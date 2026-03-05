Lanciato l’European Clean Aviation TAKE OFF project guidato da Safran e dai partner

Il TAKE OFF (Technology And Knowledge for European Open Fan Flight) project, finanziato nell’ambito dell’European Union research and innovation programme Clean Aviation, è stato ufficialmente avviato con l’ambizione di portare in volo il primo Open Fan engine.

In qualità di leader del consorzio, Safran Aircraft Engines coordinerà gli sforzi di sviluppo tra 25 partner, riunendo i leader del settore europeo – tra cui Airbus, Avio Aero e GKN Aerospace – con le migliori università e centri di ricerca.

Al TAKE OFF project è stato concesso un finanziamento di 100 milioni di euro dalla Clean Aviation public-private partnership per preparare la prima dimostrazione di una Open Fan engine architecture entro la fine del decennio. Basandosi sui risultati del Clean Aviation OFELIA (Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation) project, TAKE OFF mira a promuovere le tecnologie per la Open Fan engine architecture. Questa architettura è stata svelata nel 2021 come parte del CFM RISE technology demonstration program: l’obiettivo è raggiungere un miglioramento del 20% nella fuel efficiency per i next-generation engines a partire dalla metà del prossimo decennio.

“TAKE OFF incarna l’ambizione condivisa dell’Unione Europea e dell’industria aerospaziale di rendere l’aviazione più sostenibile”, ha affermato Pierre Cottenceau, Vice President, Engineering, Research & Technology at Safran Aircraft Engines. “Siamo orgogliosi di collaborare con i principali attori del settore su questo progetto fondamentale che plasma il futuro del nostro settore. Le sinergie del progetto apriranno la strada a una full-scale Open Fan engine flight demonstration, mostrando i vantaggi competitivi di tale architettura in termini di efficienza energetica e prestazioni acustiche”.

Il TAKE OFF project abbraccia ogni fase: da demonstrator engine assembly and aircraft integration, a flight clearance and comprehensive post-flight analysis. Il progetto culminerà in una Airbus A380 flight demonstration, mirando alla maturità tecnologica equivalente a una pre-development configuration. Questi sforzi saranno condotti in sinergia con i risultati del COMPANION (Common Platform and Advanced Instrumentation Readiness for Ultra Efficient Propulsion) project guidato da Airbus.

“L’impresa comune Clean Aviation è entusiasta di lanciare questa azione di punta per il programma e in particolare per short/medium-range aircraft thrust”, afferma María Calvo, Head of Unit Project Management at Clean Aviation. “Sulla base dei buoni risultati mostrati con OFELIA e COMPANION, TAKE OFF deve ora dimostrare la fattibilità del rivoluzionario Open Fan engine concept a un livello di maturità più elevato, in linea con la flight test campaign prevista per il 2029”.

Nell’ambito della Clean Aviation roadmap for ultra-efficient short/medium-range aircraft, TAKE OFF fornirà dimostrazioni comprovate in volo per questa tecnologia di propulsione, guidando la progettazione del motore e mitigando i rischi di investimento industriale.

(Ufficio Stampa Safran – CFM International – Photo Credits: Safran – CFM International)