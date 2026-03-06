News Brevi – 06.03.2026

ITA AIRWAYS: PARTITO IL VOLO SPECIALE DA MUSCAT PER IL RIMPATRIO DEI CITTADINI ITALIANI – ITA Airways informa: “È partito oggi da Muscat (Oman) alle 13:44 (ora italiana) il volo speciale diretto a Roma Fiumicino, organizzato da ITA Airways su richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per agevolare il rimpatrio dei cittadini italiani temporaneamente bloccati nella regione mediorientale a causa della situazione di emergenza e instabilità che sta interessando l’area. Il volo speciale, operato da un Airbus A321neo di ITA Airways, è decollato con a bordo 165 passeggeri, tutti cittadini italiani, e, dopo aver effettuato uno scalo tecnico presso l’aeroporto internazionale de Il Cairo, arriverà a Roma con atterraggio previsto per questa sera alle ore 22:30, garantendo il rientro in sicurezza di tutti i passeggeri a bordo. Questa iniziativa è frutto di un lavoro congiunto che ha visto il personale altamente qualificato di ITA Airways operare con grande professionalità e cura durante ogni fase dell’iniziativa, collaborando attivamente con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. ITA Airways ha inoltre ripreso da oggi i propri voli di linea tra Roma Fiumicino e Riyadh, in Arabia Saudita. Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, la Compagnia opererà 5 frequenze settimanali, prevedendo in questa fase uno scalo tecnico presso Il Cairo. Questi collegamenti potranno ulteriormente contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area mediorientale”.

ITA AIRWAYS: VOLI VERSO IL MEDIO ORIENTE – ITA Airways informa: “Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 22 marzo (incluso il volo AZ809 del 23 marzo) e di estendere fino al 10 marzo la sospensione dei voli da e per Dubai. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Si prega di controllare lo stato del volo nella sezione Info Voli sul nostro sito web prima di recarsi in aeroporto. Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri passeggeri. La Compagnia monitora e valuta costantemente la situazione della sicurezza in Medio Oriente ed è in stretto contatto con le autorità. La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi è sempre la massima priorità per ITA Airways e per il Gruppo Lufthansa”.

BRITISH AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI IN MEDIO ORIENTE – British Airways informa: “Non siamo ancora in grado di operare voli da Abu Dhabi, Amman, Bahrein, Doha, Dubai e Tel Aviv. Abbiamo programmato ulteriori voli dall’Oman (Muscat) a Londra Heathrow in partenza alle 02:30 ora locale il 9, 10, 11 e 12 marzo. Questi voli sono riservati ai clienti BA che si trovano in Oman o negli Emirati Arabi Uniti con una prenotazione esistente. Se desiderate viaggiare su questi voli, vi preghiamo di contattarci tramite la nostra linea telefonica dedicata. I nostri team contatteranno inoltre direttamente i clienti BA via e-mail. Stiamo monitorando costantemente la situazione e continueremo a fare tutto il possibile per supportare i nostri clienti e colleghi nella regione e rimanere in contatto regolare con loro. Vi preghiamo di continuare a seguire le ultime raccomandazioni di sicurezza delle autorità locali e del Ministero degli Esteri del Regno Unito. Vi preghiamo di non recarvi in aeroporto se non avete una prenotazione confermata”.

AIR FRANCE: SITUAZIONE VOLI IN MEDIO ORIENTE – Air France informa: “Air France monitora in tempo reale l’evolversi della situazione nella regione. A causa del contesto di sicurezza a destinazione e della chiusura di alcuni spazi aerei, la compagnia è costretta a prorogare la sospensione dei suoi voli: da e per Dubai e Riyadh fino al 10 marzo 2026 incluso (ovvero fino all’11 marzo 2026 per i voli in partenza da Dubai); da e per Tel Aviv e Beirut fino all’11 marzo 2026 incluso. Ci rammarichiamo per questa situazione e per il disagio che causa ai nostri clienti. Tutti i team della compagnia sono mobilitati per assisterli in questa situazione eccezionale. I clienti interessati da queste cancellazioni dei voli vengono avvisati individualmente. Sono state messe in atto misure commerciali che consentono ai clienti di posticipare o annullare il loro viaggio gratuitamente, indipendentemente dal fatto che il volo venga cancellato o meno”.

ENAC AL MEETING EUR/NAT AVIATION SECURITY GROUP – Enac informa: “Enac ha preso parte al meeting dell’EUR/NAT Aviation Security Group ICAO (ENAVSECFALG/01) ospitato a Parigi dal 3 al 6 marzo. Importante piattaforma di raccordo internazionale che ha visto la partecipazione di rappresentanti ICAO, Commissione europea, EASA, EUROCONTROL, ECAC, IATA, ACI Europe, IFALPA e EDF. Condivisi aggiornamenti su numerose tematiche, tra cui: innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, sicurezza, cooperazione, Unruly Passengers e accessibilità. Per Enac ha partecipato il Direttore Tutela dei Diritti dei Passeggeri, Dott. Mark De Laurentiis, anche in qualità di Coordinatore del Facilitation Group on PRM dell’ECAC, che ha illustrato le iniziative promosse e realizzate dall’Ente per garantire il diritto alla mobilità, all’accessibilità e all’inclusione di tutti i passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM). Il Dott. De Laurentiis ha richiamato, in particolare, i risultati conseguiti nell’ambito del Tavolo Tecnico Permanente per la Tutela dei Diritti dei Passeggeri con Disabilità e a Ridotta Mobilità (Italian Disability Advisory Board), istituito da Enac, in coordinamento con Istituzioni, operatori e associazioni del settore. Tra questi, la funzione “One Click Away”, il progetto “Autismo. In viaggio attraverso l’aeroporto e a bordo dell’aereo”, la “Safety Briefing Card” (istruzioni in braille per i passeggeri non vedenti e ipovedenti) e ulteriori iniziative a favore dei passeggeri sordi, che utilizzano l’intelligenza artificiale per comunicare in tempo reale nella lingua dei segni. Progetti che hanno ricevuto il plauso generale da parte dei partecipanti al meeting, che hanno espresso particolare apprezzamento per il lavoro portato avanti da Enac nel campo dell’accessibilità e dell’inclusione dei passeggeri. Illustrato, tra le altre cose, da parte del DG ADR Assistance Dott.ssa Marina Maschio, il servizio di assistenza ai PRM fornito presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Il trasporto aereo nazionale, anche grazie al contributo di Enac, si conferma un’eccellenza nel settore dell’accessibilità, dell’inclusione e dell’assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità: un modello in grado di contaminare positivamente anche altri Stati e le diverse modalità di trasporto”.

AEROPORTI DI BARI E BRINDISI: FESTA DELLA DONNA – Aeroporti di Puglia informa: “In occasione della Festa della Donna, domenica 8 marzo, dalle 10.30 alle 12.00, le passeggere in arrivo negli aeroporti di Bari e Brindisi, saranno accolte con un simpatico omaggio floreale. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, nasce dalla collaborazione tra Aeroporti di Puglia e TuliPark, e intende legare l’apertura della nuova stagione del parco a tema “Olanda”, a una giornata universalmente riconosciuta e di alto valore sociale. Nella giornata di domenica, quindi, due ragazze in costume tradizionale olandese, daranno il benvenuto alle passeggere donando loro tulipani colorati. A rendere più simpatica l’atmosfera un Klomp gigante, tradizionale zoccolo olandese, e la mascotte Holly”.

AEROPORTI DI PUGLIA: TRAFFICO IN CRESCITA NEI PRIMI DUE MESI DEL 2026 – Aeroporti di Puglia informa: “Prosegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Negli scali di Bari, Brindisi e Foggia tra gennaio e febbraio sono transitati 1.256.414 passeggeri confermando il buon andamento della mobilità aerea regionale. In dettaglio 777.972 sono stati i passeggeri di linea nazionale e 472.502 i passeggeri della linea internazionale che continua a crescere facendo registrare un +14,7%. Un risultato questo che consolida la crescita e la solidità della rete aeroportuale pugliese”.

PIAGGIO AEROSPACE DESIGNA INTERCONTINENTAL JET SERVICE CORP COME AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR THE NORTH AMERICA REGION – Piaggio Aerospace informa: “Piaggio Aerospace e Intercontinental Jet Service Corp (IJSC) hanno annunciato nelle scorse settimane la firma di un accordo che designa IJSC come authorized Piaggio service center. Si tratta del primo accordo di questo tipo per la regione del Nord America, dopo l’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte di Baykar lo scorso luglio, e sottolinea l’impegno di Piaggio Aerospace per un forte ritorno sul mercato statunitense. Uno dei primi passi della strategia di Piaggio Aerospace è il rafforzamento del supporto agli attuali proprietari e operatori del P.180 Avanti in Nord America, aiutandoli a massimizzare le prestazioni del velivolo e a godere di comfort e praticità in ogni volo. Con le sue prestazioni, la cabina spaziosa e l’eccezionale efficienza, il P.180 Avanti EVO offre un’esperienza di volo veloce, confortevole e progettata per le massime performance”. “Il P.180 ha ancora un potenziale significativo e questo è solo il primo passo di una serie di iniziative volte a migliorare sia il velivolo che il servizio post-vendita”, ha dichiarato Giovanni Tomassini, CEO of Piaggio Aerospace. “IJSC è un fornitore di servizi di manutenzione per General Aviation Aircraft nella regione centro-meridionale degli Stati Uniti e vanta un solido rapporto con Piaggio da oltre 10 anni. Con la firma di questo accordo, Piaggio Aerospace e IJSC formalizzano una partnership a lungo termine che segna un chiaro e strategico ritorno alla crescita nel mercato statunitense”, conclude Piaggio Aerospace.

AIRBUS: LE CAPACITA’ DELL’H225 SONO FONDAMENTALI PER AIRTELIS – Airbus informa: “Airtelis impiega la sua flotta di Super Puma per diverse public service operations, che vanno dalla risposta alle emergenze durante calamità naturali e incendi boschivi alla ricostruzione di infrastrutture critiche. Il lavoro aereo è diventato una componente essenziale di queste missioni vitali. Airtelis, una consociata interamente controllata da Réseau de Transport Electrique (RTE), electricity transmission network operator francese, illustra perfettamente questa realtà, soprattutto per le sue attività antincendio. Il Super Puma di Airtelis interviene 24 ore su 24 per spegnere incendi boschivi a fianco della Sécurité Civile”. Stéphane Lucchini, helicopter pilot di Airtelis sull’H225, è stato impiegato per contribuire a spegnere un vasto incendio che ha colpito Les Pennes-Mirabeau e Marsiglia, nel sud-est della Francia, nel luglio 2025. “Quando siamo arrivati sul posto intorno a mezzogiorno, l’incendio era già penetrato in città, il che significava che le condizioni operative erano molto impegnative per garantire che tutti potessero essere evacuati ed evitare il fumo. L’operazione ha richiesto dalle 8 alle 9 ore, in coordinamento con le squadre aeree e di terra, che hanno svolto un lavoro fantastico. Complessivamente, abbiamo sganciato circa 500.000 litri d’acqua. Abbiamo dovuto prestare la massima attenzione nell’identificare le linee elettriche in modo da poter far cadere l’acqua tra i cavi senza colpirli. Questa è stata davvero la sfida principale di quell’incendio”, afferma. “L’H225 è particolarmente adatto a questo tipo di scenario. È una macchina favolosa, perché è molto potente. Inoltre, beneficiamo di funzioni di automazione ad alta precisione, che contribuiscono attivamente a ridurre il nostro carico di lavoro”, prosegue Lucchini. “La capacità della piattaforma di operare in diversi ambiti per i servizi pubblici e la sicurezza la rende anche una risorsa preziosa quando si tratta di interventi di soccorso in caso di calamità. La versatilità dell’elicottero è stata recentemente messa in mostra durante una missione di emergenza critica dopo che un ciclone ha colpito La Réunion nel marzo 2025. Airtelis ha inviato un Super Puma per ripristinare l’infrastruttura elettrica dell’isola. Nel corso dei lavori, Airtelis ha consegnato sull’isola l’equivalente di sei container per fornire un accesso temporaneo a una fonte di energia. Questo tipo di operazioni ad alta precisione sulle linee di trasmissione è esattamente il motivo per cui Airtelis ha scelto il Super Puma per la sua flotta. Il Super Puma offre un netto vantaggio nei cantieri complessi, con la sua capacità di sollevamento come key performance factor: fino a quattro tonnellate e mezzo”, conclude Airbus.

AMERICAN AIRLINES DIVENTA PARTNER DI AMERICA250 – American informa: “America250, l’organizzazione nazionale apartitica incaricata dal Congresso di guidare la commemorazione della firma della Dichiarazione d’Indipendenza, è orgogliosa di annunciare che American Airlines sarà official sponsor and partner di questa storica celebrazione nazionale. Essendo uno dei brand più iconici e duraturi del paese, American si unirà a una coalizione crescente di aziende leader che contribuiranno a coinvolgere oltre 350 milioni di americani in questo traguardo generazionale. La partnership arriva in un momento simbolico unico per American, che celebra il suo centenario nel 2026. Per 100 anni, American ha collegato comunità, alimentato la crescita economica e sostenuto le priorità nazionali, definendo il significato di far progredire l’America. Fondata agli albori dell’aviazione commerciale, American è cresciuta insieme alla nazione stessa. Attraverso periodi di espansione, sfide, innovazione e rinnovamento, American ha guidato l’ascesa del trasporto aereo come motore di commercio e cultura, collegando comunità in tutti i 50 stati e oltre. Nell’ambito di questa partnership, American svolgerà un ruolo visibile e dinamico nel dare vita al Semiquincentennial a livello nazionale. La compagnia aerea dipingerà due aerei con la official America250 livery, assicurando che la celebrazione prenda letteralmente il volo in tutto il paese e in tutto il mondo. Inoltre, American sarà la compagnia aerea ufficiale di America Innovates, una vetrina itinerante dell’ingegno nazionale che metterà in luce la creatività, il progresso e lo spirito pionieristico che hanno caratterizzato gli Stati Uniti per 250 anni”. “Mentre American Airlines celebra il suo centenario, siamo onorati di unirci alla nazione per celebrare i 250 anni di indipendenza americana”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American. “La nostra storia è profondamente intrecciata con la storia del Paese: una storia di ingegno, resilienza e la convinzione che connettere persone e luoghi ci renda più forti. Per un secolo, i membri del nostro team hanno contribuito a far progredire l’America, accompagnando famiglie, militari, innovatori e sognatori nei loro viaggi in ogni angolo di questa nazione e in tutto il mondo. Collaborare con America250 è un modo significativo per onorare questa eredità e contribuire a ispirare la prossima generazione mentre guardiamo insieme al futuro”. Ulteriori dettagli sulla partnership e sugli eventi tra American Airlines e America250 saranno annunciati nei prossimi mesi.

IBERIA PORTA A MILANO LA PORTANDIERA SPAGNOLA DEI GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI – Iberia ha portato la portabandiera spagnola a Milano per i Giochi Paralimpici Invernali. “Audrey Pascual, portabandiera spagnola ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina, ha raggiunto l’evento paralimpico a bordo del volo IB0673 di Iberia. Il viaggio è stato reso ancora più speciale dall’essere accompagnata da un team di Radio Terrícola de Envera. Durante il volo, Audrey ha condiviso con loro l’entusiasmo, l’impegno e la passione che l’hanno portata ai suoi primi Giochi, in un’iniziativa che riflette l’impegno di Iberia per lo sport, l’inclusione e il talento degli atleti paralimpici”, afferma Iberia.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE 3 SENTENZE DI TRIBUNALI ITALIANI – Ryanair in un comunicato informa: “Ryanair accoglie con favore una serie di vittorie in tribunale a Bologna e Bari che hanno annullato tre sanzioni ENAC emesse nel 2022. In ciascun caso, i tribunali italiani hanno stabilito che le relative cancellazioni dei voli erano causate da circostanze eccezionali – tra cui ritardi del controllo del traffico aereo (ATC), chiusure aeroportuali, bird strike e uno sciopero ENAV – e pertanto non era dovuta alcuna compensazione ai passeggeri ai sensi del Regolamento EU261″. Il CLO di Ryanair, Juliusz Komorek, ha dichiarato: “Queste tre sentenze dei tribunali confermano ancora una volta quanto il Regolamento EU261 ha sempre chiarito: le compagnie aeree non sono responsabili del pagamento di compensazioni quando le cancellazioni sono causate da circostanze eccezionali come ritardi ATC, chiusure aeroportuali, bird strike o scioperi da parte di fornitori di servizi terzi”.

IATA: DICHIARAZIONE SULLE AIRPORT CHARGES IN SPAGNA – IATA, afferma. “La sicurezza è la priorità numero uno delle compagnie aeree e dell’intero settore aeronautico. La legittima preoccupazione delle compagnie aeree per tariffe aeroportuali economicamente vantaggiose non è in alcun modo correlata a compromessi sulla sicurezza dei passeggeri e del personale aeronautico”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Le compagnie aeree hanno costantemente chiesto che le tariffe aeroportuali riflettessero la realtà della crescita dei passeggeri, investimenti adeguati e un tasso di rendimento ragionevole. Le compagnie aeree devono far fronte a crescenti costi normativi e ambientali, vincoli alla supply chain, prezzi del carburante volatili, oltre all’aumento delle tariffe aeroportuali e di controllo del traffico aereo. Nonostante queste sfide, le compagnie aeree hanno offerto una connettività sempre più conveniente per la Spagna. Al netto dell’inflazione, le tariffe aeree sono diminuite del 9% dal 2019. Nei 15 maggiori aeroporti spagnoli, nell’ultimo decennio si è verificata una diminuzione delle tariffe aeree reali dal 6% al 37%. In questo contesto, un rigoroso controllo delle tariffe aeroportuali non è solo legittimo, ma necessario per garantire che la connettività rimanga accessibile per i consumatori e sostenibile per l’economia in generale”, ha proseguito Willie Walsh, IATA’s Director General. “Le compagnie aeree che operano in Spagna necessitano di una regolamentazione aeroportuale indipendente, trasparente e consultiva, in linea con i principi ICAO, che bilanci gli interessi degli aeroporti, delle compagnie aeree, dei passeggeri e dell’economia in generale. Un coinvolgimento produttivo è il modo più efficace per garantire che gli aeroporti spagnoli continuino a sostenere la crescita, lo sviluppo regionale e un servizio di alta qualità per i passeggeri. IATA è pronta a collaborare con AENA e tutte le parti interessate per promuovere un approccio collaborativo che rafforzi il settore dell’aviazione spagnola nel lungo termine”, conclude IATA.

SAAB E LA KYIV SCHOOL OF ECONOMICS AVVIANO UNA COLLABORAZIONE – Saab informa: “Saab e la Kyiv School of Economics hanno firmato un accordo di collaborazione per rafforzare la ricerca e lo sviluppo in unmanned aerial systems (UAVs) and microelectronics. L’accordo stabilisce un quadro a lungo termine per progetti di ricerca congiunti, collaborazione tra studenti, sperimentazione e sviluppo tecnologico”.

ALL-FEMALE CREWS ALIMENTANO LE AMBIZIONI DELLA PROSSIMA GENERAZIONE DI QANTAS E JETSTAR – Qantas Group informa: “Questa settimana, oltre 2.500 clienti voleranno su voli Jetstar e Qantas operati da all-female crews. Per celebrare la Giornata internazionale della donna, entrambe le compagnie aeree ospiteranno anche giornate di orientamento pratico per oltre cento studenti, per illustrare l’ampia gamma di percorsi di carriera disponibili nel settore dell’aviazione. L’obiettivo è aiutare la prossima generazione a tracciare il proprio percorso dall’aula al cockpit, all’hangar o al centro operativo. Su 10 delle popolari rotte domestiche di Qantas e Jetstar, oltre 50 donne saranno a bordo dei 22 voli, a testimonianza dei progressi compiuti dal settore e dei gratificanti percorsi di carriera che l’aviazione può offrire. La serie di voli culminerà con nove voli in partenza domenica 8 marzo, Giornata internazionale della donna. A terra, oltre cento studenti parteciperanno al Jetstar Career Immersion Day a Melbourne, in collaborazione con l’Università di Melbourne e il RMIT, e al Qantas NextGen Aviators Career Day a Sydney. Quasi 100 piloti, ingegneri, specialisti operativi e leader del settore aeronautico terranno conferenze, workshop e sessioni interattive sulla carriera. Qantas Group continua a impegnarsi per migliorare l’equilibrio di genere. Nonostante i progressi, c’è ancora molto da fare”.

DELTA PRESENTA LA PRE-CEREMONY WATCHLIST – Delta informa: “Prima che il red carpet degli Oscar® del 15 marzo si srotoli, i passeggeri Delta possono già guardare i film candidati più chiacchierati di quest’anno, selezionati dal team interno di esperti che si occupa dell’intrattenimento di bordo di Delta. Con migliaia di seatback screens e la TV satellitare in diretta su aeromobili selezionati, i passeggeri possono creare la propria lista dei film da guardare o persino sintonizzarsi sulla cerimonia di premiazione in diretta durante il volo. La serata più importante di Hollywood è tra poco più di una settimana e, se voli con Delta da oggi a domenica 15 marzo, puoi recuperare la tua lista dei film da guardare durante il volo. L’intrattenimento a bordo di Delta è curato da un team interno esperto che lavora a stretto contatto con importanti studi cinematografici e partner creativi per offrire ogni mese a bordo una narrazione straordinaria”. “Curare i contenuti a bordo di Delta è un equilibrio tra arte e scienza”, ha affermato Sarah Downs, managing director, engagement and optimization – in-flight entertainment and connectivity. “Il nostro team interno lavora a stretto contatto con gli studi cinematografici per selezionare storie culturalmente rilevanti che siano in sintonia con i clienti e li conducano a nuovi luoghi e prospettive”.

NUOVA NOMINA PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Corporation ha annunciato la nomina di Mark Kvasnak come vice president, Investor Relations, a partire dal 16 marzo. Kvasnak succede a Maria Ricciardone, che rimane Lockheed Martin vice president, Treasurer and elected officer for the company. Kvasnak ricopre attualmente la carica di Chief Financial Officer (CFO) per la Lockheed Martin Rotary and Mission Systems (RMS) business area, dove gestisce tutte le strategie, i processi e le operazioni finanziarie. In precedenza, è stato vice president and CFO of Sikorsky, dove ha guidato l’integrazione finanziaria di Sikorsky Aircraft Corporation in Lockheed Martin. Kvasnak vanta oltre 30 anni di esperienza in diverse aziende del settore aerospaziale e della difesa, ricoprendo ruoli che spaziano dalla pianificazione e analisi finanziaria, al controllo finanziario e alle operazioni commerciali. Ha conseguito una laurea triennale presso la Clarkson University e un MBA presso l’Università di Rochester. Ricciardone assumerà ulteriori responsabilità funzionali e continuerà a guidare le worldwide banking activity, tra cui le operazioni di tesoreria globale, la gestione della liquidità, i mercati valutari e dei capitali, i rapporti con le agenzie di rating, la pianificazione del capitale e la gestione del rischio, mentre l’azienda continua a investire e ad accelerare le sue operazioni su larga scala”.