Airbus selezionata dall’European Defence Agency per ampliare le capacità del suo Capa-X drone

Airbus Helicopters, attraverso la sua controllata Survey Copter, è stata selezionata dall’European Defence Agency (EDA) per il Multi Mission Unmanned Aircraft System (M2UAS) project.

“Questo contratto strategico fa parte di una serie di progetti della durata di 48 mesi, con un budget totale di circa 1,1 milioni di euro. Prevede lo studio e lo sviluppo di un hybrid uncrewed aircraft in grado di svolgere diverse missioni operative a seconda della configurazione e dei payloads”, afferma Airbus.

“Desideriamo ringraziare l’EDA per la fiducia che ha riposto in noi. Questa selezione rappresenta un importante riconoscimento della nostra competenza nei tactical drone systems e riflette il nostro impegno a sostenere lo sviluppo di capacità di difesa europee innovative”, ha dichiarato Christophe Canguilhem, Director of the Capa-X programme at Airbus Helicopters. “Le caratteristiche del Capa-X system lo rendono particolarmente adatto al M2UAS project, offrendo al contempo una soluzione operativa scalabile che può essere adattata alle esigenze delle forze armate”.

“Basato sul Capa-X uncrewed aerial system, il M2UAS project mira a rafforzare ed espandere le capacità della piattaforma esistente. La prima fase del progetto, della durata di 12 mesi, è dedicata all’analisi delle esigenze operative militari attuali e future, alla valutazione delle sfide tecnologiche e all’identificazione delle relative vie di sviluppo. Questo lavoro contribuirà a orientare e ottimizzare le diverse scelte tecnologiche, con l’obiettivo di migliorare la versatilità, l’efficienza e il potenziale multi-missione del Capa-X.

In definitiva, il M2UAS project contribuirà alla definizione di nuove architetture per droni in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, come surveillance and reconnaissance, electronic warfare, aerial effects deployment, automated in-flight refueling, rafforzando così le capacità europee nel campo degli uncrewed aerial systems”, prosegue Airbus.

“Il Capa-X è un 120 kg multi-mission drone che offre un’autonomia di 100 km, 10 ore di autonomia e una payload capacity fino a 20 kg. Il suo design modulare gli consente di adattarsi facilmente alle missioni, alle configurazioni e ai vincoli normativi di decisori pubblici, forze armate, operatori civili e parapubblici”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)