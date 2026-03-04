Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 a Bari e Brindisi

Ryanair ha lanciato il suo operativo per l’estate 2026 negli aeroporti pugliesi (Bari e Brindisi) con 82 rotte, incluse 3 nuove destinazioni da Bari a Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala.

“L’operativo dell’estate 2026 è sostenuto dai 5 aeromobili Ryanair basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi), che rappresentano un investimento complessivo di $500 milioni, supportando oltre 5.400 posti di lavoro nella regione e stimolando al contempo il turismo nelle due città e nella regione tutto l’anno.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 in Puglia prevede 82 rotte in totale, incluse 3 nuove da Bari per Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala; 5 aerei (3 a Bari, 2 a Brindisi) – investimento da $500M; oltre 7 milioni di passeggeri all’anno”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea No. 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare l’operativo per l’estate 2026 nei suoi aeroporti pugliesi con 82 rotte, tra cui 3 nuove entusiasmanti rotte da Bari a Bucarest, Bristol e Trapani, che dimostrano l’impegno di Ryanair per lo sviluppo della regione Puglia. Per far crescere ulteriormente il traffico e il turismo italiano, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani come hanno già fatto Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e, per gli aeroporti più piccoli, Sicilia ed Emilia Romagna. La riduzione dei costi di accesso e l’eliminazione della tassa comunale si sono rivelate, infatti, azioni molto efficaci nel generare connettività trasformativa, turismo e crescita occupazionale in queste regioni – dove sono stati aggiunti nuovi aeromobili basati e nuove rotte da quando è stata abolita la tassa comunale. Se il governo italiano abolisse l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei, 20 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, 15.000 nuovi posti di lavoro Ryanair e oltre 250 nuove rotte”.

Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia, ha detto: “Accolgo con grande soddisfazione l’annuncio dell’operativo Summer 2026 di Ryanair, che rafforza ulteriormente la connettività internazionale della Puglia e consolida la partnership strategica con il nostro sistema aeroportuale, in un momento storico particolarmente delicato per il trasporto aereo. Proprio in questa fase così complessa, continuiamo con pervicacia a sostenere il nostro sistema turistico, convinti che investire in collegamenti e accessibilità significhi rafforzare l’intero tessuto economico regionale. L’introduzione di nuove destinazioni rappresenta un segnale concreto di fiducia verso il nostro territorio e verso la capacità dei nostri scali di sostenere una crescita costante del traffico passeggeri. La Puglia nel 2026, anche grazie al prezioso contributo di Ryanair, può arrivare ad essere tra le regioni più visitate d’Italia. È un obiettivo ambizioso ma realistico, che poggia su una strategia condivisa di sviluppo, promozione e potenziamento dell’offerta turistica. Questa collaborazione, attiva da 22 anni, si conferma un elemento chiave della nostra strategia di crescita: continuiamo a lavorare per potenziare infrastrutture, servizi e qualità dell’esperienza aeroportuale, con l’obiettivo di rendere i nostri scali sempre più competitivi nel panorama nazionale e internazionale e di consolidare il posizionamento della Puglia tra le mete di riferimento del turismo italiano ed europeo. L’operativo Ryanair per la Summer 2026 è il segno di un percorso di crescita sostenibile del traffico aereo in Puglia, con effetti positivi in termini di occupazione, indotto e valorizzazione del brand territoriale, e rappresenta un tassello fondamentale per accompagnare la regione verso il traguardo di essere una delle più visitate d’Italia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)