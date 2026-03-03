ITB 2026: Eurowings introduce un nuovo premium standard sulle rotte a medio raggio

All’inaugurazione della più grande fiera mondiale del turismo, ITB Berlin, Eurowings stabilisce un nuovo e solido punto di riferimento per l’aviazione europea: dopo il successo di un test di mercato, la più grande leisure airline tedesca sta introducendo nuovi premium seats su otto Airbus A320neo, ridefinendo così uno standard di cabina consolidato da decenni.

“Invece di una 2×3 seating configuration uniforme, Eurowings introduce una configurazione 2×2 più spaziosa nelle prime due file, con otto comodi premium seats, un’innovazione nel mercato tedesco.

Ciò che in precedenza era riservato ai passeggeri a lungo raggio su scheduled services con wide-body aircraft viene ora introdotto su jet più piccoli, i cosiddetti “narrow-body”, come l’Airbus A320neo. Eurowings utilizza l’A320neo principalmente su rotte a medio raggio, con tempi di volo di circa tre-sei ore.

Dal suo volo inaugurale nel novembre 2025 sulla rotta Berlino-Dubai, seguito dal test di un secondo aereo su rotte aggiuntive, Eurowings ha raccolto un ampio feedback dai clienti sul Premium BIZ seat. La risposta è stata estremamente positiva: i viaggiatori apprezzano in particolare lo spazio personale, la maggiore privacy e il service concept migliorato”, afferma Eurowings.

“Data la forte domanda e le reazioni positive dei clienti, Eurowings ha ora deciso di introdurre il Premium BIZ seat su un maggior numero di rotte business e leisure nel prossimo futuro. Oltre ai voli a medio raggio più lunghi, è probabile che ciò includa collegamenti con hub commerciali come Londra, nonché destinazioni turistiche con un’elevata domanda di posti premium, come Maiorca e le Isole Canarie. La pianificazione definitiva della rete e della flotta dovrebbe essere completata nelle prossime settimane. Ciò che è già chiaro oggi è che tutti gli otto aeromobili A320neo di Eurowings saranno dotati di premium seats nell’ambito di questa espansione”, prosegue Eurowings.

“Stiamo cambiando coraggiosamente uno standard del settore perché anche le aspettative dei nostri ospiti stanno cambiando”, afferma Max Kownatzki, CEO di Eurowings. “Il successo dei nostri test di mercato ha reso chiaro nel giro di pochi mesi che molti passeggeri dei voli a lungo raggio desiderano un po’ più di spazio e un comfort accessibile. Con l’introduzione del Premium BIZ seat, stiamo sottolineando il nostro ruolo di value airline in Europa, offrendo un buon servizio a prezzi equi in tutte le categorie tariffarie”.

“Eurowings ha scelto i “Comoda” premium seats del noto produttore italiano Geven. L’aggiornamento dei prodotti e dei servizi di bordo include un poggiapiedi regolabile, porte di ricarica USB, cuscini, coperte e un amenity kit, oltre a un servizio di bordo premium con un aperitivo, un pasto caldo servito su porcellana e una selezione di bevande ampliata.

L’introduzione fa parte di un’iniziativa completa riguardo prodotti e servizi, un segno visibile dello sviluppo strategico della compagnia aerea. Mentre molti concorrenti si concentrano principalmente sulla massimizzazione della densità dei posti, la compagnia aerea, riconosciuta da Skytrax come “Best Low-Cost Airline in Europe”, investe in comfort accessibile, qualità del servizio e differenziazione”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)