportando 700.000 passeggeri all’anno e offrendo opzioni di viaggio low cost dal più grande aeroporto della Polonia. Ryanair continua a crescere fortemente a Varsavia e in Polonia, con Modlin come aeroporto chiave in crescita grazie a un accordo pluriennale che offre maggiore capacità al terminal, più rotte e tariffe più basse per la regione, supportato da una crescente offerta a Chopin per i passeggeri che preferiscono utilizzare il principale hub polacco”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero uno in Polonia, Ryanair è lieta di annunciare una crescita record a Varsavia per la stagione 2026, guidata da 7 nuove rotte a Varsavia Modlin, il nostro principale aeroporto di Varsavia, e 3 nuove rotte a Choplin. Per la stagione 2026, Ryanair baserà 7 aeromobili a Modlin (un investimento di 700 milioni di dollari) e opererà 49 rotte, che raddoppieranno il nostro traffico a Modlin, portandolo a 3 milioni di passeggeri all’anno. Allo stesso tempo, stiamo ampliando la nostra offerta low cost da Varsavia Chopin, dove Ryanair opererà 12 rotte, tra cui 3 nuove rotte per Leeds, Porto e Siviglia, trasportando 700.000 passeggeri. Tra i 2 aeroporti di Varsavia, Ryanair offrirà ancora più scelta, più concorrenza e le tariffe più basse d’Europa per i consumatori e i visitatori di Varsavia nella stagione 2026. La crescita di Ryanair a Modlin e a Chopin nella stagione 2026 è un’ottima notizia per Varsavia e per la regione in generale, che porterà più connettività, più turismo in entrata e più posti di lavoro”.

ROLLS-ROYCE NOMINA DUE NUOVI MEMBRI NEL NORTH AMERICAN BOARD – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha annunciato la nomina del General Laura Richardson, U.S. Army (retired) e del General Duke Richardson, U.S. Air Force (retired) nel suo Board of Directors per Rolls-Royce North America (RRNA), con decorrenza da gennaio 2026. Il Generale Laura Richardson ha prestato servizio nell’Esercito per oltre 38 anni, ricoprendo di recente il ruolo di United States Southern Command. In precedenza, è stata Comandante Generale dell’United States Army North. Il Generale Richardson ha iniziato la sua carriera come aviatore, pilotando elicotteri Sikorsky UH-60 Black Hawk. Nel corso della sua illustre carriera, ha prestato servizio alla Casa Bianca, al Campidoglio e al Pentagono. Il Generale Duke Richardson si è congedato come Commander, Air Force Materiel Command, dopo 42 anni di onorato servizio nell’U.S. Air Force. Il Generale Richardson era responsabile dell’intero ciclo di vita di praticamente tutti gli Air Force weapon systems, dalla ricerca e dai test iniziali alla manutenzione a lungo termine e al supporto all’installazione. In precedenti ruoli, ha ricoperto il ruolo di military deputy to the Assistant Secretary of the Air Force for Acquisition, Technology and Logistics”. Adam Riddle, President – Defense & CEO, Rolls-Royce North America, ha dichiarato: “Siamo onorati di dare il benvenuto al Generale Laura Richardson e al Generale Duke Richardson nell’RRNA Board of Directors. Ognuno di loro vanta decenni di leadership esemplare, visione strategica, eccellenza operativa e un impegno incrollabile per la difesa del nostro Paese. Siamo entusiasti della significativa esperienza e leadership che apporteranno al nostro Board e all’azienda in generale”. “I due nuovi Board members faranno parte anche del Board’s Government Security Committee, come parte dell’RRNA Special Security Agreement. Il Nord America è il mercato più grande per Rolls-Royce e svolge un ruolo significativo nei Civil, Defense and Power Systems business. Tutti i nostri U.S. defense aerospace products sono progettati, ingegnerizzati, prodotti e assemblati a Indianapolis, Indiana, il nostro stabilimento più grande nella regione. Altri importanti siti nella regione includono Aiken, Carolina del Sud, Mankato, Minnesota e Savannah, Georgia. Nell’ultimo decennio, Rolls-Royce Nord America ha investito oltre 1,5 miliardi di dollari in technology enhancements, facility upgrades and test capabilities negli Stati Uniti. Nel Paese, Rolls-Royce impiega oltre 5.000 persone e supporta centinaia di fornitori americani in 34 sedi in 26 stati. Le attività di Rolls-Royce hanno contribuito all’economia statunitense per 6,2 miliardi di dollari nel 2024”, conclude Rolls-Royce.

THALES APPROVA I RISULTATI DI BILANCIO DEL 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Thales si è riunito il 3 marzo 2026 per esaminare il bilancio di esercizio 2025. “Il 2025 è stato un anno molto positivo per Thales, leader mondiale nelle tecnologie avanzate nella Difesa, nell’Aerospazio, nella Cybersecurity e nel Digitale. Il Gruppo ha proseguito con successo il suo percorso di crescita. Gli ordini hanno superato per il secondo anno consecutivo i 25 miliardi di euro, un record per il Gruppo, che conferma il forte slancio commerciale, l’eccellenza del nostro portafoglio prodotti e soluzioni e la fiducia di clienti e partner. Questa performance permette a Thales di disporre di un portafoglio ordini senza precedenti, che garantisce una visibilità operative e commerciale eccezionale per gli anni a venire. Le vendite ora superano i 22 miliardi di euro, con una crescita organica nel 2025 dell’8,8% Questo ritmo sostenuto si traduce in un miglioramento significativo della redditività del Gruppo, l’ EBIT cresce del 14%, confermando l’eccellenza di Thales sia nell’esecuzione operativa sia nell’attuazione dei piani di competitività. Inoltre, la solidità del suo modello di business, ha permesso al Gruppo di generare un flusso di cassa netto record di circa 2,6 miliardi di euro nel 2025. Il nostro impegno per un mondo più sicuro, sostenibile e inclusivo si è ulteriormente consolidato grazie alla costante attuazione della nostra politica di Responsabilità Sociale d’ Impresa. Nel corso del 2025, Thales ha continuato a implementare la sua roadmap strategica. Tra i principali successi dello scorso anno, sono particolarmente orgoglioso dell’accordo del Memorandum d’Intesa con Airbus e Leonardo per unire le nostre attività spaziali e creare un nuovo protagonista europeo di riferimento del settore. L’eccellente performance di Thales nel 2025 è soprattutto il risultato dell’impegno, della passione per l’innovazione dei nostri 85.000 dipendenti, ai quali porgo le mie più sentite congratulazioni e ringraziamenti”, afferma Patrice Caine, Presidente e Amministratore Delegato di Thales Group.

SWISS SOSPENDE I VOLI PER DUBAI FINO AL 6 MARZO – Swiss informa: “A causa delle continue tensioni in Medio Oriente, SWISS sospenderà i suoi voli per Dubai fino al 6 marzo incluso. I voli per Tel Aviv rimarranno cancellati fino all’8 marzo, come precedentemente comunicato. La sicurezza dei nostri equipaggi e passeggeri è la nostra massima priorità in ogni momento. Sulla base di questo principio, abbiamo deciso di continuare a sospendere queste operazioni. Siamo consapevoli che molte persone, inclusi cittadini svizzeri in Medio Oriente, sperano attualmente di partire da Dubai e da altre località della regione e sono in attesa di soluzioni. Comprendiamo pienamente che questa situazione è associata a incertezza, preoccupazione e notevole stress. Per questo motivo, stiamo valutando attentamente la situazione e con la massima attenzione. Non appena la situazione di sicurezza consentirà operazioni responsabili, riprenderemo i nostri voli. Allo stesso tempo, stiamo valutando costantemente la possibilità di opzioni di volo aggiuntive o alternative. Tuttavia, tali opzioni richiedono un ambiente complessivamente stabile e sicuro, nonché la cooperazione delle autorità locali competenti. A causa della situazione, numerosi spazi aerei nella regione sono attualmente chiusi. Fino al 6 marzo, i nostri aerei non opereranno nello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti o di Cipro. Fino all’8 marzo, eviteremo anche lo spazio aereo di Israele, Giordania, Dammam, Libano, Iran, Iraq, Bahrein, Kuwait e Qatar. Riconosciamo che queste decisioni potrebbero compromettere i piani di viaggio dei nostri clienti e creare incertezza. Tuttavia, la sicurezza dei nostri equipaggi e passeggeri rimane la nostra massima priorità. Ci rammarichiamo profondamente per il disagio causato da queste cancellazioni dei voli. I passeggeri interessati possono prenotare gratuitamente una nuova data di viaggio successiva o, in alternativa, ricevere un rimborso completo del prezzo del biglietto. Il nostro servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assistere i clienti interessati. Continuiamo a monitorare attentamente gli sviluppi in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e mantengono uno stretto coordinamento con le autorità competenti in Svizzera e a livello locale”.

KLM: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “Questa mattina, un aereo KLM è partito per Muscat, Oman, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, per riportare nei Paesi Bassi i passeggeri bloccati e i dipendenti KLM. Non forniremo ulteriori dettagli sul volo”.

AIR FRANCE: SOSPENSIONE VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – Air France informa: “A causa della security situation a destinazione, Air France ha cancellato i suoi voli da/per Tel Aviv, Beirut, Dubai e Riyadh fino al 5 marzo 2026 incluso. La ripresa delle operazioni sarà soggetta a una valutazione della situazione. Air France si rammarica per questa situazione e ricorda che la sicurezza dei suoi clienti e dell’equipaggio è la sua massima priorità”.

BRITISH AIRWAYS: SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “Al momento non siamo in grado di operare voli da destinazioni come Dubai, Doha, Abu Dhabi, Bahrein, Amman e Tel Aviv. Continuiamo a fare tutto il possibile per supportare clienti e colleghi nella regione e siamo in contatto regolare con loro. Siamo consapevoli che alcuni dei nostri clienti si trovano attualmente in Oman, dove lo spazio aereo è attualmente aperto. Collaborando con le autorità competenti, siamo riusciti a programmare un volo da Muscat a Londra, con partenza alle 02:30 ora locale del 5 marzo. I clienti che si trovano in Oman possono comunicarci la loro intenzione di viaggiare su questo volo tramite una linea telefonica dedicata. Stiamo monitorando attentamente la situazione e abbiamo cancellato diversi voli per il Medio Oriente. Comprendiamo che si tratta di un momento difficile per i clienti nelle destinazioni interessate e siamo in contatto con loro per offrire rassicurazioni e supporto. La sicurezza è la nostra massima priorità e opereremo un volo solo se le condizioni di sicurezza lo consentono. Se devi volare tra Londra Heathrow e Abu Dhabi, Amman, Bahrein, Doha, Dubai o Tel Aviv fino al 15 marzo incluso, puoi modificare gratuitamente la data del volo per viaggiare entro il 29 marzo. I clienti che viaggiano fino all’8 marzo incluso possono anche richiedere un rimborso completo nella sezione Gestisci la mia prenotazione. Se viaggi tra Londra e Larnaca entro il 15 marzo, puoi modificare gratuitamente la data del volo per viaggiare entro il 29 marzo. Tutti gli altri voli continuano a operare regolarmente. Controllare lo stato del tuo volo per le informazioni più recenti prima di partire”.

LUFTHANSA GROUP: SOSPENSIONE VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – Luthansa Group informa: “A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino all’8 marzo. Anche i seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino all’8 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrein Dammam e Iran. Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Dubai e Abu Dhabi fino al 6 marzo. Inoltre, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 6 marzo. Le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno inizialmente tutti i voli da e per Larnaca (Cipro) fino al 6 marzo incluso e non utilizzeranno lo spazio aereo del Paese”.

ICAO STATEMENT SU SAFETY AND SECURITY DELLE OPERAZIONI AEREE – L’ICAO in una dichiarazione informa: “L’ICAO invita fermamente gli Stati membri a rispettare i principi e le disposizioni della 1944 Convention on International Civil Aviation. L’aviazione civile deve essere preservata per la promozione della pace e della prosperità globali, garantendo sempre safety and security come priorità fondamentale. Gli Stati membri dell’ICAO hanno la responsabilità di garantire safety and security delle air transport operations, delle strutture e dei passeggeri, e la Convenzione richiede loro di cooperare. Il quadro normativo dell’ICAO protegge i passeggeri e gli equipaggi richiedendo la chiusura dello spazio aereo quando la safety è minacciata. L’ICAO supporta i suoi Stati membri collaborando con tutte le parti interessate per identificare e attuare misure di emergenza che riducano al minimo le interruzioni dei servizi aerei internazionali, senza compromettere la safety. Quando lo spazio aereo è interessato da conflitti e i flussi del traffico aereo internazionale sono interrotti, l’ICAO attiva e guida meccanismi di coordinamento regionali e interregionali per supportare gli Stati membri nell’attuazione di misure di emergenza per le loro Flight Information Regions (FIR), in conformità con l’Annex 11 – Air Traffic Services of the Convention. L’ICAO convoca gli Stati membri interessati e quelli limitrofi, i fornitori di servizi di traffico aereo, gli utenti dello spazio aereo e altre parti interessate attraverso forum di coordinamento delle emergenze per garantire la condivisione delle informazioni, l’allineamento delle procedure e il continuo flusso sicuro e ordinato del traffico aereo internazionale. Come ribadito nell’adozione unanime dello scorso anno della ICAO Assembly Resolution A42-4: Addressing risks to civil aviation arising from conflict zones, la valutazione della safety nelle conflicts zones è una responsabilità esclusiva degli Stati membri, dei loro fornitori di servizi di traffico aereo e delle compagnie aeree, in conformità con le disposizioni e le linee guida ICAO applicabili. L’ICAO sostiene l’efficace attuazione di queste responsabilità facilitando la condivisione di informazioni e competenze e promuovendo sforzi coordinati di mitigazione del rischio. L’ICAO collabora costantemente con gli Stati membri e tutti gli stakeholder del settore coinvolti per migliorare le linee guida su come garantire safety and security delle civil aviation operation in prossimità e sopra le conflict zones. In linea con le responsabilità previste dalla Convenzione, l’ICAO non rilascia dichiarazioni su questioni riguardanti specifici Stati membri”.

AIRBUS PUBBLICA L’AGENDA PER IL 2026 ANNUAL GENERAL MEETING – Airbus SE ha pubblicato l’agenda del suo Annual General Meeting (AGM), che si terrà il 14 aprile 2026 ad Amsterdam. “Le proposte di delibera includono la nomina di Henriette Hallberg Thygesen come Non-Executive Member of the Board per un mandato di tre anni, in sostituzione del Prof. Dr. Feiyu Xu, il cui mandato scadrà alla chiusura dell’AGM. Ms Hallberg Thygesen è Chief Executive Officer della Danish defence and aerospace company Terma A/S dal 2024 e in precedenza ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso A.P. Møller – Maersk A/S. All’ordine del giorno è prevista anche la nomina di Oliver Zipse come Non-Executive Member, per un mandato di un anno, in sostituzione di Victor Chu, che si dimetterà alla data dell’AGM. Il mandato di un anno corrisponde alla durata residua del Board mandate di Mr Chu. Mr Zipse è Chairman of the Board of Management dell’automotive group BMW AG dal 2019, dove il suo mandato scadrà a maggio 2026. I Board mandates dei diretors Mark Dunkerley, Stephan Gemkow e Antony Wood saranno rinnovati per un mandato di tre anni. I Board mandates vengono rinnovati ogni anno a blocchi, al fine di garantire una transizione graduale della composizione del Board. In questo modo, la Società evita che un gran numero di membri del Board Members si dimetta in un singolo Annual General Meeting, il che comporterebbe una perdita di esperienza per il Board e difficoltà di integrazione per i nuovi membri. Sarà inoltre richiesta l’approvazione degli azionisti per la proposta di pagamento di un dividendo lordo di 3,20 euro per azione per il 2025, come annunciatro durante la comunicazione dei Full-Year results il 19 febbraio 2026. I documenti per l’AGM, incluso l’Avviso Informativo con l’elenco completo delle delibere di voto e le relative note esplicative, sono disponibili online all’indirizzo: https://www.airbus.com/en/investors/annual-general-meetings. L’assemblea avrà inizio alle ore 13:30 CEST del 14 aprile 2026″.

AMERICAN ESPANDE LE DIGITAL WALLET INTEGRATIONS A SAMSUNG WALLET – American informa: “American Airlines si impegna a offrire ai clienti maggiore controllo e comodità durante tutto il viaggio, anche prima dell’inizio. La compagnia aerea sta estendendo le digital wallet integrations a Samsung Wallet, diventando la prima compagnia aerea statunitense a offrire l’integrazione diretta della carta d’imbarco per gli utenti Samsung. Questo ultimo lancio si basa sulle integrazioni esistenti della compagnia aerea con altri portafogli digitali, garantendo ai clienti l’accesso in tempo reale agli aggiornamenti delle carte d’imbarco direttamente sul proprio telefono. Collegando le carte d’imbarco direttamente ai portafogli digitali, i clienti ricevono aggiornamenti in tempo reale da American. Questa esperienza fluida semplifica il viaggio per i clienti e mantiene i dettagli importanti del viaggio a portata di mano. L’integrazione del portafoglio digitale è solo un esempio di come American continui a investire nella sua esperienza mobile-first. Grazie all’app mobile American, i clienti possono gestire quasi ogni aspetto del loro viaggio da un unico posto. Questi miglioramenti si basano sull’impegno di American Airlines nel garantire ai clienti maggiore trasparenza, controllo e flessibilità durante tutto il viaggio. I clienti possono facilmente aggiungere la carta d’imbarco al loro portafoglio digitale preferito direttamente dall’app American Airlines”.

TEXTRON AVIATION LANCIA UNA DONATION CAMPAIGN PER SUPPORTARE IL 2026 SPECIAL OLYMPICS AIRLIFT – Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato il lancio di una campagna di donazioni a favore di Special Olympics a sostegno del 2026 Special Olympics Airlift, un’iniziativa nazionale che porta atleti e allenatori agli Special Olympics USA Games grazie alla generosità di piloti, proprietari di aeromobili e operatori volontari, noti come Doves. I contributi finanziari vanno direttamente a Special Olympics. Novità per l’evento del 2026, la campagna di donazioni svolge un ruolo fondamentale nel garantire a ogni delegazione tutto il necessario per un’esperienza di viaggio fluida e accogliente”. “Questa campagna riflette lo spirito di unità e generosità che caratterizza lo Special Olympics movement”, afferma Greg Epperson, North America Regional President and Managing Director, Special Olympics. “Il sostegno allo Special Olympics Airlift contribuisce a garantire che gli atleti di tutto il paese possano arrivare preparati, accolti e celebrati all’inizio di un’esperienza indimenticabile”. “Questa missione si basa sulla generosità e ogni contributo contribuisce a creare un’esperienza significativa per questi atleti”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “Invitiamo i nostri clienti a unirsi all’organizzazione del più grande airlift al mondo in tempo di pace”. “Mentre la raccolta fondi è in corso, Textron Aviation continua a richiedere ulteriori ‘Doves’ per il trasporto degli atleti da e per i e 2026 USA Games.Textron Aviation incoraggia i proprietari di Cessna, Beechcraft e Hawker ad unirsi alla missione”, conclude Textron Aviation.