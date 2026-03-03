Proseguono le chiusure degli airspace in Medio Oriente, operati alcuni voli di rimpatrio

Nonostante permengano le chiusure di molti airspace nella regione, le compagnie stanno iniziando a operare limitati voli di rimpatrio e cargo.

Emirates informa: “Tutti gli scheduled flights di Emirates da e per Dubai rimarranno sospesi fino alle 23:59 (ora degli Emirati Arabi Uniti) del 4 marzo, a causa della chiusura dello spazio aereo in tutta la regione.

Emirates continuerà a operare un numero limitato di voli di rimpatrio passeggeri e voli cargo il 3 e il 4 marzo. Stiamo accogliendo prioritariamente i clienti con prenotazioni anticipate su questi voli limitati. Si prega di non recarsi in aeroporto a meno che non siate stati avvisati direttamente da Emirates o non abbiate una prenotazione confermata per questi voli.

Emirates continua a monitorare la situazione e svilupperà il suo programma operativo di conseguenza.

Gli ultimi aggiornamenti sui voli saranno pubblicati sul nostro sito web.

Prima di recarsi in aeroporto, invitiamo tutti i clienti a consultare lo stato del volo, gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e a controllare la loro e-mail per eventuali notifiche sulle modifiche o le cancellazioni dei loro voli.

Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione e la pazienza. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la nostra massima priorità.

Tutti i punti per il check-in in città a Dubai sono temporaneamente chiusi fino a nuovo avviso.

Maggiori informazioni sono disponibili nelle nostre Domande frequenti per i clienti”.

Etihad Airways informa: “Tutti gli scheduled commercial flights di Etihad da e per Abu Dhabi rimarranno sospesi fino alle 14:00 (ora degli UAE) di giovedì 5 marzo.

Alcuni voli di riposizionamento, cargo e rimpatrio potrebbero essere operati in coordinamento con le autorità degli Emirati Arabi Uniti e soggetti a rigorose autorizzazioni operative e di sicurezza.

Gli ospiti non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad e invitati a farlo. L’accesso all’aeroporto sarà limitato a coloro che non sono in possesso di documenti di viaggio confermati.

Si consiglia agli ospiti di verificare lo stato del volo su http://etihad.com prima di recarsi in aeroporto. Assicurarsi che i propri dati di contatto siano aggiornati nella prenotazione.

La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta e i servizi saranno operativi solo una volta soddisfatti tutti i criteri di sicurezza”.

Qatar Airways informa: “Le operazioni di volo di Qatar Airways rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar.

Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 4 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC).

Si consiglia a tutti i passeggeri di monitorare le informazioni aggiornate sui voli tramite qatarairways.com o l’app mobile di Qatar Airways”.

(Redazione Md80.it)