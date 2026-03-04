News Brevi – 04.03.2026

ITA AIRWAYS: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino all’8 marzo (incluso il volo AZ809 del 9 marzo) e di estendere fino al 6 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. I seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino all’8 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam e Iran. In aggiunta, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 6 marzo. Inoltre, per ragioni operative sono sospesi i voli da e per Riyadh dal 2 al 4 marzo. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

AGGIORNAMENTO OPERATIVO WIZZ AIR – Wizz Air informa: “Wizz Air conferma che la sospensione di tutti i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi e Amman è stata estesa fino a domenica 15 marzo inclusa. La compagnia continua a monitorare attentamente gli sviluppi e resta in costante contatto con le autorità locali e internazionali, le agenzie per la sicurezza aerea, le autorità di sicurezza e i relativi organismi governativi. Le decisioni operative saranno soggette a revisione continua e il programma dei voli potrebbe subire modifiche in base all’evolversi della situazione. La sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e degli aeromobili rimane la massima priorità di Wizz Air. Consapevoli del disagio che ciò potrebbe causare, ringraziamo i nostri clienti per la loro comprensione. I passeggeri con prenotazioni interessate dalle modifiche verranno contattati direttamente e riceveranno informazioni in merito alle opzioni a loro disposizione”.

DELTA SOSPENDE TEMPORANEAMENTE I VOLI TRA NEW YORK-JFK E TEL AVIV – Delta informa: “Delta ha cancellato i voli da New York-JFK a Tel Aviv (TLV) fino al 22 marzo e da TLV a JFK fino al 23 marzo, in risposta al conflitto in corso nella regione. I voli interessati saranno elaborati nei sistemi Delta il 7 marzo, quando i clienti riceveranno le notifiche di cancellazione tramite l’app Delta e i recapiti indicati nella loro prenotazione. I clienti non dovranno attendere la notifica di cancellazione per modificare il loro viaggio. Invitiamo i clienti a visitare subito l’app Delta o il sito delta.com per verificare le opzioni di riprenotazione e apportare modifiche al proprio viaggio. È disponibile un travel waiver per offrire opzioni flessibili a tutti i clienti con viaggi da/per TLV interessati da modifiche fino al 31 marzo”.

BRITISH AIRWAYS: STATEMENT SULLE OPERAZIONI IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “I voli da Muscat del 5, 6 e 7 marzo sono al completo. Continueremo a monitorare la situazione e, se possibile, aggiungeremo ulteriori servizi. Non siamo ancora in grado di operare voli da Abu Dhabi, Amman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv. Abbiamo programmato ulteriori voli dall’Oman (Muscat) a London Heathrow in partenza il 6 e 7 marzo. I voli sono riservati ai clienti BA con una prenotazione esistente che si trovano in Oman o negli Emirati Arabi Uniti. Se desiderate viaggiare su uno di questi voli, vi preghiamo di contattarci tramite la nostra linea telefonica dedicata. I nostri team contatteranno inoltre direttamente i clienti BA via e-mail. Stiamo monitorando costantemente la situazione e continueremo a fare tutto il possibile per supportare i nostri clienti e colleghi nella regione e rimanere in contatto regolare con loro. Vi preghiamo di continuare a seguire le ultime raccomandazioni di sicurezza delle autorità locali e del Ministero degli Esteri del Regno Unito. Vi preghiamo di non recarvi in aeroporto se non avete una prenotazione confermata. Ancora una volta, vi ringraziamo per la pazienza mentre affrontiamo questa situazione in continua evoluzione”.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “A causa dei disordini in corso in Medio Oriente, KLM non volerà a Dubai, Riyadh e Dammam giovedì 5 marzo e venerdì 6 marzo. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Questa mattina un aereo KLM proveniente da Muscat è atterrato a Schiphol. A bordo c’erano viaggiatori bloccati e colleghi di KLM. Il volo è stato effettuato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, in circostanze eccezionali sia per i passeggeri che per l’equipaggio. Per i viaggiatori a bordo questo segna la fine di un viaggio intenso. KLM comprende l’impatto e l’incertezza della situazione per tutti coloro che si trovano nell’area del conflitto. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e altre compagnie aeree, KLM resta impegnata a riportare in sicurezza nei Paesi Bassi altri viaggiatori bloccati in Medio Oriente”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE– Air France informa: “Air France monitora in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza a destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 6 marzo 2026 incluso (ovvero fino al 7 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino all’8 marzo 2026 incluso. Ci rammarichiamo per questa situazione e per il disagio che causa ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni dei voli vengono avvisati individualmente. Sono state messe in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il loro viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno. La ripresa delle nostre operazioni sarà soggetta a una valutazione della situazione locale, che è in continua evoluzione. Inoltre, Air France è in contatto con le autorità francesi per fornire supporto operativo per eventuali voli di rimpatrio speciali organizzati dal French Ministry for Europe and Foreign Affairs (MEAE). Air France ribadisce che la sicurezza dei suoi clienti e dei suoi equipaggi è la sua massima priorità”.

SWISS ORGANIZZA UN VOLO SPECIALE DA MUSCAT A ZURIGO – SWISS informa: “SWISS ha deciso di operare un volo speciale da Muscat (Oman) a Zurigo per consentire ai passeggeri bloccati di rientrare in Svizzera. Il volo sarà operato con un Airbus A340 con numero di volo LX7043. L’aereo partirà da Muscat giovedì 5 marzo alle 9:15 ora locale e l’arrivo a Zurigo è previsto per le 14:00. Oggi, l’aereo volerà da Zurigo a Muscat con il numero LX5042, con membri dell’equipaggio e meccanici a bordo per preparare il volo di ritorno. Molte persone rimangono in Medio Oriente e sperano in un ritorno sicuro. Siamo consapevoli che la situazione sul campo è molto difficile per molti e continua a essere associata all’incertezza. Muscat non è attualmente una destinazione abituale di SWISS. Con questo volo, intendiamo dare un contributo concreto e supportare le persone colpite da questa difficile situazione. Soprattutto in circostanze come queste, la nostra ambizione è quella di essere presenti per i nostri ospiti e per la Svizzera e di assumerci la responsabilità. Il volo è gestito in stretto coordinamento con lo Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). Tuttavia, non si tratta di un volo di evacuazione sovvenzionato, bensì di un’operazione indipendente condotta da SWISS. A bordo ci saranno, da un lato, passeggeri già in possesso di un biglietto SWISS e impossibilitati a iniziare il viaggio per Zurigo a causa della situazione attuale. Dall’altro, i cittadini svizzeri che hanno registrato il loro luogo di residenza in Oman presso il DFAE riceveranno i recapiti della hotline di prenotazione SWISS per questo volo. Indipendentemente da questa operazione, continuiamo a monitorare attentamente e da vicino la situazione in Medio Oriente. Valutiamo costantemente quando e in quali condizioni potremo riprendere le operazioni di volo o offrire ulteriori coincidenze. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio rimane la base di ogni decisione”.

LUFTHANSA: INFORMAZIONI SUI VOLI IN MEDIO ORIENTE – Lufthansa informa: “Lufthansa prevede di operare un volo da Muscat (Oman) a Francoforte per conto del governo tedesco nella notte tra il 4 e il 5 marzo per trasportare i cittadini tedeschi dalla regione alla Germania. Verrà utilizzato un Airbus A340-300 a lungo raggio. Poiché questo volo è operato per conto del governo tedesco, non è possibile effettuare una prenotazione tradizionale tramite Lufthansa. I cittadini tedeschi attualmente presenti nella regione possono registrarsi nell’elenco per la prevenzione delle crisi del Federal Foreign Office (ELEFAND). A causa dell’attuale situazione in Medio Oriente, le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil e Teheran fino all’8 marzo. Anche i seguenti spazi aerei non saranno utilizzati fino all’8 marzo: Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrein Dammam e Iran. Le compagnie aeree di Lufthansa Group sospenderanno i voli da e per Dubai e Abu Dhabi fino al 6 marzo. Lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 6 marzo. Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa group sospenderanno inizialmente tutti i voli da e per Larnaca (Cipro) fino al 6 marzo incluso e non utilizzeranno lo spazio aereo del Paese”.

SWISS: NUOVO CAPITOLO DEL PROGRAMMA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Da oggi, 4 marzo al 2 giugno 2026, il nuovo capitolo del programma culinario di bordo “SWISS Taste of Switzerland” di SWISS metterà al centro il Canton Berna. I passeggeri di SWISS First e SWISS Business potranno gustare le creazioni culinarie dello chef stellato Rolf Fuchs del ristorante Panorama di Steffisburg BE. I suoi piatti combinano ingredienti regionali con sapori asiatici come yuzu, alghe wakame e condimento furikake. “SWISS porta le creazioni esclusive dello chef stellato Rolf Fuchs nelle sue cabine di First e Business Class. I piatti provengono dal cuore del ristorante Panorama di Steffisburg BE, che offre una vista mozzafiato sul Lago di Thun. Un panorama che, con un po’ di fortuna, i viaggiatori possono ammirare anche dal finestrino dell’aereo: chi siede sul lato sinistro di un volo per gli Stati Uniti può, a seconda della rotta e delle condizioni meteorologiche, gustare il pasto con una breve vista sul Lago di Thun sottostante. Rolf Fuchs è alla guida del ristorante Panorama nell’Oberland Bernese da oltre 25 anni. Da quando è entrato a far parte dell’azienda di famiglia, ha plasmato il ristorante con un tocco culinario che ha fatto guadagnare a questo locale gourmet una stella Michelin. La sua cucina combina sapientemente radici regionali con influenze internazionali per creare esperienze di gusto sorprendenti”, informa SWISS. Heike Birlenbach, Chief Customer Officer, SWISS: “Lo chef stellato Rolf Fuchs di Steffisburg combina con gusto ingredienti locali con sapori provenienti da tutto il mondo. È un’esperienza simile a quella che si vive viaggiando in aereo, che ci avvicina a nuove culture e sensazioni. Sono molto lieta di poter accompagnare i nostri viaggiatori in questo viaggio culinario nell’Oberland Bernese”. Rolf Fuchs, chef del ristorante Panorama: “Collaborare con SWISS per perfezionare questi menu e adattarli al catering di bordo è stata un’esperienza completamente nuova per me. Devono essere preparati in modo tale che il personale di cabina impieghi il minor tempo possibile per l’impiattamento e possa concentrarsi completamente sul servizio. Spero che i nostri passeggeri possano apprezzare la nostra attenzione ai dettagli”. “Anche i viaggiatori in Premium Economy Class possono anche gustare un menu di tre portate ispirato al Canton Berna. Da 23 anni, SWISS accompagna i suoi clienti in un viaggio alla scoperta del gusto attraverso le diverse regioni del suo Paese d’origine, nell’ambito del programma culinario di bordo “SWISS Taste of Switzerland”. Ogni tre mesi, in collaborazione con il partner di catering gategourmet, un nuovo chef stellato viene invitato a creare una selezione variegata di piatti di qualità della sua regione d’origine, da servire a bordo dei voli a lungo raggio SWISS in partenza dalla Svizzera. Le creazioni culinarie sono accompagnate da vini e formaggi della regione interessata. In qualità di fornitore principale di prodotti alimentari e bevande di bordo SWISS, gategourmet garantisce che tutte queste creazioni giungano a bordo con la migliore qualità possibile. gategourmet è una filiale di gategroup, il principale fornitore mondiale di prodotti per il catering aereo e la vendita a bordo”, conclude SWISS.

AERONAUTICA MILITARE: IL GENERALE PORTOLANO IN VISITA AL 9° STORMO – Il 26 febbraio scorso, il Capo di Stato Maggiore della Difesa (SMD), Generale Luciano Antonio Portolano, ha fatto visita al 9° Stormo dell’Aeronautica Militare a Grazzanise. La tappa campana si inserisce in un più ampio ciclo di incontri iniziato il 23 febbraio presso i Reparti operativi delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, costruito attorno a un messaggio chiaro: il valore delle persone quale fondamento della sicurezza nazionale. Accolto dal Comandante della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) e dal Comandante del 9° Stormo, il Generale Portolano ha approfondito le capacità di un Reparto che costituisce un pilastro fondamentale per le Operazioni Aeree Speciali e la Personnel Recovery. Durante il briefing e la successiva visita alle aree operative, l’attenzione si è concentrata sugli elicotteri HH-101A “Caesar”, simbolo di una capacità aeronautica moderna e flessibile, proiettata alle esigenze operative più complesse, dalla ricerca e recupero di personale in ambiente ostile alle evacuazioni sanitarie d’emergenza. Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’elevata professionalità espressa dal personale nelle missioni più complesse, richiamando l’efficacia dimostrata sia durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso i trasporti in biocontenimento, sia nelle delicate operazioni di evacuazione da Kabul, che hanno consentito di mettere in salvo connazionali e personale afghano con le rispettive famiglie. La visita ha inoltre evidenziato la qualità del lavoro lungo l’intera catena operativa – dalla manutenzione degli assetti di volo alla pianificazione e condotta delle missioni, anche a supporto delle Forze Speciali – quale elemento essenziale della prontezza e della capacità d’intervento dello strumento aerospaziale nazionale. Il percorso del Capo di Stato Maggiore della Difesa ha toccato diverse realtà sul territorio, offrendo una visione d’insieme della sinergia tra le diverse componenti della Difesa. Oltre alla tappa di Grazzanise, il Generale Portolano ha visitato a Caserta la Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano e a Napoli il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, insieme al Comando Logistico della Marina Militare e al Quartier Generale Marina di Napoli, dove è stata rimarcata la funzione vitale della logistica. Il tour ha incluso anche il Joint Force Command Naples di Lago Patria, vertice operativo della NATO, concludendosi a Le Grazie (SP) presso il Comsubin della Marina Militare, in occasione della consegna dei brevetti ai nuovi Palombari. L’intero ciclo di visite ha voluto ribadire una visione della Difesa orientata alla valorizzazione delle professionalità e al rafforzamento dei processi di ammodernamento. In ogni contesto, è emerso con chiarezza come il cosiddetto “fattore umano” rappresenti l’elemento discriminante per il successo delle missioni: sono le donne e gli uomini in uniforme, insieme al personale civile, a garantire attraverso il proprio impegno quotidiano la sicurezza nazionale e la tutela degli interessi strategici dell’Italia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SEMINARIO ANNUALE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE – Si è svolto il 23 e 24 febbraio, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica “Adriano Visconti” a Roma, il seminario annuale su Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Aeronautica Militare. L’evento, organizzato dall’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA) ha coinvolto più di cento Ufficiali nel grado di Generale e Colonnello, attualmente titolari di incarichi di comando presso Enti dell’organizzazione periferica, intermedia e centrale della Forza Armata, confermandosi quale momento di confronto diretto tra l’Organo Centrale e i reparti dell’Aeronautica Militare sui temi della prevenzione, della tutela del personale e della sostenibilità ambientale. Il seminario è stato articolato in due giornate tematiche. La prima giornata, dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è aperta con l’indirizzo di benvenuto e con l’intervento del Generale di Divisione Aerea Roberto Di Marco, Capo Ufficio Generale dell’UCOPRATA, che ha delineato i principali indirizzi strategici dell’Ufficio Generale nell’attuale contesto organizzativo e normativo, richiamando l’importanza della leadership e della responsabilità del Comandante nella diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. Tra gli interventi di maggiore rilievo, l’analisi di casi di studio reali a cura dell’Avvocato Massimo Oggiano, esperto in diritto penale dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro e docente di tali materie presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli” di Roma, che ha offerto un approfondimento sulle responsabilità connesse agli incidenti sul lavoro, fornendo il proprio punto di vista sugli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia. La seconda giornata è stata dedicata alle tematiche ambientali, con un focus sugli obblighi normativi, sui profili di responsabilità e sulle più recenti evoluzioni in materia di tutela delle risorse e gestione dei rischi. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di indirizzo, coordinamento e supporto svolte dall’UCOPRATA, organismo di Vertice che assicura uniformità applicativa, aggiornamento normativo e costante affiancamento agli Enti dell’Aeronautica Militare nei settori della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale, promuovendo una cultura organizzativa orientata alla responsabilità, alla sostenibilità e al miglioramento continuo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL 28° CORSO ISSMI IN VISITA AI REPARTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nelle giornate del 2 e 3 febbraio, una delegazione del 28° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) ha effettuato una serie di visite conoscitive presso alcuni dei Reparti di punta dell’Aeronautica Militare. Il gruppo, guidato dal Direttore dell’Istituto, Generale di Brigata Aerea Danilo Morando, e dal Vice Direttore, Colonnello Ettore Gagliardi, comprendeva frequentatori italiani e una folta rappresentanza estera proveniente oltre 10 nazioni, fra cui Tunisia, Corea del Sud, Spagna, Pakistan, Regno Unito, Etiopia, Brasile, Angola, Libano, Stati Uniti, Mauritania, Niger, Francia e Mozambico. La prima tappa ha interessato il sedime di Decimomannu, dove la delegazione è stata accolta dal Comandante del RSSTA (Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo), Colonnello Giovanni Luca Nicoletti. Durante la visita, particolare attenzione è stata rivolta all’International Flight Training School (IFTS), polo di riferimento mondiale per l’addestramento avanzato al volo. Gli ospiti hanno potuto toccare con mano l’integrazione tra reale e virtuale presso il Ground Based Training System (GBTS) e osservare da vicino l’efficienza della linea volo del velivolo T-346A. Il tour è proseguito presso il Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ) a Perdasdefogu. Il Comandante, Generale di Brigata Aerea Daniele Donati, ha illustrato come il Poligono rappresenti oggi un ecosistema tecnologico multidominio (cyber, spazio, terra, mare e aria). Di grande interesse la visita allo Space Propulsion Test Facility di AVIO SpA e al sito storico di Torre Gigli, culla delle imprese spaziali italiane sin dai tempi del Progetto San Marco. Il 3 febbraio, l’ISSMI si è spostato presso la base aerea di Grazzanise (CE), sede del 9° Stormo. Accolta dal Comandante, Colonnello Pilota Davide Verdolini, la delegazione ha approfondito il complesso mondo delle Operazioni Aeree Speciali. Il personale del 9° Stormo ha illustrato l’integrazione tra gli equipaggi di volo e gli operatori S.T.O.S. (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali), elemento chiave per il successo delle missioni di Personnel Recovery e soccorso in ambienti ostili. Il momento centrale della visita è stata la demo capacitiva dell’elicottero HH-101A “Caesar”, assetto d’avanguardia del 21° Gruppo Volo, che ha mostrato le proprie potenzialità in termini di flessibilità d’impiego e supporto alle forze di superficie. Queste visite rappresentano un tassello fondamentale nel percorso formativo dei futuri dirigenti delle Forze Armate. Il confronto diretto con le realtà operative dell’Arma Azzurra permette ai frequentatori – italiani e stranieri – di comprendere l’alto livello tecnologico e la prontezza d’impiego che l’Aeronautica Militare garantisce quotidianamente per la sicurezza nazionale e internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SITA INTEGRA LA FUNZIONE FIND HUB DI GOOGLE IN WORLDTRACER® – SITA informa: “La condivisione della posizione del proprio bagaglio da parte dei passeggeri tramite i loro dispositivi personali sta diventando un elemento chiave nel recupero di borse e valigie da parte delle compagnie aeree. Con un numero sempre maggiore di viaggiatori che scelgono di condividere la posizione del proprio bagaglio quando è in ritardo, le compagnie aeree possono utilizzare tali informazioni all’interno dei propri sistemi per risolvere i casi più rapidamente e ridurre le perdite permanenti. Per supportare questa evoluzione, SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha integrato la funzione di condivisione della posizione degli oggetti di Google Find Hub in WorldTracer®, il sistema globale utilizzato dalle compagnie aeree per trovare e riconciliare i bagagli in ritardo o gestiti in modo errato. Quando un passeggero sceglie di condividere la posizione del proprio bagaglio, i team delle compagnie aeree possono visualizzare tali informazioni direttamente all’interno di WorldTracer® per supportare il processo di recupero. Questo cambia il modo in cui le compagnie aeree affrontano il ritardo di un bagaglio, fornendo una fonte aggiuntiva di informazioni sulla posizione per agevolare la risoluzione del problema. Tradizionalmente, il recupero si basava sulle scansioni aeroportuali e sugli scambi di dati tra compagnie aeree. La condivisione della posizione autorizzata dal passeggero aggiunge un ulteriore livello di visibilità, aiutando i team a restringere le aree di ricerca e a dare priorità ai casi quando un bagaglio non arriva come previsto. Il processo rimane completamente sotto il controllo del passeggero. Se un bagaglio è in ritardo, il viaggiatore può generare un link sicuro tramite Find Hub e fornirlo alla compagnia aerea. La condivisione può essere interrotta in qualsiasi momento. I link scadono automaticamente. I dati di localizzazione sono crittografati e solo il passeggero decide chi può accedervi e per quanto tempo”.

SAAB PUBBLICA IL SUO 2025 ANNUAL REPORT – Saab informa: “Il Saab Annual Report per il 2025 è disponibile sul sito web del Gruppo www.saab.com. L’Annual Report 2025 descrive l’importante ruolo di Saab nel promuovere l’innovazione a supporto di una maggiore resilienza, sicurezza e sostenibilità. Descrive come Saab stia realizzando la sua strategia per contribuire a società più sicure e rafforzare le capacità di difesa dei propri clienti in tempi di incertezza geopolitica. Nel report, Saab presenta anche i suoi sforzi in materia di sostenibilità nel 2025. Per la prima volta, questo rapporto è conforme alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). L’ambizione di Saab di essere leader nella sostenibilità nel settore della difesa rimane invariata. Il report è disponibile in svedese e in inglese. Una versione online in breve dell’Annual Report è disponibile all’indirizzo www.saab.com/investors/annual-report-2025”.

AMERICAN AIRLINES: AL VIA IL NUOVO AADVANTAGE® YEAR – American informa: “American Airlines inaugura il 2026 AAdvantage® program year riproponendo la sua popolare “Ready, set, jet” promotion, offrendo a milioni di AAdvantage® members un vantaggio per ottenere status e premi. Per un periodo di tempo limitato, i membri AAdvantage® potranno guadagnare 500 additional Loyalty Points per ogni volo effettuato da oggi fino al 30 aprile, per un totale di 5.000 Loyalty Points”. “Con l’inizio del nuovo anno del programma AAdvantage®, American si impegna a preparare i propri membri al successo”, ha dichiarato Scott Long, Senior Vice President of AAdvantage®, American. “Questa promozione aiuta i membri a raggiungere lo status più velocemente e offre vantaggi significativi che riconoscono e premiano la loro fedeltà”. “All’inizio di quest’anno, American ha annunciato che per il terzo anno consecutivo gli status and reward requirements rimarranno invariati, offrendo ai membri un percorso chiaro e semplice per raggiungere o mantenere lo status e i vantaggi. American continua a impegnarsi a migliorare il proprio programma fedeltà, offrendo ai membri maggiore flessibilità e più valore per tutto il 2026 e oltre. I viaggiatori non ancora iscritti al programma AAdvantage® possono iscriversi gratuitamente e sfruttare al meglio i propri viaggi a partire dal nuovo anno”, conclude American.

SAFRAN INVESTE IN METAVONICS, UNA STARTUP FRANCESE SPECIALIZZATA IN SAFETY-CRITICAL AVIONICS – Safran informa: “Safran, attraverso la Safran Corporate Ventures investment subsidiary, ha annunciato oggi un investimento in Metavonics, una startup francese fondata nel 2021 e specializzata in safety-critical avionics technologies. Questo investimento, insieme a TTech, un’azienda tecnologica austriaca specializzata in safety-critical solutions for aviation and aerospace, fa parte di un €7,3 million Series A funding round. Gli avionics systems svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni degli aeromobili, in particolare in data management and equipment health monitoring. Oggi, il settore cerca di migliorare ulteriormente la sicurezza e l’efficienza operativa di questi sistemi, riducendone al contempo la massa, il consumo energetico e i costi. Metavonics sviluppa soluzioni avioniche di nuova generazione basate su un approccio modulare. L’azienda progetta componenti elettronici standardizzati e certificati, insieme a strumenti software che semplificano lo sviluppo, l’integrazione e l’aggiornamento delle funzioni avioniche durante tutto il loro ciclo di vita. Questo approccio mira a semplificare e accelerare l’avionics development; facilitare la manutenzione del sistema; migliorare le performance complessive degli onboard equipment. Questo investimento, insieme alla firma di un accordo di partnership con Safran Electronics & Defense, rientra nella strategia di Safran Corporate Ventures volta a supportare le startup che sviluppano tecnologie innovative per il settore aerospaziale, in particolare nei settori legati alla safety degli onboard systems”. Florent Illat, CEO di Safran Corporate Ventures, ha commentato: “Con questo investimento, Safran Corporate Ventures sostiene l’innovazione francese e la trasformazione della safety-critical avionics. La tecnologia modulare di Metavonics rappresenta un vero passo avanti in safety and performance degli onboard systems”.

JETBLUE VACATIONS E WEATHERPROMISE LANCIANO LA “GREAT WEATHER GUARANYEE” FOR JAMAICA PACKAGES – JetBlue informa: “JetBlue Vacations, in collaborazione con il Jamaica Tourist Board e WeatherPromise, ha annunciato la prima “Great Weather Guarantee” for Jamaica vacation packages. La nuova offerta, specifica per ogni destinazione, offre ai clienti 500 dollari di rimborso in caso di pioggia superiore a quella prevista durante il viaggio, senza costi aggiuntivi. JetBlue Vacations è stato il primo airline vacation brand a collaborare con WeatherPromise nel 2025, introducendo la rain protection per Flight + Hotel packages. Con il lancio della Great Weather Guarantee in Jamaica, JetBlue Vacations diventa il primo del settore a integrare una destination-based weather guarantee direttamente in un pacchetto vacanza. Dal 1° marzo al 31 maggio 2026, i pacchetti Volo + Hotel idonei per la Giamaica includeranno la Great Weather Guarantee integrata direttamente nella prenotazione, che monitora costantemente le condizioni meteorologiche utilizzando analisi avanzate dei dati, immagini satellitari e tecnologia radar. Se le precipitazioni superano la soglia specifica stabilita per ogni viaggio, i clienti riceveranno 500$”. “JetBlue Vacations si è sempre impegnata a eliminare gli ostacoli dall’esperienza di viaggio”, ha affermato Jamie Perry, Presidente di Paisly, la società che gestisce JetBlue Vacations. “Siamo stati orgogliosi di essere il primo airline vacation partner di WeatherPromise lo scorso anno e, con questa garanzia specifica per la Giamaica, continuiamo a essere leader del settore. I clienti possono prenotare sapendo che, se il meteo non soddisfa le aspettative, sono coperti”.

LOCKHEED MARTIN SUPPORTERA’ IL JAPAN NEXT-GENERATION DEFENSE COMMUNICATIONS SATELLITE CON ANTI-JAMMING CAPABILITY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin fornirà un robusto anti-jamming payload per il Japan Next-Generation Defense Satellite Communication System, assegnato a Mitsubishi Electric dal Ministero della Difesa giapponese. In qualità di mission partner di Mitsubishi Electric, l’advanced payload di Lockheed Martin contribuirà a massimizzare le capacità del satellite. Il payload garantirà l’interoperabilità con le nazioni alleate e partner e migliorerà la resistenza delle comunicazioni satellitari alle interferenze”. “Non vediamo l’ora di collaborare con Mitsubishi Electric per fornire al Giappone una comprovata capacità di comunicazione di nuova generazione”, ha dichiarato Jeff Schrader, vice president, Strategy & Business Development at Lockheed Martin Space. “Grazie ai nostri significativi investimenti in progettazione e produzione avanzate e all’attenzione rivolta alla crescita internazionale e al supporto dei nostri alleati, stiamo sviluppando rapidamente soluzioni spaziali per soddisfare le esigenze dei nostri clienti globali”. “Prima di intraprendere questa collaborazione senza precedenti, Lockheed Martin e Mitsubishi Electric hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per collaborare su geostationary defense communications satellites”, conclude Lockheed Martin.

RYANAIR AGGIUNGE 3 NUOVI B737 A CRACOVIA NELLA STAGIONE 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che amplierà le sue operazioni su Cracovia nella stagione 2026 con 3 nuovi aeromobili basati (portando la sua flotta di base a Cracovia a 15 aeromobili, con un investimento di 1,5 miliardi di dollari) e 4 nuove rotte per Amman, Bucarest, Budapest e Sofia, per un totale di 86 rotte quest’estate. Il traffico Ryanair su Cracovia crescerà del 13%, raggiungendo gli 8 milioni di passeggeri all’anno. Ryanair continua a crescere a Cracovia, con recenti investimenti, tra cui il primo B737 Simulator and Crew Training Centre a Kraków Airport, una struttura all’avanguardia che sta contribuendo ad affermare Cracovia come un importante polo di formazione e tecnologia aeronautica nell’Europa centrale”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero uno in Polonia, Ryanair è lieta di annunciare un programma record per Cracovia S2026 con 15 aeromobili basati a Cracovia (investimento di 1,5 miliardi di dollari). Ryanair aprirà 4 nuove rotte per Amman, Bucarest, Budapest e Sofia, oltre ad aumentare le frequenze su altre 47 rotte, il che porterà il nostro traffico verso Cracovia a crescere del 13%, raggiungendo gli 8 milioni di passeggeri, offrendo ai cittadini e ai visitatori di Cracovia una scelta imbattibile di rotte a basso costo quest’estate. Cracovia è ora la base Ryanair più grande in Europa centrale e un hub di investimento chiave per la nostra compagnia aerea”. Lukasz Strutynski, President of the Management Board of Kraków–Balice Airport, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che Ryanair annunci un ulteriore sviluppo della sua base presso l’Aeroporto di Cracovia. Lo scorso anno, 7.053.404 passeggeri in viaggio con la compagnia aerea irlandese hanno utilizzato il nostro aeroporto. Le destinazioni più popolari sono state Italia, Regno Unito, Spagna, Irlanda e Grecia. Le nuove rotte annunciate oggi per l’estate 2026 consentiranno ai passeggeri di visitare Amman, Bucarest e Sofia, destinazioni precedentemente disponibili solo nella stagione invernale, nonché Budapest, la capitale dell’Ungheria. Attendiamo con ansia la stagione estiva, che inizierà il 29 marzo”.

ROLLS-ROYCE: LA MTU SERIES 199 E’ IL RIFERIMENTO GLOBALE NELLA SUA CLASSE – Rolls-Royce informa: “La nostra mtu Series 199 engine family ha già stabilito il punto di riferimento globale per affidabilità, potenza ed efficienza in alcuni degli ambienti più impegnativi, garantendo le performance, la manovrabilità e la durata necessarie per supportare complex land defence operations. Oggi continuiamo a migliorare i nostri collaudati propulsion systems. Combinando tecnologie all’avanguardia con vantaggi economici tangibili come elevata efficienza nei consumi, bassi costi operativi e facilità di manutenzione, garantiamo che le forze armate di domani siano alimentate dalle innovazioni di oggi. La mtu Series 199, con potenze attualmente comprese tra 260 e 800 kW, ha dimostrato il suo valore a livello internazionale. Con oltre 4.500 motori consegnati, è il programma di maggior successo al mondo nella sua classe di potenza. Per soddisfare i crescenti requisiti prestazionali e le esigenze, stiamo ampliando la Series 199 per rispondere a queste sfide. Stiamo sviluppando varianti ancora più potenti: un modello a 10 cilindri con potenza fino a 1.100 kW e una variante a 12 cilindri in grado di superare i 1.300 kW”.