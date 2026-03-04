Pilatus consegna il primo PC-12 PRO Aeromedical al Royal Flying Doctor Service of Australia

Pilatus Aircraft informa: “Il Serial number 3010 è arrivato in Australia: il primo di cinque nuovi PC-12 PRO destinati al Royal Flying Doctor Service of Australia (RFDS) Central Operations. RFDS è un cliente molto apprezzato da oltre 30 anni, quindi sembra appropriato che il primo PC-12 PRO al mondo in aeromedical configuration vada al nostro aeromedical partner di più lunga data”.

“Questi nuovi PC-12 PRO faranno parte della Central Operations fleet, volando regolarmente lungo il corridoio centrale dell’Australia Meridionale e del Territorio del Nord, offrendo assistenza medica di prim’ordine in alcune delle regioni più remote dell’Australia. L’ampia cabina pressurizzata di oltre nove metri cubi può ospitare comodamente pazienti, equipaggio e apparecchiature mediche ad alta tecnologia. L’ampia cargo door e il lift system facilitano il carico dei pazienti in modo rapido e semplice”, prosegue Pilatus Aircraft.

“Il PC-12 vanta un safety record eccezionale e una comprovata affidabilità operativa nei diversi e difficili ambienti in cui forniamo i nostri servizi. Rafforzerà l’affidabilità della nostra flotta e la nostra capacità di rispondere in modo rapido, sicuro ed efficiente”, ha dichiarato Tony Vaughan ASM, RFDS SA/NT Chief Executive.

“Noi di Pilatus siamo estremamente orgogliosi di supportare RFDS con l’introduzione del nuovo PC-12 PRO nella loro flotta. Questo nuovo velivolo si basa sulla comprovata eredità del PC-12, offrendo performance migliorate, avionica avanzata e una maggiore capacità di supportare RFDS nel raggiungimento della sua missione”, ha dichiarato Dave Scutchings, CEO of Pilatus subsidiary in Australia.

André Zimmermann, VP Business Aviation, Pilatus Aircraft Ltd, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare il nostro partner di lunga data RFDS nell’ampliamento della sua flotta, con l’acquisizione dell’ultimo modello del collaudato PC-12 PRO. Questo traguardo riflette non solo la solidità del nostro duraturo rapporto, ma anche un impegno condiviso nel fornire servizi essenziali e salvavita alle comunità australiane. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione e di supportarli nella loro missione per molti anni a venire”.

“Il PC-12 PRO è l’ultimo sviluppo della collaudata famiglia PC-12, che vanta un purpose-built Garmin 3000 avionics system e una serie di innovative funzionalità di sicurezza come il nuovo Safety Autoland System, pur mantenendo le sue caratteristiche distintive come la capacità di operare su piste corte e non asfaltate e, naturalmente, l’ampia cargo door.

Con oltre 2.200 PC-12 consegnati in tutto il mondo e più di dodici milioni di ore di volo registrate, il PC-12 PRO continua la tradizione di comprovata affidabilità, sicurezza senza pari e tecnologia all’avanguardia, rendendo questo aereo una scelta ovvia per la aeromedical community”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)