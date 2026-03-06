Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways proseguono a operare uno schedule ridotto

Le compagnie aeree nella Regione del Golfo proseguono con uno schedule ridotto, ma in crescita rispetto ai giorni scorsi. Saranno operati anche diversi voli verso l’Italia.

Emirates informa: “A seguito della parziale riapertura dello spazio aereo regionale, Emirates sta operando con un programma di voli ridotto, in attesa di poter ripristinare completamente la propria rete. La compagnia prevede di tornare al 100% della capacità operativa nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dello spazio aereo e con tutti i requisiti operativi. La sicurezza resta come sempre la nostra massima priorità, così come il nostro dovere di assistenza verso i passeggeri.

Ieri Emirates ha trasportato circa 30.000 passeggeri in partenza da Dubai. Entro domani, 7 marzo, saranno operativi 106 voli Emirates giornalieri di andata e ritorno verso 83 destinazioni, coprendo quasi il 60% della rete.

Fino a domani, 7 marzo, da e per l’Italia, verranno operati i seguenti collegamenti:

– EK95 / EK96 – Dubai (DXB) – Roma Fiumicino (FCO)

– EK97 / EK98 – Dubai (DXB) – Roma Fiumicino (FCO)

– EK101 / EK102 – Dubai (DXB) – Milano Malpensa (MXP)

In mercati ad alta domanda, le operazioni sono state significativamente potenziate. Solo nel Regno Unito, entro il 7 marzo, la compagnia opererà 11 voli giornalieri su cinque aeroporti, a conferma della forte domanda di viaggi tra Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Sempre entro domani, in India, Emirates raggiungerà 22 voli giornalieri, servendo tutti e nove i gateway nel Paese.

Negli Stati Uniti, la compagnia opera verso sette gateway, garantendo la continuità dei collegamenti tra USA ed Emirati Arabi Uniti.

I voli verso queste destinazioni sono regolarmente operativi. I clienti possono verificare la disponibilità e prenotare online. Viene data priorità alle prenotazioni già effettuate; al momento, i passeggeri devono recarsi in aeroporto solo se in possesso di una conferma di prenotazione.

Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e ad adattare le operazioni secondo necessità.

Tutti i clienti sono invitati a consultare emirates.com e i canali social ufficiali, dove forniremo aggiornamenti tempestivi non appena disponibili”.

Etihad Airways informa: “Etihad Airways riprenderà un limited flight schedule limitato dal 6 marzo 2026, operando tra Abu Dhabi e diverse destinazioni chiave. Gli ospiti con prenotazioni precedenti saranno sistemati su questi voli il prima possibile. I biglietti sono disponibili anche per la vendita su etihad.com.

I passeggeri non devono recarsi in aeroporto a meno che non siano stati contattati direttamente da Etihad o non siano in possesso di una prenotazione confermata su uno di questi nuovi voli.

La decisione è stata presa in coordinamento con le autorità competenti a seguito di approfondite valutazioni di sicurezza. Etihad continua a monitorare attentamente la situazione e opererà i voli solo quando tutti i criteri di sicurezza saranno soddisfatti.

Le informazioni più aggiornate sono disponibili su etihad.com.

Le seguenti destinazioni sono previste per e da Abu Dhabi tra il 6 marzo e il 19 marzo:

Ahmedabad, Addis Abeba, Amsterdam, Atene, Atlanta, Bangkok, Barcellona, Pechino, Bangalore, Boston, Bruxelles, Il Cairo, Casablanca, Chiang Mai, Chicago, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar (Bali), Dublino, Düsseldorf, Francoforte, Ginevra, Hanoi, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Istanbul, Giakarta, Jeddah, Karachi, Kochi, Calcutta, Kozhikode, Krabi, Kuala Lumpur, Lahore, Londra (Heathrow), Madrid, Malé, Manchester, Manila, Medina, Melbourne, Milano (Malpensa), Mosca (Sheremetyevo), Mumbai, Monaco di Baviera, Muscat, Nairobi, New York (JFK), Parigi, Phnom Penh, Phuket, Praga, Riyadh, Roma, Seoul (Incheon), Seychelles, Singapore, San Pietroburgo, Sydney, Taipei, Thiruvananthapuram, Tokyo, Toronto, Vienna, Varsavia, Washington e Zurigo.

Tutti i servizi rimangono soggetti ad approvazioni operative e potrebbero essere modificati in base alle condizioni dello spazio aereo regionale. Non tutte le destinazioni sono operative quotidianamente. Gli ospiti sono invitati a consultare l’orario più aggiornato su etihad.com per i giorni di operatività specifici.

Tutti gli altri scheduled commercial services da e per Abu Dhabi rimangono sospesi. Ulteriori destinazioni saranno aggiunte e comunicate non appena le condizioni lo consentiranno.

Gli ospiti interessati riceveranno una comunicazione diretta da Etihad che confermerà lo stato del loro volo e indicherà le opzioni disponibili. Si consiglia agli ospiti di assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati e di controllare la propria email per ulteriori aggiornamenti.

Si consiglia agli ospiti di verificare lo stato del proprio volo su etihad.com prima di recarsi in aeroporto e assicurarsi che i propri recapiti siano aggiornati nella prenotazione.

La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta e i servizi saranno operativi solo una volta soddisfatti tutti i criteri di sicurezza”.

Qatar Airways informa: “Le Qatar Airways scheduled flight operations rimangono temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Qatar. Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar da parte delle autorità competenti. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito il 7 marzo entro le 09:00 ora di Doha (06:00 UTC).

Stiamo lavorando 24 ore su 24 per organizzare ulteriori relief flights ove possibile e condivideremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno confermati.

I passeggeri interessati saranno contattati direttamente da Qatar Airways per comunicare i dettagli del volo, le modalità di viaggio e le fasi successive.

Si prega di non recarsi in aeroporto prima di aver ricevuto una notifica ufficiale da Qatar Airways di conferma del volo.

Per i passeggeri di Qatar Airways attualmente a Doha, i rappresentanti della compagnia aerea sono disponibili presso gli hotel designati per rispondere a domande relative ai relief flights e all’organizzazione del viaggio.

Assicurati che i tuoi dati di contatto siano aggiornati in modo da poterti contattare con informazioni importanti. I dettagli possono essere aggiornati su qatarairways.com o tramite l’app mobile di Qatar Airways.

La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimangono la nostra massima priorità”.

(Redazione Md80.it)