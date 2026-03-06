Air Canada Rouge avvia il servizio con i 737 MAX

Air Canada ha annunciato che il primo dei suoi updated Boeing 737 MAX 8 aircraft è entrato in servizio presso Air Canada Rouge.

“Questo segna l’ultima pietra miliare nel cabin renewal program di Rouge, incentrato sull’offerta di un’esperienza di bordo più confortevole, connessa e coerente.

Questa transizione della flotta consentirà alla maggior parte dei clienti che volano sulle Rouge leisure and sun routes in Nord America e nei Caraibi di godere di interni migliorati, tra cui personal seatback entertainment, sedili reclinabili e Wi-Fi veloce e gratuito sponsorizzato da Bell”, afferma Air Canada.

“Quando i clienti salgono sui nostri aerei, dovrebbero provare immediatamente una sensazione di comfort, attenzione e orgoglio”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President and Chief Operations Officer at Air Canada. “Supportato dal servizio pluripremiato dei colleghi di tutta la compagnia, questo programma di rinnovamento mira a offrire questa sensazione in modo coerente, su ogni volo. Ogni aggiornamento è progettato pensando ai nostri clienti, poiché introduciamo un prodotto Air Canada Rouge completamente nuovo con in-flight entertainment all’avanguardia, Fast, Free Wi-Fi e sedili reclinabili per tutti i clienti”.

“Per supportare questa crescita incentrata sul settore leisure, Air Canada ha aperto una nuova Rouge crew base in Vancouver, in concomitanza con l’entrata in servizio del primo Boeing 737 MAX 8 Rouge. Questo investimento sostiene direttamente più sun and leisure flying dal Canada occidentale, come il ritorno del servizio invernale da Calgary a Cancún e Puerto Vallarta, recentemente annunciato.

I clienti che volano con Rouge potranno gustare gratuitamente vino, birra (anche analcolica) e snack premium di produzione canadese su tutti i voli per il Nord America e i Caraibi. I menu di bordo propongono brand canadesi, per un’esperienza di volo di qualità superiore e su misura per una vasta gamma di gusti.

I miglioramenti alla flotta Rouge si concentrano su ciò che conta di più per i clienti che volano per viaggi brevi: una cabina più spaziosa, tecnologie avanzate e piccoli dettagli per rendere il viaggio più semplice e confortevole. Le cabine sono configurate per offrire ai clienti la possibilità di scegliere tra 12 Business Class seats, 18 Preferred seats con maggiore spazio e 147 Standard Economy seats.

Si prevede che 45 Boeing 737 MAX passeranno a Rouge entro la fine del 2026, supportando gli aggiornamenti delle cabine di Air Canada in tutto il Nord America”, prosegue Air Canada.

“La trasformazione si estende all’intera rete. Gli Airbus A320 e A321 di Air Canada, attualmente operati da Rouge, saranno adattati ai più recenti standard di progettazione di Air Canada, mentre la compagnia aerea si prepara anche all’introduzione del nuovo Airbus A321XLR a lungo raggio. I miglioramenti all’esperienza del cliente si estendono anche ai viaggi regionali, con gli aeromobili Air Canada Express operati da Jazz che saranno dotati di nuove cabine e di Wi-Fi veloce e gratuito di nuova generazione.

Nell’ambito del suo programma di modernizzazione della flotta in corso, Air Canada ha recentemente annunciato un ordine per otto Airbus A350-1000. Questo ordine si aggiunge ai 14 Boeing 787-10 Dreamliner che dovrebbero entrare in servizio entro la fine dell’anno. Air Canada è inoltre pronta ad accogliere nei prossimi mesi il primo dei suoi 30 Airbus A321XLR, continuando a ricevere le consegne degli Airbus A220 di fabbricazione canadese, con 23 aeromobili rimanenti nell’ordine fermo per 65 aerei.

Questi aeromobili entreranno in servizio con il design e gli standard di cabina di nuova generazione di Air Canada, tra cui connettività migliorata e offerte di intrattenimento a bordo”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)