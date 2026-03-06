Vueling: le proposte delle startup vincitrici del NextGen Aviation Challenge

Nell’ambito del Mobile World Congress 2026, Vueling, parte del gruppo IAG, ha annunciato le startup vincitrici della seconda edizione del NextGen Aviation Challenge, iniziativa che mira a individuare soluzioni innovative per un’aviazione più sostenibile, efficiente e centrata sul cliente. I progetti vincitori sono quelli di Traicey e MacroCarbon, nelle sfide dedicate rispettivamente all’esperienza cliente e alla sostenibilità.

“Il team di Traicey ha sviluppato una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che automatizza la gestione dei bagagli, ottimizzando il tracciamento di ogni pratica e migliorando l’assistenza al cliente. Invece, MacroCarbon ha presentato una proposta basata sulla coltivazione di alghe marine come materia prima sostenibile per la cattura del carbonio e la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), offrendo un’alternativa che non richiede l’utilizzo di risorse terrestri e contribuisce alla preservazione della biodiversità marina.

La giuria di Vueling – composta da Javier Álvarez, direttore IT, Santiago Villarroya, specialista in sostenibilità, e Mariona Borràs, Customer Product Owner – ha selezionato le soluzioni vincitrici per il loro grado di innovazione, la fattibilità e il potenziale impatto sull’operatività e sull’esperienza del cliente.

Le startup premiate potranno sviluppare una Proof of Concept insieme a Vueling e riceveranno supporto per presentare la propria candidatura al programma IAGi Accelerator del gruppo IAG“, afferma Vueling.

“La seconda edizione della sfida promossa da Vueling nell’ambito del MWC ha riunito diverse startup con proposte innovative per rispondere ad alcune delle principali sfide del settore aereo. Nella categoria esperienza del cliente, i progetti finalisti hanno presentato soluzioni orientate a migliorare accessibilità, personalizzazione ed efficienza operativa per tutta la durata del viaggio.

Tra le proposte figurano Overwatch AI, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale per anticipare le criticità operative e migliorare il processo decisionale in tempo reale; Most Valuable Paws (MVPaws), un passaporto digitale per animali domestici che semplifica e standardizza il loro trasporto in aereo; Your Accessible Flight (YAF), una piattaforma di IA che migliora l’esperienza di viaggio dei passeggeri con esigenze di accessibilità; Deriskly, una soluzione pensata per personalizzare l’esperienza del cliente e prevenire inconvenienti e reclami.

Nalla categoria sostenibilità, le proposte hanno affrontato diversi approcci per ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione. Tra le soluzioni finaliste figurano FuelVision, uno strumento di analisi e raccomandazioni per ottimizzare l’efficienza del volo e ridurre il consumo di carburante; Cyclo, una tecnologia che trasforma rifiuti plastici non riciclabili in combustibili sostenibili per l’aviazione; Inetum, una soluzione per ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale e ridurne il consumo energetico; Ucaneo, una tecnologia di cattura diretta della CO2 dall’aria con basso consumo energetico”, prosegue Vueling.

“La NextGen Aviation Challenge fa parte della strategia di open innovation di Vueling. Con questa iniziativa, la compagnia mira a promuovere la collaborazione con l’ecosistema imprenditoriale e ad avvicinare le tecnologie emergenti a casi d’uso reali che contribuiscano a dar forma al futuro dell’aviazione.

Nella precedente edizione, la sfida ha premiato startup come Asteroid Technologies, vincitrice nella categoria esperienza cliente grazie al progetto “Háblalo”, applicazione pensata per eliminare le barriere di comunicazione che la compagnia ha già integrato nei propri servizi per i clienti”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)