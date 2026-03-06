TAP Air Portugal: torna l’Altitude Film Fest

Il festival cinematografico a bordo di TAP Air Portugal torna con una nuova edizione e apre ufficialmente le candidature. Fino al 30 aprile si potranno presentare i cortometraggi per la terza edizione dell’Altitude Film Fest che, nel 2026, si arricchirà di una nuova categoria dedicata agli studenti di cinema.

“L’Altitude Film Fest prosegue nella sua missione di valorizzare il meglio del Portogallo e della sua cultura attraverso la settima arte, coinvolgendo artisti provenienti da tutto il mondo. Nelle prime due edizioni il festival ha raccolto oltre 400 candidature da 45 Paesi, con più di 60.000 passeggeri che hanno assistito alle proiezioni a bordo.

Come di consueto, i cortometraggi delle categorie Fiction e Documentario saranno proiettati a bordo degli aeromobili TAP nei mesi di settembre e ottobre, quando i passeggeri saranno chiamati a votare le opere in concorso. Ogni film dovrà essere girato almeno in parte in territorio portoghese e/o valorizzare la cultura del Paese. La quota di iscrizione è fissata a dieci euro per ciascuna opera.

I vincitori saranno proclamati in occasione della Giornata Mondiale del Cinema, durante la cerimonia di premiazione in programma il 5 novembre a Lisbona. Anche per questa edizione l’Altitude Film Fest selezionerà dieci film di fiction e dieci documentari; tra questi, cinque finalisti per ciascuna categoria saranno sottoposti al voto dei passeggeri sui voli della compagnia. L’esito finale sarà determinato per il 60% dalle preferenze espresse a bordo e per il restante 40% da una giuria composta da personalità nazionali del mondo del cinema”, afferma TAP Air Portugal.

“I vincitori della categoria speciale “Portugal that Inspires the World”, pensata per incoraggiare i giovani talenti a presentare e condividere i propri progetti artistici scolastici, saranno annunciati nel corso della cerimonia del 5 novembre.

Le categorie Fiction e Documentario mettono in palio un primo premio del valore di 1.500 euro in viaggi sul network TAP, mentre al concorso studenti sarà assegnato un premio unico del valore di 1.000 euro, sempre in viaggi sul network della compagnia”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)