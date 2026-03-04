Lufthansa: in arrivo il Boeing 747-8 con la blue anniversary livery

Per il centenario della fondazione di Lufthansa, anche il Boeing 747-8, ‘Queen of the Skies’, ora sfoggia il blue special design con la XXL crane.
“L’aereo ha ricevuto la sua nuova livrea a San Bernardino, California. Con il numero di volo LH9913, il ‘Jumbo’ raggiungerà mercoledì il suo aeroporto di origine, Francoforte, dove è previsto per giovedì 5 marzo intorno alle 10:00. L’aereo, battezzato ‘Niedersachsen’, dovrebbe atterrare sulla pista centrale dell’aeroporto, ben visibile a spotters, giornalisti e appassionati”, afferma Lufthansa.
“Il Boeing 747-8, con marche di registrazione D-ABYN, entrerà in scheduled service il 6 marzo, tornando nella soleggiata California, precisamente a Los Angeles.
Il Lufthansa Jumbo è ora il sesto aereo con l’iconico 100 Years special design. Più di recente, la scorsa settimana, un Airbus A380 e un Airbus A320neo con la anniversary livery sono atterrati a Monaco.
Anche un Airbus A350, un Boeing 787-9 e un altro Airbus A320neo stanno già volando con la XXL crane.
Nell’autunno 2026, un Airbus A350-1000 riceverà lo special design, completando la anniversary fleet come settimo e ultimo aeromobile”, conclude Lufthansa.
(Ufficio Stampa Lufhthansa – Photo Credits: Lufthansa)